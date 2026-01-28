無添加*¹衣料用洗剤・柔軟剤ブランド『さらさ』から大人の悩み“乾燥肌”に向けた「衣料用洗剤 大人のさらさ」と「さらさ 食器用洗剤」を2026年2月に新発売

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社（本社:神戸市）は、無添加*¹衣料用洗剤・柔軟剤ブランド『さらさ』から、衣料用洗剤・食器用洗剤の2つのカテゴリから新製品を発売いたします。衣料用洗剤は、衣類と肌の摩擦を軽減し、大人の乾燥肌を優しく包み込む「衣料用洗剤 大人のさらさ」を新発売いたします。さらに、「さらさ 食器用洗剤」も新登場。デリケートな手肌を考えた処方なのに、食器用洗剤のジョイと共同開発で、油汚れもスッキリ落とします。「衣料用洗剤 大人のさらさ」は2026年2月上旬、「さらさ 食器用洗剤」は2026年2月中旬より全国で発売開始いたします。

大人の悩み”乾燥肌”を優しく包み込む2つの新製品が誕生！

空調などの生活環境により、乾燥肌など肌悩みを抱える方は増えており、保湿クリームなどのケア製品を使う方も多くなってきています。そこで、無添加*¹衣料用洗剤・柔軟剤ブランド『さらさ』から大人の”乾燥肌”を優しく包み込む「衣料用洗剤 大人のさらさ」と「さらさ 食器用洗剤」を発売いたします。

衣料用洗剤 大人のさらさ

新ライン「大人のさらさ」誕生。シルクエッセンス効果*²で衣類を保湿*²

洗濯洗剤から乾燥肌などの肌悩みにアプローチすべく、赤ちゃんの大切な肌を気遣うお母さんから長く選ばれてきた『さらさ』から、衣類と肌の摩擦に着目し、大人の乾燥肌を優しく包み込む「衣料用洗剤 大人のさらさ」を開発しました。「衣料用洗剤 大人のさらさ」は、従来の「衣料用洗剤 さらさ」同様、蛍光剤・漂白剤・着色料は無添加のまま、P&Gの洗濯洗剤内で最高の柔らかさを実現し、衣類と肌の摩擦を軽減。シルクエッセンス効果*²で肌を優しく包み込みながらも、さらさ史上最高の洗浄力で衣類の汚れもしっかりと落とします。ホワイトティーの上品で洗練された香りです。

従来の「衣料用洗剤 さらさ」は、『LDK Baby ベビー用品完全ガイド』2026年版にて、ベビー用洗濯洗剤消臭力部門で1位を獲得*³しました。

さらさ 食器用洗剤

無添加*¹『さらさ』から、食器用洗剤誕生。

「衣料用洗剤 大人のさらさ」「衣料用洗剤 さらさ」

近年、手は年齢が表れやすい部位として、日常的にハンドケアやネイルを楽しむなど、手元の美しさを意識する生活者が増えています。一方、食器洗いでは「洗い上がりに妥協できない」という意識が根強いので、手肌のことを考えた洗剤は「洗浄力が弱そう」という印象から選ばれにくく、洗浄力の高い洗剤を選ぶ傾向が続いています。また、手袋を使用する方が増えていますが、汚れ落ちや洗剤残りが手の感触から分かりにくく、使いにくいと感じる方も少なくありません。このような「手肌を大切にしたい」と考える方々に応えるため、無添加*¹洗剤ブランド『さらさ』から、ジョイと共同開発した「さらさ 食器用洗剤」を新たに発売します。

製品特長：デリケートな手肌を考えた処方+ジョイと共同開発で高い洗浄力

「さらさ 食器用洗剤」は、デリケートな手肌を考えた処方でありながら、ジョイと共同開発した高い洗浄力を実現しました。着色料不使用で、哺乳びんやストローの洗浄にも使用できます。また、すすぎ時間を約半分に短縮*⁴して、水に触れる時間が短くなります。手肌を大切にしながら毎日の食器洗いをより快適にします。

*1「衣料用洗剤 さらさ」は蛍光剤・漂白剤・着色料、「柔軟剤 さらさ」、「さらさ 食器用洗剤」は着色料がそれぞれ無添加。

*2 柔軟効果のこと。

*3 調査期間：2025年9月29日～11月14日／調査方法：専門家による洗浄力・消臭力評価

*4「ジョイPRO洗浄 まとめ洗い用」との比較

「さらさ 食器用洗剤」

【衣料用洗剤 さらさ 製品概要】

【さらさ 食器用洗剤 製品概要】

＜Ｐ＆Ｇについて＞

Ｐ＆Ｇは、高い信頼と優れた品質の製品ブランドを通じて、世界中の人々の暮らしに触れ、よりよいものにしています。日本では、衣料用洗剤「アリエール」「ボールド」「さらさ」をはじめとして、柔軟剤「レノア」、エアケア製品「ファブリーズ」、台所用洗剤「ジョイ」、紙おむつ「パンパース」、吸水ケアブランド「ウィスパー」、ヘアケアブランド「パンテーン」「ｈ＆ｓ」「ＷＡＮＯＭＩ(わのみ)」、スキンケア製品「SK-II」、シェーブケアブランド「ジレット」「ヴィーナス」「ブラウン」、オーラルケアブランド「Oral-B by Braun」など、様々な製品を提供しています。(https://jp.pg.com/ )

【お客様・製品に関するお問い合わせ】Ｐ＆Ｇお客様相談室：

衣料用洗剤 大人のさらさ・衣料用洗剤 さらさ：0120-021321／さらさ 食器用洗剤：0120-118-226

https://sarasajp.com/