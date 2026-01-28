開発から運用まで、徹底解説『500系新幹線電車　世界最高速に挑んだ新幹線の軌跡』

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、MOOK『500系新幹線電車 世界最高速に挑んだ新幹線の軌跡』を2026年1月28日に発売いたしました。

■500系新幹線の開発・運用をまとめた総集編

世界最速である300km/h運転を目指して、1997年に営業を開始した500系新幹線。車両そのものの開発はもちろんのこと、電気や保線といった地上設備の改善も求められました。本誌では季刊『新幹線EX』で取材した詳細な情報をもとに、500系新幹線をあらゆる方向からフォーカスしました。世界最高峰の高速列車を生み出すために、どのような開発が行われたのか。後世に残す一冊です。

■徹底した取材をもとに500系新幹線を深堀解説します。

季刊「新幹線EX」では、19年間にわたり500系新幹線を徹底取材しました。車両設計からデザイン開発、運転・車両のディテールなど、長年の取材活動で得られた情報を惜しみなくすべて掲載。さらに、500系新幹線の誕生の礎となった、山陽新幹線での速度向上試験の様子なども併せて取り上げています。

■誌面イメージ先頭形状のデザイン検討の様子。

インテリアデザイン段階でのカラープランの検討。

■本誌の構成

・500系新幹線運用の変遷

・500系新幹線の開発史

・500系新幹線のデザイン検討

・山陽新幹線高速化の試験

・500系新幹線V編成化の検討

■書誌情報

誌名：500系新幹線電車 -世界最高速に挑んだ新幹線の軌跡

発売日：2026年1月28日（水）

仕様：A4変形判/ 208ページ

定価：2,970円（本体2,700円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1700-2

◇イカロス出版の書籍情報ページ：https://books.ikaros.jp/book/b10152143.html

