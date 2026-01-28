AI文章校正ツール「ちゅらいと」、第63回「JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」でメダリストを受賞

DATUM STUDIO株式会社

DATUM STUDIO株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：武智 壮平、以下、DATUM STUDIO）とちゅらデータ株式会社（本社：沖縄県浦添市、代表取締役社長：真嘉比 愛、以下、ちゅらデータ）が提供するAI文章校正ツール「ちゅらいと」のWeb CM「日本語って、マジでむずい。」篇が、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会が主催する第63回「JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」のフィルム広告・中編フィルムの部でメダリストを受賞したことをお知らせいたします。

なお、本Web CMの制作は株式会社GEKI（本社：東京都目黒区、代表者：作左部 力、以下、GEKI）に担当いただきました。

「JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール」について

「JAA広告賞」は、審査員に広告の関係者を含まず広告の受け手である消費者が生活者の視点から審査を行う、世界でも類を見ない大きな特徴を持つ総合広告賞です。

「好感、共感、親近感がもてる広告であるか（感性）」「わかりやすく、納得できる広告であるか（理性）」「オリジナリティが感じられる広告であるか（創造性）」の3つの審査基準のもと、第63回目となる今回は115名の一般消費者審査員が選考に携わりました。

全996点の応募作品の中から、フィルム広告（短編・中編・長編フィルムの部）、オーディオ広告（ラジオ広告、デジタル広告）、OOH広告、プリント広告（新聞広告、雑誌広告）の各部門の優秀作品がメダリストとして表彰されます。

そして今回、フィルム広告（中編フィルム）の部において、当社とグループ会社であるちゅらデータが開発・提供するAI文章校正ツール「ちゅらいと」のWeb CMが入賞しました。当社サービスの広告コミュニケーションが生活者視点で評価されたことを大変光栄に思います。

詳細は、公益社団法人日本アドバタイザーズ協会のお知らせをご確認ください。

第63回JAA広告賞 消費者が選んだ広告コンクール 入賞作品決定！！

https://www.jaa.or.jp/information/20260115-1060/

AI文章校正ツール「ちゅらいと」Web CM

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ReYbAEmgPl0 ]

115名の一般消費者審査員による講評（審査員コメントより一部抜粋）

AI文章校正ツール「ちゅらいと」について

- 日本語の難しさに共感しつつ校正ツールの便利さがわかりやすく使いたいと思った- テンポよくAI校正ツールの素晴らしさを表現している- サービス内容とアピールポイントがすごくわかりやすい- こんな便利なものがあるのかと、驚いた- 校正のあるあると商品特長がぎゅっと詰まった広告- 仕事の大変さを面白く表現している

https://chuwrite.com/

「ちゅらいと」は、DATUM STUDIOのグループ会社であるちゅらデータが開発したAI文章校正ツールです。独自のアルゴリズムと生成AIを活用し、高速かつ高精度な校正を実現します。

直感的なUI、ユーザー辞書による表記ルールの柔軟なカスタマイズ、PowerPointファイルの一括校正対応などの機能により、業務効率化だけでなく誤植や表現ミスによるブランド毀損リスクの低減にも貢献します。また、入力データがAI学習に使用されない仕組みで、機密性の高い文書も安心して校正できます。

株式会社GEKIについて

https://geki-inc.com/

GEKIは企業やひとの営みによって生まれる文化を通じて、誰かの生きる理由を創るCULTURE EMPOWERMENT COMPANYです。PR発想を起点としたブランディング / ブランドコミュニケーションを通じてブランドとユーザーの関係性をデザインし、ブランドが社会に存在する意味の合意形成を図ります。

事業内容：ブランディング及びクリエイティブの制作事業、マーケティング / プロモーション戦略立案、事業開発 / コンサルティング

所在地：東京都目黒区中央町2丁目37－3 エス・パル2F

代表者：CEO 作左部 力

DATUM STUDIO株式会社について

https://datumstudio.jp/

DATUM STUDIO株式会社は、データとテクノロジーでビジネスに持続的成長と新しい可能性を提供する会社です。データとツールをどのように使えばビジネスの価値を生むかについて、お客さまの状況とニーズに合わせ、ツール導入、社員研修、分析コンサルティングなど適切な支援を行います。特にデータマイニング領域において豊富な経験・技術力を有しており、データにあわせた独自のアルゴリズム構築、カスタマイズに強みがあります。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、人材育成、セミナーなど

所在地：東京都目黒区下目黒1-8-1 目黒アルコタワー16F

代表者：代表取締役社長 武智 壮平

ちゅらデータ株式会社について

https://churadata.okinawa/

「最高に面白い仕事を、地元である沖縄に創りたい！」という代表 真嘉比の想いのもと、DATUM STUDIOの子会社として2017年に創業。データ活用を通じて顧客の課題解決をサポートするスペシャリスト集団として、機械学習・データ分析のみならず、分析基盤構築、BI構築、システム開発やWebアプリケーション開発まで、業界・業種問わず幅広い分野のプロジェクトを遂行してきました。既存のやり方にとらわれることなく、最先端技術を柔軟に取り入れながら顧客の課題解決を図ることを強みとしています。

事業内容：データ活用コンサルティング、データ分析支援、システム開発、セミナー等

所在地：沖縄県浦添市港川512番地55 ゆがふBizタワー浦添港川3階

代表者：代表取締役社長 真嘉比 愛