世界の心血管医療機器市場は力強い成長が見込まれており、2035年までに1,573億2,000万米ドルに達すると予測されている。
2025年に745億8,000万米ドル規模の市場、2035年まで年平均成長率7.70%で拡大
はじめに：心血管医療における変革の10年
世界の心血管医療機器市場は、心血管疾患（CVD）の負担増大、急速な技術革新、低侵襲治療法の普及拡大を背景に、持続的な成長期を迎えています。2025年に745億8,000万米ドル規模であった市場は、2035年までに1,573億2,000万米ドルに達すると予測されており、2026年から2035年までの予測期間において年平均成長率（CAGR）7.70%で成長する見込みです。この成長は、世界における心血管疾患の診断、治療、管理方法における根本的な変化を反映しています。
心血管疾患の負担増大が市場需要を牽引
心血管疾患は依然として世界的な主要死因であり、先進国および新興国における医療費支出の大きな割合を占めています。冠動脈疾患、心不全、不整脈、構造的心疾患の罹患率の上昇は、高度な心血管医療機器に対する継続的な需要を生み出しています。座りがちな生活、肥満、糖尿病、喫煙、高血圧といった生活習慣関連のリスク要因は、特に中高年層において患者数をさらに増加させています。医療システムが早期診断と長期的な疾患管理を優先するにつれ、信頼性の高い高性能な心血管医療機器の必要性はますます高まっています。
技術進歩が機器イノベーションを再構築
技術革新は、心血管医療機器市場の成長を支える中心的な柱です。メーカーは、より高い精度、安全性、そして患者転帰の改善を提供する次世代機器の開発に注力しています。画像誘導下介入、生体吸収性材料、薬剤溶出技術、スマート埋込型機器の進歩は、インターベンショナル心臓病学と心臓外科の両方を大きく変革しています。遠隔モニタリング、データ分析、AIを活用した診断などのデジタルヘルス技術の統合は、あらゆる医療現場における心血管医療機器の価値提案をさらに強化しています。
低侵襲・カテーテル治療への移行が進展
開胸手術から低侵襲・カテーテル治療への世界的な移行は、市場動向に大きな影響を与えています。経皮的冠動脈インターベンション、経カテーテル弁置換術、血管内治療などの手技は、入院期間の短縮、手技リスクの低減、回復時間の短縮といった利点から、広く普及しています。このトレンドは、インターベンショナル心臓病治療機器、構造的心疾患治療機器、および高度な血管アクセスシステムに対する強い需要を牽引しています。病院や心臓病治療センターは、これらの処置を支援するために、最先端のカテーテル検査室への投資をますます増やしています。
新興市場における医療インフラと医療アクセスの拡大
新興経済国は、心血管機器市場の成長においてますます重要な役割を果たしています。急速な都市化、医療インフラの改善、医療費の増加により、アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東、アフリカなどの地域で高度な心臓病治療へのアクセスが拡大しています。政府主導の医療イニシアチブ、拡大する民間病院ネットワーク、健康保険の普及率の上昇により、これらの市場における心血管機器の導入が進んでいます。意識向上とスクリーニングプログラムの改善に伴い、診断用および治療用心血管機器の需要は着実に増加すると予想されます。
規制当局の支援と予防心臓病学への注力
規制当局と医療政策立案者は、予防心臓病学と早期介入に重点を置いており、これは市場にプラスの影響を与えています。救命のための心臓手術に対する有利な償還制度と、革新的な機器に対する合理化された規制経路が相まって、メーカーは製品開発と商業化を加速させています。さらに、価値に基づく医療への注目が高まっていることも、長期的な臨床的および経済的メリットを示す機器への需要を促進しています。
