AI時代の経営管理　データを確実に“使いこなす”には？ レイヤーズ・コンサルティングとアバントが共催セミナーを開催

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、株式会社アバント（東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘）と共催にて、オンラインセミナー『AI活用で切り拓く、経営管理の未来 ～意思決定を進化させるデータ×AIの最前線～』を2026年2月3日（火）に開催することを発表いたします。

経営を取り巻く変化がますます激しくなる中、迅速で精度の高い意思決定を行うためには、今あるデータを確実に“使いこなす”仕組みが欠かせなくなっています。しかし、多くの企業では、蓄積した情報を十分に経営判断へ活かしきれていないという課題が依然として残っています。

こうした状況を打開する鍵として注目されているのが、経営管理領域におけるAIの本格活用です。

大手企業を中心に各社が積極的な取り組みを進めているAIおよびAIエージェントの経営管理領域における活用は、業務の省力化はもちろんのこと、売上・利益・KPIの自動フォーキャストや異常検知、シナリオプランニングと幅広く、想像以上のスピードで進んでいます。

本セミナーでは、レイヤーズ・コンサルティングよりAIでどのような未来を描くのか、とりわけ高度な意思決定を可能にする「AI時代の経営管理の在り方」についてご紹介いたします。

また、複数の経営管理／業績管理製品を横断的に扱うアバントから、主要プロダクトにおけるAI機能の進化と具体的な活用イメージを、デモンストレーションを交えてご紹介します。

本セミナーが、データ×AIを“経営の力”へ変えるための一歩を踏み出すきっかけとなりましたら幸いです。

■オンラインセミナー概要

開催日時：2026年2月3日（火）14：00～15：00

会場 ：オンライン形式

内容 ：

●AIエージェント時代における経営管理の再設計

～人間がフォーカスすべき領域と今やるべきこと～

AIエージェント時代において、経営管理の役割はどのように変わるのか。人間がフォーカスすべき領域と、今取り組むべきポイントを整理します。

■AI×経営管理の最新トレンド

■AIエージェント時代における経営管理の変化と、人間がフォーカスすべき意思決定領域

■AI時代のCFOラインとして今取り組むべき経営管理のポイント

田平 智規（株式会社レイヤーズ・コンサルティング 経営管理事業部 副事業部長 マネージングディレクター）

●経営管理領域におけるAI活用の実践

～生成AIによる業務変革とCPM製品のAI機能動向～

AIが経営管理にどのような変革をもたらすのか、システムのデモンストレーションも交えてご紹介します。

■AIがもたらす経営管理システムの進化（全体像）

■生成AIを活用した分析業務

■主要CPM製品における最新AI機能の動向

梅田 信介（株式会社アバント CPMソリューション事業部 事業部長）

●質疑応答

参加費 ：無料（事前登録制）

対 象 ：経営企画、経理・財務、事業企画、情報システム部門の責任者／ご担当の皆様

※コンサルティング会社等、同業他社の方のお申込みはご遠慮ください

※個人、学生の方のお申込みはご遠慮ください。

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング、株式会社アバント

詳 細： https://www.layers.co.jp/seminar/s20260203/

■登壇者について

田平 智規

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

経営管理事業部 副事業部長

マネージングディレクター

数多くの上場企業、グローバル企業に対して、グループ経営戦略、経営管理構想策定からそれを実現する管理連結システム、経営コックピットシステム、コストマネジメントシステム等の導入まで一気通貫でのコンサルティングを多数実施。最近では、ビジネスインテリジェンスを中心とした分析基盤、意思決定システム導入に従事。

梅田 信介

株式会社アバント

CPMソリューション事業

事業部長

2004年10月に株式会社ジールに入社、様々な業種・業界のBI、CPM、データ活用のプロジェクトに携わる。2009年よりCPM（コーポレートパフォーマンスマネジメント）のビジネスを牽引。2013年より事業部長を歴任し、2022年よりアバントに転籍、現在はCPMソリューション事業を統括。

CRM、SFAやERP基幹システムのデータ活用や予算編成・管理会計システムのプロジェクトを中心に、業種問わず数多くのBI/CPMソリューション関連プロジェクトを手掛けている。

レイヤーズ・コンサルティングについて URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した555名のコンサルタントを有する日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としております。

経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、人事経理業務改革、人事・タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しております。

アバントについて URL：https://www.avantcorp.com/

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。