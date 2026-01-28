“クリエイティブの現場に、AIという右腕を”「AI CreativePro on IDX」リリース ～ 広告・デザイン・マーケティングの発想・制作・運用を統合支援する生成AI基盤 ～
企業データとAIの利活用カンパニー、AIデータ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 佐々木隆仁、以下AIデータ社）は、広告代理店・制作会社・事業会社のマーケティング部門・D2Cブランド運営者向けに、発想から企画・制作支援までを行うAIソリューション『AI CreativePro on IDX』の提供を開始いたしました。
コピー、ビジュアル構成案、企画提案、SNS投稿案、キャンペーン設計案まで、クリエイティブとマーケティングの接点をAIが一貫支援し、アイデア創出のスピードと品質を同時に向上させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340232/images/bodyimage1】
▼広告・デザイン業界向けAIプラットフォーム 「AI CreativePro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/creative/
■AI CreativePro on IDX の主な機能
生成AI × コンテンツナレッジ × 広告データ × 制作進行を統合し、以下の業務を包括的に支援します。
● 広告コピー・キャッチフレーズ案生成：商品・ターゲットに応じて多様なトーンでアイデアを提案
● 画像・バナー案構成AI：訴求軸・季節感・ブランドイメージを加味した構成のアイデアを提案
● SNS投稿案テンプレート：Instagram・X（旧Twitter）・LINEなど媒体別の投稿案を生成
● キャンペーン企画支援：業界ナレッジと過去事例をもとに企画の方向性を提案
● クリエイティブ分析レポート案：パフォーマンス分析の視点と改善提案の方向性をAIがサポート
● 制作進行サポート：企画から制作までのワークフロー管理をAIがアシスト
■“ひらめき”と“構造”を両立させるAIクリエイティブパートナー
AI CreativePro on IDX は、マス広告からWeb広告、SNS・店舗POP・販促DMまで、あらゆるクリエイティブ制作現場で活用可能。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、広告ジャンル別テンプレート、活用事例、導入支援情報などを公開中です。
■詳細・無料トライアルのお申し込みこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/creative/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、広告制作・販促企画・SNS運用の現場を持つ企業・制作会社・マーケチーム様向けに、導入支援・テンプレート活用方法・運用サポートを無料で提供中です。アイデア不足・制作効率・企画立案などに課題を感じている方は、ぜひご相談ください。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています
配信元企業：AIデータ株式会社
コピー、ビジュアル構成案、企画提案、SNS投稿案、キャンペーン設計案まで、クリエイティブとマーケティングの接点をAIが一貫支援し、アイデア創出のスピードと品質を同時に向上させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340232/images/bodyimage1】
▼広告・デザイン業界向けAIプラットフォーム 「AI CreativePro on IDX」
https://www.idx.jp/aifactory/list/creative/
■AI CreativePro on IDX の主な機能
生成AI × コンテンツナレッジ × 広告データ × 制作進行を統合し、以下の業務を包括的に支援します。
● 広告コピー・キャッチフレーズ案生成：商品・ターゲットに応じて多様なトーンでアイデアを提案
● 画像・バナー案構成AI：訴求軸・季節感・ブランドイメージを加味した構成のアイデアを提案
● SNS投稿案テンプレート：Instagram・X（旧Twitter）・LINEなど媒体別の投稿案を生成
● キャンペーン企画支援：業界ナレッジと過去事例をもとに企画の方向性を提案
● クリエイティブ分析レポート案：パフォーマンス分析の視点と改善提案の方向性をAIがサポート
● 制作進行サポート：企画から制作までのワークフロー管理をAIがアシスト
■“ひらめき”と“構造”を両立させるAIクリエイティブパートナー
AI CreativePro on IDX は、マス広告からWeb広告、SNS・店舗POP・販促DMまで、あらゆるクリエイティブ制作現場で活用可能。ソリューションサイト「AIファクトリー」では、広告ジャンル別テンプレート、活用事例、導入支援情報などを公開中です。
■詳細・無料トライアルのお申し込みこちら：
https://www.idx.jp/aifactory/list/creative/
■無料PoC・導入相談 受付中
現在、広告制作・販促企画・SNS運用の現場を持つ企業・制作会社・マーケチーム様向けに、導入支援・テンプレート活用方法・運用サポートを無料で提供中です。アイデア不足・制作効率・企画立案などに課題を感じている方は、ぜひご相談ください。
■AIデータ株式会社について
名 称：AIデータ株式会社
設 立：2015年4月 資本金：1億円（資本準備金15億2500万円）
代表取締役社長：佐々木 隆仁
所在地：東京都港区虎ノ門5-1-5 メトロシティ神谷町ビル4F
URL： https://www.aidata.co.jp/
AIデータ社は、データインフラと知財インフラを基盤に、20年以上にわたり企業や個人のデータ資産を守り、活用する事業を展開してきました。1万社以上の企業、100万人以上のお客様から信頼を得ており、データ共有、バックアップ、復旧、移行、消去を包括する「データエコシステム事業」では、BCNアワードで16年連続販売本数1位を獲得しています。
データインフラでは、IDXのクラウドデータ管理や復旧サービスを提供するとともに、経済産業大臣賞を受けたフォレンジック調査や証拠開示サービスを通じて、法務分野でも高い評価を得ています。
一方、知財インフラでは、グループ会社の特許検索・出願支援システム『Tokkyo.Ai』や特許売買を可能にするIPマーケットプレイスの構築により、知財管理と収益化を支援。これらを統合し、生成AI『AI孔明』によるデータと知財の融合プラットフォームを展開しています。また、防衛省との連携による若手エンジニア育成にも注力し、データ管理と知財保護を通じて社会基盤の強化に貢献しています
配信元企業：AIデータ株式会社
プレスリリース詳細へ