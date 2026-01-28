コンサルタント職の単価が上昇中！　IT人材市況動向レポート2025年12月版を公開

株式会社アイデンティティー

　ITフリーランスエンジニアの案件・求人サイト「テクフリ」（https://freelance.techcareer.jp/）を運営する株式会社アイデンティティー（東京都港区、代表取締役：今野 力、以下「当社」）は、テクフリのデータベースをもとに2025年12月における人材の市況感を調査しました。より詳しい結果については、お問い合わせから資料請求が可能です。



・調査概要



・調査対象：「テクフリ」に登録された全人材 / 案件および、その他当社が保有する案件 / 人材データ


・対象数　：人材40,000名以上 / 案件30,000件以上


・対象期間：2008年8月8日～2025年12月31日



≪利用条件≫


1 情報の出典元として、株式会社アイデンティティーの名前を明記してください。


2 ウェブサイトで使用する場合は、出典元として、下記リンクを設置してください。


テクフリ：https://freelance.techcareer.jp/




・調査結果サマリー



[人材数]


12月の新規人材数は、11月新規人材数と比べて0.3%増加しました。



[職種別人材割合]


12月は全人材と11月にはランクインしていない「社内SE (3.3％) 」と「AIエンジニア (2.1%) 」、


「iOSエンジニア (2.1%) 」がランクインしました。


[職種別平均希望単価]


12月では全人材と11月新規人材にはランクインしていない「翻訳」が90万円で8位、


また、「SAPコンサルタント」が140万円、「PdM」が120万円で3位にランクアップしました。




調査1：人材数




12月の新規人材数は、11月新規人材数と比べて0.3%増加しました。




調査2：職種別人材割合




12月は全人材と11月にはランクインしていない「社内SE (3.3％) 」と「AIエンジニア (2.1%) 」、


「iOSエンジニア (2.1%) 」がランクインしました。




調査3：職種別平均単価




12月では全人材と11月新規人材にはランクインしていない「翻訳」が90万円で8位、


また、「SAPコンサルタント」が140万円、「PdM」が120万円で3位にランクアップしました。




　12月度のデータやテクフリ全体のデータなど、より詳細なレポートは下記URLよりダウンロードいただけます。エンジニア採用にお悩みの方や、人材の市況感を掴みたい方はぜひご活用ください。




・「techcareerシリーズ」について



高度IT人材を対象に仕事・案件紹介サービスを展開。


「エンジニアファースト」なサービスを提供することを目標に、仕事・案件紹介のみならず、キャリアの参考になる情報メディアやイベントも拡大中。


高度IT人材のキャリアアップ、バリューアップ、ライフアップにつながるサービス群を提供しています。



テクフリ：[ https://freelance.techcareer.jp/ ]


フリーランスのエンジニアやクリエイターのためのIT/Web業界に特化した求人・案件情報サイト





テックキャリア マガジン：[ https://magazine.techcareer.jp/ ]


エンジニア、クリエイター向けに様々なコンテンツを発信しキャリアのサポートをするWebメディア


国内だけでなく海外の最新IT技術や転職情報もいち早く翻訳し、グローバルな視点で発信



ITフリーランスコンソーシアム：[ https://itfreelance.jp/ ]


ITフリーランスが安心・安定して働ける環境づくりのため、大手企業とコンソーシアムで独自の福利厚生サービスを提供




・会社情報



社名 　　　　：株式会社アイデンティティー


代表者取締役 ：今野 力


会社HP 　　 ：https://id-entity.jp/


所在地 　　　：東京都港区赤坂一丁目8-1 赤坂インターシティAIR 31階


事業内容 　　：ITエンジニアプラットフォーム事業


　　　　　　　 AIソリューション事業


資本金 　　：100,000,000円　※2025年2月28日時点






・本件に関するお問い合わせ先



株式会社アイデンティティー　インサイドセールス課　広報担当


Mail ：is@id-entity.jp


※お問い合わせの際、恐れ入りますが「プレスリリースについて」とお伝えください。