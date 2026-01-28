LEGEND WALKERを代表する2モデルに新色登場　自然になじむアースカラー2色と、ニュアンスのあるブルーをラインアップ

株式会社ティーアンドエス

“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、スーツケースをはじめとした旅用品を企画・販売する総合メーカー、株式会社ティーアンドエス（本社：埼玉県越谷市、代表取締役：斉 真希、以下当社）は、主力トラベルブランド『LEGEND WALKER（レジェンドウォーカー）』の人気スーツケース『EARTH（アース）』と『MALIBU（マリブ）』に、新色を追加します。

『EARTH』には、1月中旬より「オークイエロー」と「アンバーブラウン」を、『MALIBU』には、2月上旬より「ブルー」を新たにラインアップ。いずれも、旗艦店および公式オンラインストア（LEGEND WALKERストア(https://legend-walker.com/)）、全国の専門店等の取り扱い店舗にて順次販売開始します。

■定番モデル『EARTH』に、装いを広げる新色2色を追加

左から、『EARTH』オークイエロー、アンバーブラウン、『MALIBU』ブルー

『EARTH』は、シックなアースカラーとマットな質感が特長のスーツケースです。どんなコーディネートにもなじみやすいシンプルなデザインと、軽さと強さを兼ね備えたボディ素材（ポリカーボネート＋ABS樹脂）、容量拡張機能やダブルキャスターなどの実用性を備え、日常から旅まで幅広いシーンで使いやすいモデルとして展開しています。

今回新たに追加するのは、「オークイエロー」と「アンバーブラウン」の2色。オークイエローは、自然の温もりを感じさせるやわらかな色合いで、旅先でもほどよい存在感を演出します。アンバーブラウンは、深みのある落ち着いたトーンで、シーンを選ばず使いやすい洗練されたカラーです。いずれも、EARTHシリーズの世界観を損なうことなく、旅のスタイルや好みに合わせた選択肢を広げるカラーとして、全サイズ（S/M/L）共通で展開します。

製品URL： https://legend-walker.com/search?q=5512(https://legend-walker.com/search?q=5512)

【製品概要】

■大人気『MALIBU』に、旅を軽やかに彩るブルーが登場

『MALIBU』は、アメリカ西海岸のガレージから着想を得た外装デザインとフロントオープン仕様が特長の、実用性に優れた多機能スーツケースです。そのデザインと使い勝手のバランスが評価され、発売以来、LEGEND WALKERの中でも常にトップを争う人気モデルとなっています。

今回新たに追加するカラーは「ブルー」で、全サイズ（SS/S/M/L）共通で展開。爽やかさの中にニュアンスを感じさせるブルーで、MALIBUらしいカジュアルなデザインと相性の良い色味に仕上げました。旅先での視認性にも配慮しつつ、性別や年代を問わず取り入れやすいカラーとして、日常使いから旅行まで幅広いシーンに対応します。既存のカラーラインアップに新たな選択肢を加えることで、旅のスタイルや好みに応じた、より自由なスーツケース選びを可能にします。

製品URL： https://legend-walker.com/search?q=5208(https://legend-walker.com/search?q=5208)

【製品概要】

“旅をもっと身近に。” 株式会社ティーアンドエス 概要

株式会社ティーアンドエスは、2002年に創業したスーツケースをはじめとした旅用品や生活雑貨などを企画・販売する総合メーカーです。“旅をもっと身近に。”をパーパスに掲げ、あらゆる人々が、旅を通じて人生を豊かにするための商品づくりにこだわっています。“Moving With”をコンセプトに「品質」「機能性」「走行性」「安全性」「アフターサービス」の5つのコアバリューを追及するスーツケースブランド「LEGEND WALKER」のほか、トレンドを重視したカジュアルトラベルブランド「LW」、ペットと一緒に旅に出るためのアイテムブランド「PETiCO」や様々なライフスタイル雑貨等も企画・販売しています。

社名：株式会社ティーアンドエス 創業：2002年4月18日 資本金：3000万円

代表取締役社長：斉 真希 従業員数：約60名

業務内容：スーツケース、旅行バッグ、旅行用品および関連商品の企画・販売・卸

本社：〒343-0816 埼玉県越谷市弥生町1-12

物流センター：春日部物流センター 〒344-0123 埼玉県春日部市永沼758

旗艦店：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-14-20 OJビル1F

▶企業サイトURL https://tands-luggage.jp/(https://tands-luggage.jp/)

▶オンラインストアURL https://legend-walker.com/(https://legend-walker.com/)