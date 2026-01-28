りんごの甘みと酸味が際立つバレンタインメニューが登場／ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲
ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲（所在地：福岡市博多区中洲5-6-20、総支配人：永井 透友）は、2026年2月1日（日）～2月28日（土）の期間、2Fキャンバスラウンジにてバレンタインスイーツとカクテルを提供いたします。今回は、ほどよい酸味とやさしい甘みが特徴の紅玉りんごを使用したタルトタタンと、オーキッド（蘭）香る後味さわやかなスパークリングカクテルをご用意。キャンバスラウンジにて、癒されるひとときをお過ごしください。
＜バレンタインスイーツ／カクテル＞
提供期間：2026年2月1日（日）～2月28日（土）
提供時間：14:00～24:00（dessert L.O. 22:00、drink L.O. 23:30）
提供場所：2Fキャンバスラウンジ
詳 細：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/news/u9nb-pcz13u/
＜メニュー詳細＞
「紅玉りんごのタルトタタン ベルギーショコラのアイス」
1,280円
やさしい甘さとほどよい酸味が特徴の紅玉りんごのキャラメリゼとサクッとしたパイの食感がベストマッチの一品。ほろ苦いベルギーショコラとあわせると、より贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
「Ringo Spumante」
1,200円
りんごをそのまますりおろして作る、旨味が詰まった「順造選りんご汁」と辛口のスプマンテをあわせた、スパークリングカクテル。オーキッド（蘭）の華やかな香りが広がる、タルトタタンにもピッタリの一杯に仕上げました。
※画像は全てイメージです。
※料金には消費税が含まれます。
※内容が変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ザ ロイヤルパーク キャンバス 福岡中洲について
“九州の自然に癒される”がコンセプトのライフスタイルホテル。客室は滞在が癒しに満ちるような温かみのあるデザイン。九州の森をイメージしたルーフトップガーデンをはじめ、リバーサイドの開放感に満ちたテラス席を有するキャンバスラウンジ、大浴場、サウナ等を滞在中自由にご利用いただけます。レストランでは九州各地の食材を薪焼きでご提供します。
所在地：福岡市博多区中洲5-6-20
客室数：255室
館内施設：レストラン、キャンバスラウンジ、大浴場・サウナ、湯上りラウンジ、バー、ルーフトップガーデン
アクセス：福岡市地下鉄「中洲川端」駅（3番出口） 徒歩約2分
URL：https://www.royalparkhotels.co.jp/canvas/fukuokanakasu/
ロイヤルパークホテルズについて
ロイヤルパークホテルズは、全国に23ホテル・5,390室を展開しております。三菱地所ホテルズ&リゾーツ株式会社が計画・運営し、2025年1月に公開した新指針【Vision＆Credo／Value／Service Standard】(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000955.000039557.html)に沿って、私たちだからこそ提供できるサービスや価値をお届けいたします。今後も新規ホテル出店を進め、チェーン拡大とブランド力の向上を図るとともに、グループ一体となって持続可能な社会の実現に向けて取り組んでまいります。