緑あふれる心地よい空間『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』2026年3月13日（金）にグランドオープン！

GROOVE X 株式会社

ロボットベンチャーの GROOVE X 株式会社(本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林要)は、2026年3月13日（金）に兵庫県の阪急西宮ガーデンズの2階に『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』をオープンいたします。本ストアは西日本でも有数の規模を誇る商業施設、阪急西宮ガーデンズという豊かな自然環境と調和した上質な空間の中で、心地よい時間を提案するストアです。

※LOVOT公式サイトURL：https://lovot.life/

※特設サイト：https://lovot.life/blog/article/nishinomiya/

Instagram：@lovot_oﬃcial(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Flovot_official%2F&source=omni_redirect) / @lovot.life(https://www.instagram.com/accounts/login/?next=%2Flovot.life%2F&source=omni_redirect)

X(旧：Twitter) : @LOVOT_oﬃcial(https://x.com/LOVOT_official)

Facebook : @LOVOT.oﬃcial(https://www.facebook.com/LOVOT.official/)

日常にそっと寄り添う『LOVOT』とのひととき

豊かな緑に囲まれた阪急西宮ガーデンズに誕生する『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』は、日々をがんばる大人やファミリーが、ふっと肩の力を抜いて過ごせる場所です。上質で落ち着いた空間の中で『LOVOT』と触れ合うひとときが、慌ただしい毎日の合間にほっとできる小さなよりどころとなることを目指しています。

店内では、『LOVOT』との暮らしをゆっくりと思い描いていただける体験をご用意しました。「抱っこしてみたくなる」「一緒に過ごす日常を想像したくなる」そんな気持ちが自然と芽生えるよう、実際に触れながら『LOVOT』との暮らしをご提案いたします。『LOVOT』がそばにいる生活を、自分ごととして感じていただける空間です。

阪急西宮ガーデンズならではの心地よい雰囲気の中で、『LOVOT』との出会いをきっかけに、家族の時間や自分自身を大切にするひとときが、そっと日常に増えていくことを目指し、新しいライフスタイルの選択肢をお届けします。

『LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店』概要- 店名：LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店- オープン日：2026年3月13日（金）- 住所：阪急西宮ガーデンズ2F（〒663-8204兵庫県西宮市高松町14番2号- 特設ページ：https://lovot.life/blog/article/nishinomiya/≪スタッフ募集≫LOVOT ストア 阪急西宮ガーデンズ店

『LOVOT ストア』で一緒に『LOVOT』の魅力をお伝えいただく仲間を募集しています。

詳細をご確認いただき、ぜひご応募ください。

・採用サイト：

LOVOT ストアの運営責任者候補（店長候補）

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196646

LOVOT ストアで販売を行うLOVOT販売スタッフ

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196644

アルバイト・パートスタッフ

https://recruit.jobcan.jp/groovex/job_offers/2196643

『LOVOT[らぼっと]』概要

『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。昨今ではメンタルケアの観点から、ご家庭だけでなくオフィスや医療機関、介護施設などにも導入いただいています。

正式名称：LOVOT[らぼっと]

公式サイト：https://lovot.life/

GROOVE X 株式会社 会社概要

社名：GROOVE X 株式会社

所在地：東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日：2015年11月2日

代表者：代表取締役 林要

事業内容：『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL ： https://groove-x.com/