延べ数千人の相談実績から導き出した「成功の法則」を公開。日本シングルマザー支援協会、「MES企業説明会」を大幅リニューアル

一般社団法人日本シングルマザー支援協会

日本最大級のシングルマザーコミュニティを運営する一般社団法人日本シングルマザー支援協会（本社：神奈川県横浜市、代表理事：江成道子、以下「当協会」）は、2025年12月に通算69回を開催した「MES企業説明会」を大幅にリニューアルいたします。

2026年2月21日（土）の第70回開催より、内容をアップデートし「シングルマザーのための就職セミナー 失敗しない仕事選び」 として新始動いたします。延べ数千人の当事者と向き合ってきた相談現場の知見を凝縮し、「生活のために焦って決めてしまう」というこれまでの就職の課題を解決。シングルマザーが長く安心して働き続けられる「成功の法則」を毎月異なるテーマで伝授し、企業・自治体と連携した真の自立支援を推進してまいります。

【リニューアルの背景：なぜ今、変えるのか】

当協会には、日々多くの就労相談が寄せられますが、その中には「とりあえず働ければどこでもいい」と焦って仕事を選び、結果として「こんなはずじゃなかった」と早期離職に至ってしまうケースが少なくありません 。

仕事は、当事者の生活だけでなく、お子さんの未来を形作るものです 。そこで第70回という節目を機に、求人票の文字情報だけでは見えてこない「働き方のリアル」や「自分に合う仕事の判別方法」を学ぶ教育機能を強化いたしました 。

【新セミナー「失敗しない仕事選び」の3つの特徴】

1. 毎月変わる「学び倒せる」専門テーマ

一度きりの参加ではなく、何度でも参加して新しい知識を得られるよう、毎月具体的なテーマを設定します。

2月テーマ: シングルマザーの仕事と子育ての両立方法 ― 無理なく続けるための現実的な考え方 ―

今後の予定: 「失敗しやすい仕事選びのパターン」「職種より大事なチェックポイント」など。

2. プロの視点による「3つの安心」の提供

当事者が一人で抱える不安に対し、以下のメソッドでアプローチします。

客観的分析: プロが第三者の視点で、自分に合う仕事かどうかを整理します 。

成功事例の共有: 実際に楽しく働いている先輩ママたちの事例を知ることで、具体的なイメージが持てます 。

判断力の向上: 感情に流されず、冷静に職場環境を見極める力が身につきます 。

3. 参加しやすい「週末午前」へ時間帯をシフト

仕事や家事で忙しいシングルマザーが、落ち着いて将来を考えられるよう、開催時間を土曜日の午前10時～12時 に変更。より多くの当事者が、オンライン（Zoom） を通じて全国から参加できる体制を整えました。

【企業・自治体の皆様へ：日本シングルマザー支援協会が提供する価値】

当協会は、単なる「職業紹介所」ではありません。

企業様へ: 本セミナーを通じ、マインドセットが完了した「意欲的な人材」とのマッチングが可能です。教育コストの削減と高い定着率を実現します。

自治体様へ: 「生活困窮からの脱却」という抽象的な課題に対し、具体的な就労スキルとメンタルケアをパッケージ化した官民連携モデルを提示します。

【代表理事：江成道子よりメッセージ】

「シングルマザーの就職は、ときに孤独で、不安との戦いです。でも、正しい『コツ』と『環境』さえあれば、景色は劇的に変わります。 これまでの69回の経験から、私たちは『長く続く就職』には、本人のマインドセットと環境調整が不可欠であると確信しました。このセミナーで、私たちが培ってきた『知恵』を使い倒してください。あなたの新しい人生の始まりを、全力で応援します！」

【リニューアル初回（第70回） 開催概要】

日時: 2026年2月21日（土） 10:00～12:00

形式: オンライン（Zoom）

参加費: 無料

対象: シングルマザーの方、自立を考えている方

詳細・申込: https://シングルマザー協会.com/2026/01/27/39695(https://%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%8D%94%E4%BC%9A.com/2026/01/27/39695)

【一般社団法人日本シングルマザー支援協会について】

女性が子どもを育てながらも、自立して生き生きと働ける社会を目指し、日本最大級のコミュニティ（会員数約1.2万人）を運営。就職支援プログラム「MES」や、ライフデザインのカウンセリングを通じ、多くの「自立の成功事例」を創出しています。

団体名: 一般社団法人日本シングルマザー支援協会

代表理事: 江成道子

所在地: 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10 千菊ビル301

公式サイト: https://シングルマザー協会.com/(https://%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%82%B6%E3%83%BC%E5%8D%94%E4%BC%9A.com/)