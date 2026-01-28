TOHOマーケティング株式会社、基幹業務システムに「ZAC」を採用
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339674/images/bodyimage1】
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、TOHOマーケティング株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 小早川靖典、以下TOHOマーケティング）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
TOHOマーケティングは、東宝グループにおけるエンタテインメント特化型の総合広告代理店です。「広告にドラマを！」を掲げ、映画や演劇宣伝で培ったノウハウを強みに、映像・デザイン制作からイベント、メディア広告までをワンストップで提供し、クライアントの課題解決に向けた最適なプロモーションを提案します。
同社では、プロジェクト別の営業利益の可視化や基幹業務の一元化のためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、ZACがクラウドベースで工数・経費を一元管理でき、プロジェクトの販管費も管理できる点、アウトプット機能の活用により帳票作成を簡易化できる点、既存の財務会計システムと仕訳連携ができる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も広告業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
株式会社オロ（東京都目黒区 代表取締役社長執行役員 川田篤、以下オロ）は、TOHOマーケティング株式会社（東京都千代田区 代表取締役社長 小早川靖典、以下TOHOマーケティング）がオロのクラウドERP「ZAC」を基幹業務システムとして採用したことを本日発表いたします。
TOHOマーケティングは、東宝グループにおけるエンタテインメント特化型の総合広告代理店です。「広告にドラマを！」を掲げ、映画や演劇宣伝で培ったノウハウを強みに、映像・デザイン制作からイベント、メディア広告までをワンストップで提供し、クライアントの課題解決に向けた最適なプロモーションを提案します。
同社では、プロジェクト別の営業利益の可視化や基幹業務の一元化のためにシステムリプレイスを検討していました。選定にあたっては、ZACがクラウドベースで工数・経費を一元管理でき、プロジェクトの販管費も管理できる点、アウトプット機能の活用により帳票作成を簡易化できる点、既存の財務会計システムと仕訳連携ができる点が評価されました。
------------------------------------------------------
【ZACについて】
https://www.oro.com/zac/
【ZAC導入事例インタビュー】
https://www.oro.com/zac/casestudy/
-------------------------------------------------------
オロは今後も広告業での実績拡大を推進し、より多くの企業の生産性向上に貢献してまいります。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
株式会社オロ マーケティンググループ 担当：吉井
TEL：03-6692-9558／Mail：zac@jp.oro.com
配信元企業：株式会社オロ
プレスリリース詳細へ