パーソルビジネスプロセスデザイン、「Microsoft Copilot Studio 内製化研修サービス」を提供開始受講者全員をAIエージェント開発者に育成、内製化を促進

「はたらいて、笑おう。」をビジョンに掲げるパーソルグループのパーソルビジネスプロセスデザイン株式会社（東京都港区、代表取締役社長：市村 和幸、以下「パーソルビジネスプロセスデザイン」）は、AIエージェントの内製化を支援する「Microsoft Copilot Studio 内製化研修サービス」を1月28日より提供開始します。

本サービスは、座学・ハンズオンに加え、1on1の伴走支援を通じて受講者が自身の業務に即したAIエージェントを、Microsoft Copilot Studio *1を使用して設計・構築・運用できる状態を目指します。受講者自らがAIエージェントを開発・運用できるスキルを身につけることで、会社全体のAI活用を加速させ、業務の効率化を実現します。

*1プログラミング不要でAIエージェントやチャットボットを構築できるツール

■背景

近年、急速に進化する生成AIを活用して、生産性や付加価値を向上させる取り組みが企業間で加速しています。特に業務フローに合わせて複数のタスクを連携・実行する「AIエージェント」への注目度が高まっています。一方で「生成AIを導入しても業務で使われない」「適用業務を見極められない」「ノウハウが蓄積されない」「PoC止まり」といった「導入後の壁」が顕在化しています。その理由としては、「AIを導入する業務の選定や使い方が不明確といった設計力の不足」「人材の不足や外部委託に頼るなどの開発力の不足」「継続的な改善・活用ができないといった運用・定着の仕組み不足」などがあげられます。

こうした課題を解決すべく「Microsoft Copilot Studio 内製化研修サービス」を提供し、現場起点の開発と定着を後押しすることで、組織全体のAI活用を推進していきます。

■サービス内容

本サービスは Microsoft 365 を活用する企業の業務効率化・生産性向上を目的に、Microsoft Copilot Studioを用いた約2.5カ月間の伴走型研修です。AIのスキル習得のための座学・ハンズオン・1on1伴走型ブートキャンプの実施に加え、評価測定や社内コミュニティの構築など、継続的なスキル習得と組織浸透を支援するプログラムなども提供し、課題に応じて適切なサービスを提供します。

対象は日常的に業務改善の課題を抱える総務・経理・人事・事業企画・カスタマーサービスなどを想定しています。

研修は4フェーズで約2.5カ月間の研修を実施

構想：目標やゴールのすり合わせ、環境や受講者のスキルを確認(1時間/1日)

基礎：座学とハンズオン形式でAIエージェントの基礎を学ぶ(2～3日間・3～4時間/1日あたり）

個別定着：当社の専門家が1on1を実施、業務を題材にした開発状況を確認し支援(8週間・1時間/1日あたり)

組織定着：他部門へ展開していくためのコミュニティ・支援の仕組み・ルール整備を支援(内容により異なる)

■特徴生成AIの専門知識を保有する専門家50名体制で支援

これまで多くの企業の業務設計や改善などのコンサルティングと、生成AIやAIエージェントを活用したDX推進を支援してきたAIの専門家約50名が研修を担当します。受講者一人ひとりのレベルやテーマに合わせた学習を実践的にサポートします。

伴走型1on1で受講者を誰も置いていかない、全員AIエージェント開発者を育成

個別定着フェーズの1on1サポートは約8週間にわたり、受講者が宿題として取り組む自身の業務のAIエージェント開発をベースに、進捗状況や不明点の潰し込みや受講者と共に開発を進めるなど、受講者のレベルに合わせた助言や指導を行います。徹底した伴走型サポートで確実なレベルアップと「開発ができる」を実感し、AI初心者でも一人でAIエージェントを開発し、自動化ができるレベルまで引き上げます。

一人ひとりに合わせたカルテを提供

受講者一人ひとりの進捗やスキルを、約40項目にわたる評価項目に基づき可視化します。受講者本人も状態を把握できるほか、組織全体の進捗や分析などのアセスメント、施策検討（次の対象部門の選定も含む）にも活用できます。

社内でのAIエージェントの拡大やコミュニティづくりを支援

受講後に「個人の取り組み」で終わらせず、他部門へ展開していくためのコミュニティ運営や、事例発信・テクニカルサポートなど、受講者が継続してAIエージェント開発を実行できる仕組みづくりを支援します。あわせてガバナンスやコンプライアンスの基本ルール制定など、組織としてのガイドラインの整備まで支援し、内製化を促進します。

安価で提供

目的や受講人数、予算に応じて、提供範囲・支援内容を設計し、コストも抑えた最適なプランとして提供します。

価格表Power Automate Desktop 2を組み合わせた研修で基幹システムとの連携も自動化

基幹システムなどGUI3操作が必要な業務についても、Power Automate Desktop を活用した自動化まで視野に入れた設計・実装が可能です。Microsoft Copilot Studio の研修に加え Power Automate Desktop の研修も提供*４します。

*2直感的な操作で業務の自動化が手軽に実現できる、Microsoft が提供するRPAソフトウェア

*3コンピュータや電子機器を操作するための視覚的なインターフェースのこと

*4オプションとなります

■今後の展望

当社は本サービスを通じ、年間1,000～2,000名規模の受講者の育成を視野に入れ、今後3年以内に累計導入社数100社超、受講者数5,000名規模までの拡大を目標とします。業種や企業規模を問わず、AI活用の拡大と内製化ニーズの高まりに合わせて、研修内容の高度化や新たな研修プログラムの開発も進めていきます。

■「Microsoft Copilot Studio 内製化研修サービス」サイトはこちら

https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/CopilotStudio-training/(https://www.persol-bd.co.jp/service/salesmarketing/s-smkt/service/CopilotStudio-training/?utm_medium=prtimes260128)

※ Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Copilot Studio、Power Automate、Power Automate Desktop は、マイクロソフトのグループの企業の商標です。米国およびその他の国における登録商標または商標です。

■パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社について＜https://www.persol-bd.co.jp/(https://www.persol-bd.co.jp/)＞

パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社は、プロセスデザイン力や組織・人材マネジメント力、人材育成力の3つの力に、AIなどのテクノロジーを掛け合わせ、お客様の課題に寄り添ったBPOサービスを提供しています。「あらゆる仕事と組織を革新し、より良いはたらく環境があふれる社会」をミッションに掲げ、組織が目指す未来を実現し、はたらく人が活躍できる社会づくりに貢献してまいります。