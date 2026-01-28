TBS¡Ø¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Çー¡ª¡ª¡Ù2·î1Æü(Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡¢ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDreame Aqua10 Ultra Roller¡×¤È¡ÖDreame X50 Ultra¡×¤¬ÅÐ¾ì
¹âÂ®¥Ç¥¸¥¿¥ë¥âー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹âÀÇ½¤ò¶¯¤ß¤È¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¥áー¥«ー¡¢Dreame Technology Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¡¦¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖDreame Aqua10 Ultra Roller¡Ê¥É¥êー¥ßー ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥ó ¥¦¥ë¥È¥é¥íー¥éー¡Ë¡×¤Î¹ñÆâÈÎÇä¤ò2026Ç¯4·î¾å½Ü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±À½ÉÊ¤ª¤è¤ÓÈÎÇäÃæ¤Î¡ÖDreame X50 Ultra¡Ê¥É¥êー¥ßー ¥¨¥Ã¥¯¥¹¥´¥¸¥å¥¦ ¥¦¥ë¥È¥é¡Ë¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡ËÄ«ÊüÁ÷¤ÎTBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Çー!!¡Ù¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊüÁ÷³µÍ×¡Û
ÈÖÁÈÌ¾¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Þ¥ó¥Çー¡ª¡ª～ÆüÍË¤ËÊÙ¶¯¡ª·îÍË¤«¤é¼ÂÁ©¡ª～¡Ù
ÊüÁ÷¶É¡§TBS¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÊÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë¸áÁ°7:30～8:00
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tbs.co.jp/gacchiri/(https://www.tbs.co.jp/gacchiri/)
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡ÖTVer¡×: https://tver.jp/series/srgphhvnph(https://www.tbs.co.jp/gacchiri/)
¢¨ËÜÊüÁ÷¤ò¸«Æ¨¤µ¤ì¤¿Êý¤Ï¡¢Ì±Êü¸ø¼°¥Æ¥ì¥Ó¥Ýー¥¿¥ë¡ÖTVer¡×¤Ç ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤«¤éÌó7Æü´Ö¡¢´°Á´ÌµÎÁ¤Ç¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¾Ò²ðÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dreame Aqua10 Ultra Roller¡Î2026Ç¯4·î¾å½ÜÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡Ï
― ºÇÂç8cm¤ÎÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ ―
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
¡Ø²ÈÅÅÈãÉ¾¡ÙÇ¯´ÖÁí¹ç¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤2025¡Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥ÉÉôÌç1°Ì¡Ë¼õ¾Þ
¹âÀÇ½¡¦¼ÂÍÑÀ¤ÎÎ¾ÌÌ¤ÇÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¡£
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
AI¾ã³²Êª¸¡ÃÎ¤Ç240¼ïÎà°Ê¾å¤òÇ§¼±¡¦²óÈò
¿Í´Ö¤Î»ë³ÐÇ§¼±¤òÌÏÊï¤·¤¿2´ð¤ÎHD AI¥«¥á¥é¤¬¡¢¼þ°Ï¤Î¿¼ÅÙ¾ðÊó¤ò¹âÀºÅÙ¤Ë¥¥ã¥×¥Á¥ã¤·¡¢Î©ÂÎÅª¤Ê3D¥Þ¥Ã¥×¤ò¹½ÃÛ¡£1mmÃ±°Ì¤ÎÀºÅÙ¤Ç²È¶ñ¡¦¤ª¤â¤Á¤ã¡¦¥±ー¥Ö¥ë¤Ê¤É240¼ïÎà°Ê¾å¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¡¢¥¹¥àー¥º¤Ë²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£NVIDIA Isaac Sim¤È¶¯²½³Ø½¬¤Ç¿Ê²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖAstroVision(TM)¡×¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢Æ°Åª¤Ê¾ã³²Êª²óÈòÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
NVIDIA Isaac Sim¤È¶¯²½³Ø½¬¤Ç¿Ê²½¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¡ÖAstroVision(TM)¡×¥·¥¹¥Æ¥à
ºÇÂçÌó8cm¤ÎÃÊº¹±Û¤¨¡ÖProLeap¥·¥¹¥Æ¥à¡×
4.2cm¤ÎÃÊº¹¡¢8cm¡Ê4cm+4cm¡Ë¤ÎÆó½ÅÃÊº¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¢¨¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃÊº¹¤Î·Á¾õ¡¦¾²ºà¤Ë¤è¤êÀÇ½¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò»î¸³´Ä¶¤Ë´ð¤Å¤¯¡£
StereoEdge¾ã³²Êª²óÈò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー
3D¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ãー¥é¥¤¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¾ã³²Êª¤ò¼±ÊÌ¡¦²óÈò¤¹¤ë¹âÅÙ¤ÊÇ§¼±µ»½Ñ¡£À¶ÁÝ¥«¥ÐーÎ¨¤¬¸þ¾å¤·¡¢ÁÝ½ü¤Î»à³Ñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔµ¬Â§¤Ê²È¶ñ¤äÊÉ¤Î·Á¾õ¤Ë¤â½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥±ー¥Ö¥ë¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤Ç¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤ÊÀ¶ÁÝÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¡£
Dreame»Ë¾å½é¡¦²óÅ¾¼°Ç¨¤ì¥â¥Ã¥×¡ÖAquaRoll¡×
¥íー¥éー¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿å¿¡¤¤È¥â¥Ã¥×¤¬¤±¤òÆ±»þ¼Â»Ü¡£Ìý±ø¤ì¤ä¤³¤Ü¤ì¤¿±ÕÂÎ¡¢´è¸Ç¤Ê±ø¤ì¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀö¾ô¤·¤Þ¤¹¡£¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò¼«Æ°¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥íー¥éー¤òÌ©ÊÄ¥«¥Ðー¤ÇÊÝ¸î¤¹¤ë¡ÖAutoSeal ¥íー¥éー¥¬ー¥É¡×µ¡Ç½¤Ç¡¢¿åÊ¬¤ÎÏ³¤ì¤ä½¤¤¤Î»ÄÎ±¤òËÉ»ß¡£
100¡î¢¨Ç®¿åÀö¾ô¤Ç¥â¥Ã¥×¤òÅ°Äì¥¯¥êー¥ó
ThermoHub¥â¥Ã¥×¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢Àö¾ôÈÄ¤ÎPTC¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÇÂç100¡î¢¨¤Þ¤Ç¾å¾º¡£¥Ùー¥¹¥¹¥Æー¥·¥ç¥óÆâ¤Ç¥íー¥éー¥â¥Ã¥×¤¬Á°¸å¤Ë²óÅ¾¤·¡¢´è¸Ç¤Ê¥°¥êー¥¹¤ä±ø¤ì¤ò½üµî¤·¤ÆÆó¼¡±øÀ÷¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£¢¨Åö¼Ò¥é¥Ü¥Çー¥¿¡Ê¼¼²¹Ìó23¡î¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¼ÂºÝ¤Î²¹ÅÙ¤Ï´Ä¶¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò»î¸³´Ä¶¡Ê¼¼²¹Ìó23¡î¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÀö¾ôÈÄPTCºÇ¹âÅþÃ£²¹ÅÙ¡£¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ´Ä¶¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç30,000Pa¢¨¤Î¶¯ÎÏµÛ°ú
»æ¤¯¤º¡¢È±¤ÎÌÓ¡¢Çº½¤Ê¤É¤ÎÇËÊÒ¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½ÌÌ¤«¤é¸ú²ÌÅª¤ËÊáÂª¡£ÀÅ²»Àß·×¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¼ÒÆâ¥é¥Ü¥Æ¥¹¥È¤Ë´ð¤Å¤¯¡£¼ÂºÝ¤ÎÀÇ½¤Ï»ÈÍÑ¾õ¶·¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼Ò»î¸³´Ä¶¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂçÃÍ¡£»ÈÍÑ´Ä¶¡¦¥âー¥ÉÀßÄê¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚDreame Aqua10 Ultra Roller¤ÎÈÎÇä¾ðÊó¡Û
¾ÜºÙ¤¬¸Ç¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Dreame X50 Ultra
― ºÇÂç6cm¤ÎÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤ë¡¢¹âÀÇ½¥¹¥Þー¥È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ ―
Dreame X50 Ultra
¡Ú¼õ¾ÞÎò¡Û
¡Ø²ÈÅÅÈãÉ¾¡Ù2025Ç¯ ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡ ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤ ¼õ¾Þ
https://360life.shinyusha.co.jp/articles/-/53025#index-m10
¡Ú¼ç¤ÊÆÃÄ§¡Û
ºÇÂç6cm¤ÎÃÊº¹±Û¤¨¡ÖProLeapTM¥·¥¹¥Æ¥à¡×
ËÜÂÎ¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¿½Ì¼°¤ÎµÓ¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥¢¤ÎÉßµï¤äÃÊº¹¤Ê¤É¤Î¾®¤µ¤Ê¾ã³²¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤Ç6cm¡Ê1.8cm+4.2cm¡Ë¤Î⼆½ÅÃÊº¹¤ò±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤òËÉ¤®¡¢¸úÎ¨Åª¤ÊÁÝ½ü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥½¥Õ¥¡ー¤Î²¼¤â¥é¥¯¥é¥¯¤ªÁÝ½ü
VersaLift ¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤¬ X50 Ultra ¤Î¹â¤µ¤ò 89 mm ¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¡¢²È¶ñ²¼¤òÍÆ°×¤Ë¥Ê¥Ó¥²ー¥È¡£LED ¥é¥¤¥ÈÉÕ¤ AI ¥«¥á¥é¤Ë¤è¤ê¡¢¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÀµ³Î¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¾ã³²Êª¤ò²óÈò¤·¤Þ¤¹¡£
89 mm
Íí¤Þ¤ëÈ±¤ò²ÈÃæ¤«¤é°ìÁÝ
HyperStream Íí¤Þ¤ê½üµî¥Ç¥å¥ª¥Ö¥é¥·¤¬Ä¹¤µ 30 cm ¤Þ¤Ç¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤ÎÍí¤Þ¤ê¤ò²ò¾Ã¡£¥¨¥¢¥À¥¯¥ÈÀß·×¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¶¯ÎÏ¤ËµÛ¤¤¾å¤²¡¢½À¤é¤«¤¤¥Ê¥¤¥í¥óÌÓ¤È TPU ¥´¥à¤òºÎÍÑ¤·¤¿Ì©ÅÙ¤Î¹â¤¤¥´¥àÀ½¥Ö¥é¥·¤È TPU ¥´¥àÀ½¥Ö¥é¥·¤¬¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¾²¤«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤òÀÅ¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÅ°ÄìÅª¤Ë¼è¤ê½ü¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥±¥¢
¥Ú¥Ã¥È¤ÎÇÓÝõÊª¤òÀµ³Î¤ËÇ§¼±¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¤Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¡×¥âー¥É¡¢¥ê¥âー¥È¥Ú¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¡¢²ÈÃæ¤òÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤Î¤Ç¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ªÀ¤ÏÃ¤â³Ú¤Á¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª»È¤¤¤Î¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÝ½ü
5 ¤Ä¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¥âー¥É¤ÇÁÝ½ü²ÄÇ½¡£¥â¥Ã¥×¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ËÁÝ½üµ¡¤À¤±¤ò¤«¤±¤ë¡¢ÌÓÂ¤ÎÃ»¤¤¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤Ç¤Ï¥â¥Ã¥×¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡¢µÛ°úÎÏ¤ò¾å¤²¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËÁÝ½ü¤¹¤ë¡¢½Ä²£¤Î 2 Êý¸þ¤Ë°ÜÆ°¤·¤Ê¤¬¤é¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò½¸ÃæÁÝ½ü¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤ò´°Á´¤Ë²óÈò¤·¤Æ¡¢ÁÝ½ü¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚDreame X50 Ultra ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë¡Û
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥ã¥Í¥ë
- Dreame¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://bit.ly/4rcQaL6
- Amazon¸ø¼°¥·¥ç¥Ã¥×¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://amzn.to/46fmJzZ
- Dreame³ÚÅ·»Ô¾ìÅ¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://bit.ly/4qRgY3G
¼è¤ê°·¤¤²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¡
¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¤Û¤«²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢¤Û¤«¡£
¢£´ë¶ÈDreame Technology¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Dreame Technology¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥âー¥¿ー¡¢Î®ÂÎÎÏ³Ø¡¢SLAM¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ê¤É¤ÎÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³Ë¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡¢¿å¿¡¤ÁÝ½üµ¡¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¥³ー¥É¥ì¥¹ÁÝ½üµ¡¡¢¥É¥é¥¤¥äー¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¡ÖÌ´¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡¢¼¡À¤Âå¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡×¤ò·Ç¤²¡¢À¤³¦100°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç»ö¶È¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò°÷¤Î7³ä°Ê¾å¤¬¸¦µæ³«È¯¤Ë½¾»ö¤·¡¢Ç¯´ÖÇä¾å¤ÎÌó7¡ó¤ò¸¦µæ³«È¯¤ËÅê»ñ¡£½Ð´êºÑÆÃµö¤ÏÎß·×Ìó10,000·ï¡Ê2025Ç¯6·î»þÅÀ¡Ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤âDreame¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÇÆü¾ï¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¡£¾®¤µ¤ÊÉÔÊØ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¤òÆÏ¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
