大丸東京店9階 複合型体験ストア「明日見世」2月4日より新ターム開始　テーマは「変わる景色、変える景色」

株式会社 大丸松坂屋百貨店

大丸松坂屋百貨店が運営する複合型体験ストア「明日見世（あすみせ）」（大丸東京店9階）では、約3か月ごとにテーマを設け、展示やブランドラインアップを入れ替えながら、新しい出会いや体験を提案しています。

2026年2月4日（水）から4月28日（火）までの期間は、「変わる景色、変える景色」をテーマに、バレンタインデーやホワイトデーのギフトから新生活に向けたアイテムまで、日常に軽やかな変化をもたらす23ブランドの商品を展開します。あわせて、5名の写真家によるインスタレーションや特別企画も実施します。

公式サイトURL：https://dmdepart.jp/asumise/

◆Vol.7テーマ：「変わる景色、変える景色」

実施期間：2026年2月4日（水）～4月28日（火）

季節の経過による景色の変化、普段から感じることができていますか？

冬から春へと移りゆくこの季節は、景色が劇的に変化します。そんな“変わる景色”を感じるきっかけを作りながら、生活の中にちょっとした変化を取り入れて “景色を変える”きっかけもお届けしたい。そんな思いから、今回は「変わる景色、変える景色」をテーマに、商品やインスタレーションを展開しています。

◆出品ブランド（一部抜粋）

＜yamatoya＞株式会社大和屋｜家具（ベビー・キッズ）

https://www.yamatoya-jp.com/

大和屋は家具職人である初代のDNAを受け継ぎ、子どもへの思いを形にしながら、品質と木材にこだわった家具づくりを続け、今年で創業102年を迎えます。環境に配慮した木材から生まれる子ども家具は、家族の成長に寄り添い、日常の中に自然な笑顔をもたらす存在。これからも笑顔あふれる「コドモとツクルくらし」をお届けしていきます。今タームでは、前回よりも広いスペースで展開し、人気のアッフルソルベ チェアに加え、ベビーベッドや机もラインアップ。さらに、アッフルソルベ チェアには新色が登場し、yamatoyaの世界観をより多彩な商品とともに体感いただけます。

＜THANKO＞株式会社サンコー｜ライフスタイル

https://www.thanko.jp/

サンコーは、社員のアイデアやユーザーの声をもとに“ワクワクする体験”を形にする家電メーカーです。オリジナル商品の企画・開発から輸入・仕入れ販売までを手がけ、日常の「あったらいいな」を形にした製品づくりで、ネッククーラーをはじめ数々のヒット商品を生み出してきました。2回目の出品となる今回は、発想力と実用性を兼ね備えたキッチン家電を中心に展開。また、今回の明日見世では、土に変わる未来の新素材「PureGrow」をニューリリース。新生活のスタートを見据え、家電とともに使用シーンがイメージできるキッチン空間を演出します。メディアでも話題の“面白くて役に立つ”製品を通して、暮らしに新しい気づきと楽しさを提案します。

＜Regenerative City Tokyo＞ 株式会社リバネス｜ファッション雑貨

https://regenerative-city.jp/

東京建物とリバネスは連携し、環境、経済、社会といったしくみを根本から見直し、多様な価値が共存しながら調和する新しいシステムの構築を目指しています。さまざまな技術を組み合わせ、ポジティブな変化を生み出し続けます。その一環として、本企画では「彩（いろどり）から再生を伝える」をテーマに、リサイクルやアップサイクルを超え、環境を癒しながら人々のつながりや文化の再生を実現するプロダクト＜amu、buoy、colourloop〉の3ブランドが出品します。自然・人・文化・経済をめぐる未来のデザインを提案します。

＜DERMED、IROIKU＞ 三省製薬株式会社 ２ブランド｜化粧品

https://www.sansho-pharma.com/about/brand/

130年以上にわたり「よりよい成分、よりよい化粧品」を追求してきた三省製薬が展開するスキンケアブランド「DERMED（デルメッド）」と、新発想のジェンダーフリー美容液「IROIKU（イロイク）」が連続出品します。乾燥が気になる冬から、環境や肌状態が揺らぎやすい春への季節の変わり目に向けて、高機能スキンケアから、性別や年齢を問わず使える革新的なアイテムまでを展開。明日見世でも多くの支持を集める人気ブランドを、この時期ならではのラインアップでご体験いただけます。

◆インスタレーション情報

「変わる景色、変える景色」をテーマに、 5名の写真家の作品を展示する企画を実施します。 今回は、この企画を通じて皆様が外出するきっかけをつくりたいと考えました。外出先としては、身近な場所である「公園」を想定。 作品のアウトプット方法には、公園で使用するアイテムの一つである"レジャーシート"を採用しました。5名の写真家には、公園の風景の中に、写真という形で別の風景が存在するという、良い意味での＜違和感＞を想像しながら写真をセレクトしてもらっています。そんな写真がプリントされた"フォトレジャーシート"の展示をお楽しみください。

また、本インスタレーションと連動したプレゼントキャンペーンの実施も予定しています。

詳細は、後日、公式サイトおよびInstagramにてお知らせいたします。

＜企画にご協力いただいた写真家＞

Kae Homma（写真家）、Nobuko Baba（写真家）、luka/琉花（写真家/モデル）

Tat（写真家）、相澤有紀（写真家）

◆PostCoffee KIOSKバレンタイン特別企画

明日見世に併設する、世界各地の銘店ロースターによるスペシャルティコーヒーを日替わりで楽しめる新感覚のコーヒースタンド「PostCoffee KIOSK」では、バレンタインシーズンに合わせた特別企画を実施いたします。

【1月28日（水）～2月14日（土）】

いつものチョコを、もっと特別に。バレンタインに楽しむコーヒーペアリング

バレンタインに欠かせないチョコレートの時間を、より豊かにアップデート。国内外のロースターによる約20種類のドリップバッグコーヒー（1パック350円）をそろえ、チョコレートの味わいを引き立てるペアリングを提案します。

【2月1日（日）販売開始予定】

バレンタインスペシャルセット「CFFBNS - WHITE Valentine」 （税込7,000円）

世界的ロースタリー「ONYX COFFEE LAB」のコーヒーとチョコレートバーのスペシャルセットを販売。

※なくなり次第終了。

【1月28日（水）～2月28日（土）】

「シナモンチョコレートラテ」 （税込900円）

バレンタインに合わせて期間限定ドリンクを販売します。香り高いエスプレッソに、濃厚なチョコレートとやさしいミルクを合わせ、仕上げにシナモンの香りをプラス。心まで温めてくれる一杯です。

※本リリース掲載の画像は全てイメージです。

※物販がないブランドも一部ございます。

◆明日見世-asumise-について

「買う」から「出会う」へ大丸松坂屋百貨店の複合型体験ストア

明日見世は、商品のお試しに加え、カフェ、イベント、お買い物が楽しめる、複合型体験ストアです。

約3カ月に1回ラインアップを入れ替え、300以上のブランドから厳選した、人・地域・自然の未来をつくるアイテムを提案します。

アーティストによるインスタレーションや、期間限定で入れ替わるカフェのコーヒーもお楽しみください。

【店舗情報】

住所：〒100-6701東京都千代田区丸の内1-9-1大丸東京店9階

店名：明日見世（あすみせ）

営業時間：10:00～20:00（休業日は施設に準ずる）

公式サイト：https://dmdepart.jp/asumise/

公式Instagram：@asumise_official