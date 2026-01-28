JAM HOME MADE 1st KEY HOLDER COLLECTION　毎日使う鍵と財布の境界を、美しく持ち歩くキーホルダー　2026年1月30日（金）販売開始

株式会社 JAM HOME MADE

株式会社JAM HOME MADE（所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷、代表：代表取締役社長 高橋征明）は、『1st KEY HOLDER COLLECTION』を、2026年1月30日（金）より、販売開始いたします。

4 TYPES, 4 UTILITIES

JAM HOME MADEの1stシリーズから、4種類の新作キーホルダーが登場します。

アクセサリーとウォレットの境界。メタルとレザーの境界。そのどちらも手がけるJAM HOME MADEの視点で「鍵を持つ」という最も日常的な行為に、宝飾的な繊細さと意味を与えます。

財布と鍵の関係性を見つめ直し、留守の時間に「内」と「外」を分ける境界をカタチにした、4 TYPES, 4 UTILITIES のプロダクトです。毎日手にするものだからこそ、境界は美しくあるべき。

【商品概要】

■4NK BOTTLE HEAD KEY HOLDER

フック本体に、栓抜き機能を内包したキーホルダー。道具としての機能を、ミニマルな形に落とし込むことで見た目はスマート、昭和レトロな空気を纏いながら、「役に立つこと」がデザインになっているキーホルダー。

【素材】 METAL 【サイズ】ONE 【価格】 8,800円（税込）

■SHOEHORN KEY HOLDER

靴を大切にする人の無言の選択。靴を履く瞬間の、ほんの一手間。その丁寧な動作が、踵のスレを防ぎ、靴の寿命を伸ばす。ビジネスにも、カジュアルにも。所作まで含めて身だしなみと考える人へ。

【素材】 METAL 【サイズ】ONE 【価格】 8,800円（税込）

■JINGLING PUNK KEY HOLDER

音と存在感を、あえて隠さない、見せるキーホルダー。ジャラジャラと鳴る金属音。装飾性を前面に出した、PUNKなキーホルダー。鍵をまとめるだけでなく、スタイリングのワンアクセントとして、バッグチャームとしても機能する。

【素材】 METAL 【サイズ】ONE 【価格】 12,100円（税込）

■JINGLING PADLOCK KEY HOLDER

そのまま“鍵”をモチーフにした、少し皮肉の効いたキーホルダー。守るための形を、装飾としてぶら下げる。機能と意味が反転した、名もなき指輪とも連動するJAM HOME MADEらしいキーホルダー。JAM HOME MADEが考える、イギリス生まれの共通項から再考した、新しいPUNKジュエリーです。

【素材】 METAL 【サイズ】ONE 【価格】 12,100円（税込）

【販売先】

ジャムホームメイドオンラインショップ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260128KEYHOLDER(https://www.jamhomemadeonlineshop.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260128KEYHOLDER)

ジャムホームメイド東京店：03-3478-7113 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

ジャムホームメイドZOZOTOWN ショップ

■会社概要

JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）は、1998年に設立されたユニセックスのジュエリー＆アクセサリーブランドです。ブランド名の「JAM」は、ジャズミュージシャンが集まり即興演奏を行う「JAM SESSION」に由来します。現在ではジャンルを超えた音楽や芸術において“即興的な変化”を象徴する言葉として広く用いられており、その自由な発想と創造性がブランドの根幹をなしています。

JAM HOME MADEは、これまでファッションブランドやアニメーション、さらには伝統芸術まで、ジャンルを横断した幅広いコラボレーションを展開してきました。常に新しい価値を生み出し、既成概念にとらわれないクリエイションを追求しています。ブライダルリングの分野においては、ディズニープリンセスの世界観を表現したシリーズをはじめ、二人でリングを作り合うワークショップを実施。大切な時間や体験そのものを形に残す取り組みも行っています。

ブランドのコンセプトは、「肌にもっとも近いプロダクトとして、ジュエリーやアクセサリーを通じ、思いやりと笑顔を提案」。JAM HOME MADEは、今後も多様なコラボレーションや新たな試みによって、ジュエリー・アクセサリーを通じた新しい価値を発信します。

社 名：株式会社 JAM HOME MADE

所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷2-38-2

設 立：2003年7月

代表者：代表取締役社長 高橋征明

事業内容：ジュエリー・アクセサリー、革小物、腕時計などの企画、製造、販売

JAM HOME MADE公式ホームページ：https://www.jamhomemadeonlineshop.com/

