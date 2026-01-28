freeeカード Unlimited、「購買申請連携機能」提供開始　申請承認と連動した「使い捨てカード発行」で高額立替の解消とガバナンスを強化

フリー株式会社

■マジ価値サマリー（このお知らせでお伝えしたいこと）

- 法人向けコーポレートカード「freeeカード Unlimited」は「購買申請連携機能」を提供開始しました- 「購買申請連携機能」は、freee会計の購買申請の承認と連動してオンライン決済用カードの自動発行を可能にします- 申請・決済・証憑突合を一本化し、高額立替の解消とガバナンス強化を同時に実現します

フリー株式会社（本社：東京都品川区、CEO：佐々木大輔、以下「freee」）は、法人向けコーポレートカード「freeeカード Unlimited」において、「購買申請連携機能」を提供開始しました。本機能は、購買申請フローの中でバーチャルカードの発行を完結できる日本初の機能（※1）です。

（※1）2026年1月時点、自社調べ。国内法人カードサービスにおいて、購買申請フローとバーチャルカード発行・明細紐づけがAPI等によらず統合されている機能を指す。

■申請・決済・証憑突合を一本化し、従業員と経理担当者の双方の負担削減

現代の企業経営において、ガバナンス強化のための内部統制は不可欠です。しかし、従来の購買フローでは従業員は購買申請の承認を得た後、カード発行の依頼や立替精算といった重層的なプロセスが発生し、経理担当者は「カードの利用明細がどの稟議に基づいたものか」を照合する作業に膨大な工数がかかっていました。今回の購買申請連携機能は、購買申請フローの中でバーチャルカードの発行を完結でき、従業員と経理担当者の業務負担を解消します。

これにより、高額立替の解消、多重プロセスの撤廃、利用明細と証憑の自動紐づけを実現し、企業の支出管理を効率化します。

「購買申請連携機能」の特長

＜ 【日本初】申請承認後ワンクリックで法人カードの自動発行が可能＞

出張申請や備品購入のワークフロー内に、バーチャルカードの発行依頼を組み込むことが可能です。承認が完了したタイミングより必要な金額分だけのカードが自動発行されるため、経理担当者による手動の発行作業やカード情報共有の手間がなくなります。

＜明細の「利用根拠」を明確にし、証憑突合を自動化＞

発行されたカードには、発行元となった購買申請が自動で明記されます。経理担当者が「カードの利用履歴は何の支払いか」を探す手間がなくなり、監査耐性の高い管理体制を構築できます。

＜「使い捨て設定」で不正利用や不要なサブスク課金を防止＞

プロジェクト期間に合わせた利用終了日の設定や、1回限りの使い捨て設定が可能です。これにより、解約し忘れたサブスクリプションの継続課金や、カード情報の流出リスクを最小限に抑えます。

＜高額立替による従業員の金銭的負担を解消＞

宿泊費や航空券、広告費など、個人のカードでは負担の大きい高額決済も、承認済みのバーチャルカードで即座に決済することが可能です。従業員の心理的・金銭的負担を解消します。

■freeeカード Unlimitedについて

freeeカード Unlimitedは経理業務を圧倒的に効率化する法人カードです。年会費・発行手数料・外貨決済手数料がすべて無料で、利用明細はfreee会計に最短数秒で同期され、仕訳や領収書との照合など経理作業が自動化できます。利用可能枠は最大5億円、統制管理の機能も充実し、枚数無制限で無料追加発行が可能なので、部署ごとや従業員ごとにカードを配布して利用することも可能です。

■フリー株式会社 会社概要

会社名：フリー株式会社

代表者：CEO 佐々木大輔

設立日：2012年7月9日

所在地：東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー21F

