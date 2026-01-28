¡ÚÅìËÌ¥¨¥ê¥¢½é¡ÛÀçÂæ¤ÎÉ´²ßÅ¹ Æ£ºê¤Ë¤Æ¡ÖCLASSICS the Small Luxury¡×¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤¬¾ïÀßÅ¸³«¥¹¥¿ー¥È¡ª
1879Ç¯(ÌÀ¼£12Ç¯)ÁÏ¶È¤Î¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾³ô¼°²ñ¼Ò(ËÜ¼Ò ÅìµþÅÔÃæ±û¶è ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾°ì)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Ï¥ó¥«¥Áー¥ÕÀìÌçÅ¹¡ÖCLASSICS the Small Luxury¡×¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤ò¡¢Æ£ºê ËÜ´Û1³¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñー¥ÄÉØ¿Í»¨²ßÇä¾ì¤Ë¤Æ¾ïÀß¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
CLASSICS the Small Luxury¤Ï¡¢1879Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤Å¤¯¤ê¤ò·Ð¤ÆÌ©¤ä¤«¤ÊìÔÂô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é2003Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Áー¥ÕÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï½é¤Î¾ïÀßÈÎÇä¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢È¯Çä°ÊÍè¥í¥ó¥°¥»¥éー¤ò¸Ø¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ°Êª¤¬¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤Î±ï¤ò°ú¤ÃÄ¥¤ë»É½«¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¡ÖHIKKOMI¡×¥·¥êー¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¥ó¥¢¥¤¥í¥ó¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¡Ö¥Ø¥ó¥×¡×ÁÇºà¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤Ê¤É¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤Î½Õ¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿·À¸³è¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤Îµ¨Àá¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìËç¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£Å¸³«¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð
¡ãHIKKOMI ¥·¥êー¥º¡ä
³Æ¼ï ²Á³Ê:\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë 41¡ß41cm
¥Ï¥ó¥«¥Á¤Î±ï¤òÆ°Êª¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤ç¤Ã¤³¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò»É½«¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡£¸¤¤ä¥Ñ¥ó¥À¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆ°Êª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Á¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¤´¼«¿ÈÍÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Þ¥«¥í¥ó¥â¥Áー¥Õ¡ä
¡¦¥×¥ê¥ó¥È ¥Ï¥ó¥«¥Á ¥Þ¥«¥í¥ó¡¡²Á³Ê¡§\2,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§41¡ß41cm¡¡
¡¦¥¹¥¤ー¥Ä»É½« ¥Ï¥ó¥«¥Á ¥Þ¥«¥í¥ó¡¡²Á³Ê¡§\3,300 ¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§41¡ß41cm¡¡
º¸¤«¤é)¥×¥ê¥ó¥È¥Ï¥ó¥«¥Á ¥Þ¥«¥í¥ó/¥¹¥¤ー¥Ä»É½« ¥Ï¥ó¥«¥Á ¥Þ¥«¥í¥ó
¿Íµ¤¤ÎÁ´ÌÌ¤Ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Þ¥«¥í¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤È¡¢¥Þ¥«¥í¥ó¤Î»É½«¤òÇÛ¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°ìËç¤òÅ¸³«¡£¥Þ¥«¥í¥ó¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¿Í¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÂ£¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ç¤¹¡£
¡ã¥Ø¥ó¥×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ä
²Á³Ê¡§\1,650¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§23¡ß23cm¡¡
´Ä¶¤ËÍ¥¤·¤¤ÁÇºà¡Ö¥Ø¥ó¥×¡×¤ò»ÈÍÑ¡£Çö¼ê¤Ç¤«¤µ¤Ð¤é¤º¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¤Î¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¥¹¥Þー¥È¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥í¥óÉÔÍ×¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ãSIC 108¥«¥éー¡ä¥·¥êー¥º
²Á³Ê¡§\2,750¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¥µ¥¤¥º¡§45¡ß45cm¡¡
2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¾Þ¤Ë¤Æ¡¢¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¶â¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡ÖSIC 108¥«¥éー¡×¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡£Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò±Ç¤¹¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤¤¦¤¤Î¿§ ¡×¡Ö¤¦¤È¤¦¤È¤Î¿§¡×¡Ö¤Ï¤Ê¤Î¿§¡×¡Ö´Å¤¤¿§¡×¡Ö¶õ¤Î¿§¡×¡Ö 12¥ö·î¤Î¿§ ¡×¡Ö¥µ¥é¥À¤Î¿§¡×¡Ö¥Õ¥ëー¥Ä¤Î¿§ ¡×¡Ö¹ÛÀÐ¤Î¿§ ¡×¤È¡¢¿§¤Î°ÕÌ£¤ò9¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ËÊ¬Îà¡£1¥Æー¥Þ12¿§¡¢¹ç·×108¿§¤ÎËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¥»¥ì¥¯¥È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Å¸³«¾¦ÉÊ²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Å¸³«¤Î¤Ê¤¤¥«¥éー¤äÊÁ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£CLASSICS the Small Luxury ¾ïÀßÈÎÇä¾ì½ê
ÀçÂæ»ÔÀÄÍÕ¶è°ìÈÖÄ®»°ÃúÌÜ2¤Î17¡¡Æ£ºê ËÜ´Û1³¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñー¥ÄÉØ¿Í»¨²ßÇä¾ì
TEL¡§022-261-5111
¢£CLASSICS the Small Luxury¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¯¥é¥·¥¯¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¤Ï¡¢1879Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾¤¬Ä¹Ç¯¤Î¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¤Å¤¯¤ê¤ò·Ð¤ÆÌ©¤ä¤«¤ÊìÔÂô¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é2003Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥Ï¥ó¥«¥Áー¥ÕÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÉÛ¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¡¢¤½¤³¤ËÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤´¤È¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼ñ¸þ¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÎÉ¼Á¤ÊÁÇºà¡£Èþ¤·¤¤°Õ¾¢¡£´ë²è¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢À¸»º¡¢»É½«²Ã¹©¡¢ÀÜµÒ¡¢ÊñÁõ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡£¡È³ÊÊÌ¤Î¡¢¤Ò¤½¤ä¤«¤ÊìÔÂô¡È¤òÃ¯¤«¤ÎÆü¡¹¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢¥¯¥é¥·¥¯¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á¤ò°·¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¤Ç¤¹¡£¤¤¤ÁËç¤Î¥Ï¥ó¥«¥Á¤Ë¤³¤á¤¿¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î°¦¤ò¡¢À¤³¦Ãæ¤Ø¡£
¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥µ¥¤¥È
https://classics-the-small-luxury.com/
https://www.instagram.com/classics_the_small_luxury/
¡¦X
https://twitter.com/CLASSICS_the_SL
¢£¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾³ô¼°²ñ¼Ò
1879Ç¯(ÌÀ¼£12Ç¯)Åìµþ ÆüËÜ¶¶Éø²°Ä®(¸½ºß¤Î¿Í·ÁÄ®)¤Ç²¤ÊÆ»¨²ß¾¦¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£°ÊÍè¡¢140Í¾Ç¯°ìËç¤ÎÉÛ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤òÄÌ¤·¤Æ½á¤¤¤ÈË¤«¤µ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¡¢¥Æー¥Ö¥ë¥¯¥í¥¹¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ê¥Í¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Á¡°ÝÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÉ´²ßÅ¹¡¢ÀìÌçÅ¹¤Ê¤É¤Ø¤Î²·Çä¤ê¤ä¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«È¯¡¢¾®Çä¤ê»ö¶È¡¢OEM»ö¶È¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼Ò¡¡¡¡Ì¾¡§¥Ö¥ëー¥ß¥ó¥°ÃæÀ¾³ô¼°²ñ¼Ò
ÁÏ¡¡¡¡¶È¡§1879Ç¯11·î16Æü
Âå É½ ¼Ô¡§¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃæÀ¾¡¡°ì
ËÜ¡¡¡¡¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¿Í·ÁÄ®3-2-8¡¡TEL 03-3663-2331¡ÊÂåÉ½¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Á¡°ÝÀ½ÉÊ´ë²èÈÎÇä
¡Ú´ë¶È¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡Û¡¡https://www.blooming.co.jp/
¡ÚX¡Û¡¡https://twitter.com/blooming1879?lang=ja
¡ÚInstagram¡Û¡¡https://www.instagram.com/blooming1879/?hl=ja
¡ÚYouTube¡Û¡¡https://www.youtube.com/channel/UCJarMZYWCCoN97SdZ5eTzaw
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¥Ï¥ó¥«¥Áー¥Õ¥®¥ã¥é¥êー¡¡https://www.handkerchief-gallery.com/
¡Ú¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Û¥¯¥é¥·¥¯¥¹¡¦¥¶¡¦¥¹¥âー¥ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¡
https://classics-the-small-luxury.com/