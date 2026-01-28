主要IRサイト評価機関3社で高評価を獲得

ブラザー工業株式会社

ブラザー工業株式会社（本社：名古屋市 社長：池田和史）は、大和インベスター・リレーションズ株式会社の「大和インターネットIR表彰2025」において優良賞およびサステナビリティ部門優秀賞、日興アイ・アール株式会社の「2025年度 全上場企業ホームページ充実度ランキング」において最優秀サイト、株式会社ブロードバンドセキュリティの「Gomez IRサイトランキング2025」において銀賞に選定されました。

ブラザーは、国内外の株主や機関投資家を中心としたステークホルダーの皆さまに対して財務・非財務情報をタイムリーかつ的確に伝え、当社への理解促進を図るべく、IRサイト「株主/投資家情報」（https://global.brother/ja/investor）での情報開示の充実に向けて取り組んできました。今後もIRサイトを拡充させ、ステークホルダーの皆さまとの積極的なコミュニケーションを通じ、継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

■各評価の概要

大和インターネットIR表彰

上場企業のIRサイトを「5T&C」※の考え方のもと評価し、最優秀賞・優秀賞・優良賞を選定するものです。また、優良賞以上の企業のIRサイトについて、環境・社会・ガバナンスなどの項目について採点し、サステナビリティ部門の最優秀賞・優秀賞が選定されます。

今回は、上場企業4,122社が審査対象となり、最優秀賞8社、優秀賞19社、優良賞131社が選定されました。また、サステナビリティ部門では、最優秀賞3社、優秀賞21社が選定されました。

※Timely(適時性)、Transparent(透明性)、Traceable(追跡可能性)、Trustworthy(信頼性)、Total(包括性)＋Communication(双方向性)

全上場企業ホームページ充実度ランキング

上場企業のコーポレートサイトを「分かりやすさ」「使いやすさ」「情報の多さ」の視点で設定した項目に基づいて評価し、カテゴリーごとに上位企業を表彰するものです。カテゴリーは、総合、業種別、スタンダード市場、グロース市場の４つに分けられており、総合部門では、最優秀サイト、優秀サイト、優良サイトが選定されます。

今回は、上場企業3,937社が審査対象となり、最優秀サイト201、優秀サイト153社、優良サイト171社が選定されました。

Gomez IRサイトランキング

上場企業のIRサイトを「ウェブサイトの使いやすさ」「財務・決算情報の充実度」「企業・経営情報の充実度」「情報開示の積極性・先進性」のカテゴリーから構成される項目に基づいて評価し、金賞・銀賞・銅賞の優秀企業を選定するものです。

今回は、上場企業3,778社が審査対象となり、金賞24社、銀賞107社、銅賞161社が選定されました。

