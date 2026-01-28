



株式会社 LIVE BOARD（本社：東京都渋谷区 以下、LIVE BOARD）は「【現地レポート】WOO APAC Forum 2025｜アジアOOH市場の現在地と未来」のホワイトペーパーを公開しました。

世界125ヵ国・250以上の団体が加盟する国際的なOOH団体World Out of Home Organization（WOO）。そのアジア太平洋地域フォーラムである「WOO APAC Forum 2025」が2025年11月5日～7日に韓国・ソウルで開催されました。

本ホワイトペーパーでは、LIVE BOARDが株式会社電通と登壇した共同セッションの内容や、フォーラムで共有されたグローバルの潮流やAPAC各国の最新動向、そして日本が提示したOOHの可能性についてレポートします。

LIVE BOARDでは、今後もDOOH市場の発展のため、調査内容や関連情報を提供していきます。



■ホワイトペーパー構成

1. OOHは最後まで「主役」であり続けるメディア

2. OOHは「5％の壁」を超えられるのか。LIVE BOARDが示した希望

3. 各国の先進事例：オーストラリアと韓国の戦略

4. APACにおけるプログラマティックOOHの現在地

5. まとめ

■このような方におすすめ

・OOHのグローバルな潮流や、APAC各国の動向について知りたい方

・広告出稿において、テレビやデジタル以外のメディアを模索・検討されている方

・今後の広告出稿について検討されている方

■レポートはこちら

https://liveboard.co.jp/case/202601002831.html

■株式会社 LIVE BOARD





データドリブンにターゲティングや効果検証を実現するデジタルOOHアドネットワークオペレーター

OOH領域において国内で初めてインプレッション（VAC）※に基づく配信を実現。コロナ禍のような人流変化が起こりやすい状況下でも、"そのとき、その場所で、その広告を"見ると仮定される人数をもとに、限りなく実態に即した広告配信および課金体系を展開。加えて、屋外・屋内、電車内、駅構内など日本全国の多様なデジタルOOHを束ねた独自ネットワークに国内最大級キャリアのビッグデータを掛け合わせることで、性・年代別によるターゲティングなど、従来のOOHでは難しかった"ヒト"基点による配信を可能にしました。

※ LIVE BOARDは、OOHグローバルメジャメントガイドラインにて推奨されている、視認調査に基づく視認率を加味したインプレッション（VAC＝Visibility Adjusted Contact / のべ広告視認者数）を採用しています。媒体の視認エリアの中にいる人数（OTS＝Opportunity to See）のうち、OOH広告に接触する可能性のあるのべ人数（OTC＝Opportunity to Contact / 視認エリア内での移動方向や障害物の有無を考慮）を定義。この数に媒体に応じた視認率を加味することで、実際に広告を見るであろうのべ人数（VAC）を推計しています。