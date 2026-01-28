コラボシリーズ第51弾！デミグラスソース、ウスターソース、赤ワインを利かせた濃厚ソース！「カニクリームコロッケ風グラタンのソースの素」数量限定販売開始！
日本丸天醤油株式会社(兵庫県たつの市、代表取締役社長 延賀 海輝)は、兵庫県と連携し、ラジオ番組Kiss FM KOBE「シャカリキ」を通して、県産の食材をおいしく食べるための調味料を開発するプロジェクトを行っています。シリーズ第51弾は、地元兵庫の食材「ズワイガニ」をテーマにした調味料です。
番組では“ズワイガニをテーマにリスナーの皆様からご意見を募集。リスナーの皆様の食べ方を参考に「カニクリームコロッケ風グラタンのソースの素」を商品化し数量限定で公式オンラインショップのWEB限定商品ページ（https://www.maruten-shop.com/item_list/016/）にて2026年1月28日（水）より販売を開始します。
本プロジェクトは県産食材をより多くの方に知っていただくとともに、食材をおいしく食べるためにはどんな料理が良いのか、リスナーの皆様と一緒に取り組むことを目的としています。料理の試作からラジオでの投票、そして商品の販売まで約4週間という短い期間で、様々な食材のおいしさを引き立てる調味料作りを行います。今回販売する「カニクリームコロッケ風グラタンのソースの素」は地元兵庫の食材「ズワイガニ」をテーマに、キスナーからの意見を参考にして開発しました。キスナーからいただいた食べ方を参考に、開発室長こと当社社長のこだわりが詰まった「カニクリームコロッケ風グラタンのソースの素」です。作るのが面倒なクリームコロッケを、簡単！コロッケ風グラタンに仕上げた料理にかけるソースです。サクサク！クリーミーなカニグラタンをデミグラスソース、ウスターソース、赤ワインを利かせた濃厚なソースが更に美味しく仕上げます。手間をかけずに、本格的にクリームコロッケの味わいをご家庭でお楽しみください！
※数量限定商品となります。お一人様５本までとさせていただきます。
日本丸天醤油は、創業200年以上の醤油づくりで培ってきたノウハウを、共に育ってきた地元兵庫県の皆様に、食を楽しめる調味料として還元していきます。兵庫県の皆様の“声”をもとに開発した食材を、美味しく食べられる調味料を、この機会に是非お楽しみください。
■「カニクリームコロッケ風グラタンソースの素」商品概要
【販売受付開始日】
2026年1月28日(水)
【個数／価格】
商品名：カニクリームコロッケ風グラタンのソースの素100mlPET
販売価格：270円（税込）
※数量限定、無くなり次第終了
※お一人様5本まで
【販売先】
公式オンラインショップにて
https://www.maruten-shop.com/item_list/016/
【アレルギー特定原材料等】
小麦、乳成分、牛肉、鶏肉、大豆、りんごを含む
【保存方法】
開栓前：直射日光を避けて常温で保存
■「ラジオ番組出演について」
【放送局】Kiss FM KOBE 【番組名】『シャカリキ』（月～木7:30～11:00）
【タイトル】「はい、こちらひょうご食材 丸天開発室です」
【オンエア時間】毎週月曜 9:25頃～
■会社概要
【会社名】日本丸天醤油株式会社
【創業】寛政七年（1795年）
【代表取締役】代表取締役社長 延賀 海輝
【所在地】兵庫県たつの市揖保川町半田672
【丸天醤油公式サイト】https://www.marten-fi.co.jp/
【公式オンラインショップ】https://www.maruten-shop.com/
【YASASHIKU Gelatoブランドサイト】https://www.yasashiku-gelato.jp/