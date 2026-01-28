メガネを隠すネコと、探すヒトの推理ゲーム！正体隠匿 × ウソ必須の会話心理戦『メガネネコネ』発売！
株式会社CUCURIは、オリジナルボードゲームブランド「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」より、正体隠匿と論理推理を組み合わせた新作ボードゲーム『メガネネコネ』を発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage1】
本作は、「メガネを隠すネコ」と「それを探すヒト」に分かれて遊ぶ、会話と推理を中心とした心理戦ゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage2】
■ ゲーム概要
『メガネネコネ』は、ネコがこっそり隠した「メガネの場所」を、ヒトたちが質問と論理で突き止めていく推理ゲームです。
プレイヤーの中には、ヒトのふりをした“本物のネコ”が紛れ込んでいます。
ネコは、
・自分がネコであることを隠し
・メガネの隠し場所を守り
・なおかつ必ず1回はウソをつかなければならない
という制約を背負います。
一方ヒトは、
ネコ番に対して YES／NO質問を重ね、カード情報と回答の矛盾から
「場所 × 特徴」の正しい組み合わせを推理していきます。
真実の中に、必ず一つだけ混ざるウソ。
その違和感に気づけるかどうかが勝敗を分けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage3】
■ ゲームの流れと特徴
各ラウンドでは、ネコ番が「場所カード」と「特徴カード」を1枚ずつ引き、それを メガネの隠し場所として秘密裏に決定します。
例：「丸い × ベッド」
プレイヤーたちは6ターンの間、
・カードを公開し
・ネコ番に質問を行い
・推理ボードで“怪しくない候補”を消していきます。
ネコ番は回答時、
YES＝「ニャス」
NO＝「ニャー」
わからない＝「ニャ～？」
と答えますが、ネコは必ず1回以上ウソをつかなければなりません。
ヒトがウソをついた場合は即敗北。
ネコだけに与えられた「ウソの権利」が、ゲームに独特の緊張感を生み出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage4】
■ ゲームの魅力
・正体隠匿 × 論理推理 × 会話心理戦の融合
・「必ず1回ウソがある」前提で進む高度な読み合い
・情報がすべて公開されるため、議論が自然に白熱
・ネコの演技力と、ヒトの観察力が試される設計
・かわいいテーマとは裏腹な、鋭い知的体験
■ プレイ情報
・タイトル：メガネネコネ
・プレイ人数：3～6人（推奨：4人）
・プレイ時間：1ラウンド 約10分
・対象年齢：10歳以上
・ジャンル：正体隠匿 × 論理推理 × 会話心理戦
■ コンポーネント
・場所カード：15枚（机、イス、ベッド、階段 など）
・特徴カード：15枚（丸い、柔らかい、古い、長い など）
・役職カード：6枚（ヒト4枚／ネコ2枚）
・ターンボード：3枚（6ターン管理）
・推理ボード：1枚
・金色チップ：30枚（候補除外用）
■ 制作背景
日常の中で私たちは、
「それっぽい説明」や「もっともらしい言葉」を
つい信じてしまいます。
『メガネネコネ』は、
たった一つのウソが、どれほど推理を狂わせるか
そして
言葉の違和感に気づくことの大切さを、
遊びを通して体験できるゲームとして設計されました。
■商品情報
・発売日：2026年1月28日
・価格：3,980円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、“アイデアのタマゴ”を、手に取れる遊び（ボードゲーム）へとスイッチするオリジナルブランドです。
物語性・会話・心理・構造を重視した「考えて楽しいゲーム体験」を提供していきます。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage1】
本作は、「メガネを隠すネコ」と「それを探すヒト」に分かれて遊ぶ、会話と推理を中心とした心理戦ゲームです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage2】
■ ゲーム概要
『メガネネコネ』は、ネコがこっそり隠した「メガネの場所」を、ヒトたちが質問と論理で突き止めていく推理ゲームです。
プレイヤーの中には、ヒトのふりをした“本物のネコ”が紛れ込んでいます。
ネコは、
・自分がネコであることを隠し
・メガネの隠し場所を守り
・なおかつ必ず1回はウソをつかなければならない
という制約を背負います。
一方ヒトは、
ネコ番に対して YES／NO質問を重ね、カード情報と回答の矛盾から
「場所 × 特徴」の正しい組み合わせを推理していきます。
真実の中に、必ず一つだけ混ざるウソ。
その違和感に気づけるかどうかが勝敗を分けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage3】
■ ゲームの流れと特徴
各ラウンドでは、ネコ番が「場所カード」と「特徴カード」を1枚ずつ引き、それを メガネの隠し場所として秘密裏に決定します。
例：「丸い × ベッド」
プレイヤーたちは6ターンの間、
・カードを公開し
・ネコ番に質問を行い
・推理ボードで“怪しくない候補”を消していきます。
ネコ番は回答時、
YES＝「ニャス」
NO＝「ニャー」
わからない＝「ニャ～？」
と答えますが、ネコは必ず1回以上ウソをつかなければなりません。
ヒトがウソをついた場合は即敗北。
ネコだけに与えられた「ウソの権利」が、ゲームに独特の緊張感を生み出します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340221/images/bodyimage4】
■ ゲームの魅力
・正体隠匿 × 論理推理 × 会話心理戦の融合
・「必ず1回ウソがある」前提で進む高度な読み合い
・情報がすべて公開されるため、議論が自然に白熱
・ネコの演技力と、ヒトの観察力が試される設計
・かわいいテーマとは裏腹な、鋭い知的体験
■ プレイ情報
・タイトル：メガネネコネ
・プレイ人数：3～6人（推奨：4人）
・プレイ時間：1ラウンド 約10分
・対象年齢：10歳以上
・ジャンル：正体隠匿 × 論理推理 × 会話心理戦
■ コンポーネント
・場所カード：15枚（机、イス、ベッド、階段 など）
・特徴カード：15枚（丸い、柔らかい、古い、長い など）
・役職カード：6枚（ヒト4枚／ネコ2枚）
・ターンボード：3枚（6ターン管理）
・推理ボード：1枚
・金色チップ：30枚（候補除外用）
■ 制作背景
日常の中で私たちは、
「それっぽい説明」や「もっともらしい言葉」を
つい信じてしまいます。
『メガネネコネ』は、
たった一つのウソが、どれほど推理を狂わせるか
そして
言葉の違和感に気づくことの大切さを、
遊びを通して体験できるゲームとして設計されました。
■商品情報
・発売日：2026年1月28日
・価格：3,980円（税込）
・販売方法：オンライン販売、イベント、ほか
【販売サイト】
https://tamagoswitch.official.ec/
【公式 X】
https://x.com/TAMAGO_Switch_
【公式 WEB】
https://cucuri.co.jp/tamago_switch.html
【公式 Youtube】
https://www.youtube.com/channel/UC6aBDMLJ-depYACfs1lwPLw
■ ブランドについて
「TAMAGO Switch（タマゴスイッチ）」は、“アイデアのタマゴ”を、手に取れる遊び（ボードゲーム）へとスイッチするオリジナルブランドです。
物語性・会話・心理・構造を重視した「考えて楽しいゲーム体験」を提供していきます。
【お問い合わせ先】
株式会社CUCURI
担当：都築
メール：tamago@cucuri.co.jp
配信元企業：株式会社CUCURI
プレスリリース詳細へ