コミュニティの読書記録を可視化する「ブックログ」、本の登録数30,000件を突破（オシロ株式会社）

オシロ株式会社

コミュニティ専用オウンドプラットフォーム「OSIRO」を提供するオシロ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：杉山博一）は、メンバー同士が読んだ本や積ん読している本を共有できる「ブックログ」機能において、登録された本が30,000件を突破したことをお知らせします。

「ブックログ」は、読書体験をきっかけにコミュニティ内での交流や共感を生み出すことを目的とした新機能で、読書コミュニティのみならず、多様なテーマのコミュニティでも活用が広がっています。

「ブックログ」機能はコミュニティメンバーそれぞれが自分が読んだ本やこれから読みたいと思っている積ん読本などを登録し、その情報をコミュニティ内のメンバーと共有する機能です。個々のメンバーが読書記録を登録すると自分の本棚やみんなの本棚として自動生成されます。

（参考：本を介してつながる。個人の本棚が“みんなの知”になる新機能『ブックログ』をリリース（オシロ株式会社）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000053812.html)）

本機能の正式リリースから5日で本の登録数10,000件を突破し、その後約1ヶ月半（2026年1月22日）で30,000件を突破しました。

◼︎機能について

『ブックログ』は、読書記録を読みたい / 読んでいる / 読んだ / 積ん読の4つのステータスで簡単に記録できる機能です。一冊毎にステータスを更新できます。

・個人の本棚

キーワード検索やISBNバーコード読み込み、書影と共にステータスを登録することができます。個人の本棚は、登録本を通じて自己表現をするツールとしてもお楽しみいただけます。

・みんなの本棚

コミュニティメンバーが登録した本の全てが表示されます。コミュニティごとに人気の本や新着登録された本、誰がどんな本を登録しているのかを知ることができます。

みんなの本棚は、コミュニティメンバーの興味・関心や人柄を知るきっかけとしても活用されており、ここから本を介した新たな交流が生まれつつあります。

そのほか、登録している本からブッククラブ（読書会）を1クリックで簡単に立ち上げることができる「イベント立ち上げ機能」や、コミュニティのメンバーとの共通本が何冊あるかを表示し、「同じ本が好きな人」を可視化する仕組みなど、本を介したつながりやコミュニケーションを促進する機能を多数搭載しています。

機能について、詳しくはぜひこちらの記事(https://osiro.it/news/14169)をご覧ください。

◼︎読書コミュニティの外にも広がる「本を介したつながり」

本機能は「本」や「ブッククラブ」といった読書関連のコミュニティだけでなく、幅広いカテゴリのコミュニティにご利用いただいています。

現在、機能をご利用いただいているコミュニティの中でも本の登録件数が多いコミュニティは以下の通りです。

2026年1月27日時点



1番登録本の件数が多いのは投資家の藤野英人さん主宰「FLOWフッシーの会(https://flowfussy.com/about)」、次いで経営コンサルタント・思想家の倉本圭造さん主宰「めたべた(https://metabeta.org/about)」と日本最大級の読書会コミュニティである「猫町倶楽部(https://nekomachi-club.com/about)」が続きます。

上位10コミュニティの中で「本」や「ブッククラブ」をメインテーマとするコミュニティは「猫町倶楽部」と「Book Community Liber(https://bc-liber.com/about)」の2コミュニティです。そのほかは20～30代の女性のQOL向上を目指す「QOLON(https://qolon.site/about)」や全国の先生として活躍する仲間と出会い、つながる「先生ハウス(https://senseihouse.jp/about)」など、本に限らないテーマのコミュニティがTOP10に入っています。





◼︎今後の展望

本機能をご利用いただくユーザーから、本を登録したメンバーが「なぜこの本を登録したのか？という理由や簡単な感想を知りたい」という声を多数いただきました。

そこで現在、本棚に本を登録する際にひとことコメントを記入できる機能を開発中です。

そのほか、メンバーのおすすめ本やバイブル本の可視化などコミュニティ内で本を介した交流が活発になるよう、『ブックログ』機能をアップデートしていく予定です。

コミュニティ運営者さまやユーザーさまがより一層コミュニティでの活動を楽しめるよう、今後もシステムの使いやすさや楽しさの向上を図り、「OSIRO」をご利用いただく全てのお客さまに向けて信頼できるプロダクトづくりに邁進します。

◼︎オシロ株式会社について

オシロ株式会社は「日本を芸術文化大国にする」というミッションを掲げ、クリエイターやアーティスト、企業・団体を含む表現者とファンをつなげるコミュニティプラットフォーム「OSIRO（オシロ）」を開発・提供しています。

OSIROは、クリエイターやアーティスト、企業・団体などの表現者とファンをつなぐコミュニティプラットフォームです。

単なる情報発信やコンテンツ消費ではなく、感情の共有や人と人とのつながりを重視しています。

双方向のコミュニケーションや温かなやりとりを通じて、活動の「共感者」を増やし、長期的な関係性を築くことを得意としています。





▼本件のお問い合わせ先

オシロ株式会社 広報担当：藤島

電話：050-3555-1146

メールアドレス：pr@osiro.it

メディアキットはこちらから(https://osiro.it/osiro_mediakit.pdf)ご覧いただけます。

