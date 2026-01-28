ワイヤレス土壌センサーの業界分析レポート：企業ランキング、価格動向、成長率2026
2026年1月28日に、QYResearch株式会社は「ワイヤレス土壌センサー―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」の調査レポートを発表しました。本報告書は、ワイヤレス土壌センサーの世界市場に関する売上、販売量、価格、市場シェア、主要企業のランキングなどを網羅し、地域別、国別、製品タイプ別、用途別に詳細に分析しています。また、ワイヤレス土壌センサーの市場規模を、2021年から2032年までの市場パターンに基づき、将来の市場動向を予測しています。本調査は、定量的データとともに、企業が成長戦略を策定し、競争環境を評価し、市場ポジションを分析するための定性的分析も提供しています。
１．ワイヤレス土壌センサー市場概況
ワイヤレス土壌センサーは、土壌中の水分量、温度、電気伝導度などを無線通信で取得する測定装置である。農業、園芸、環境モニタリング分野で活用され、データの遠隔管理と精密な栽培制御を可能にする。スマート農業を支える基盤技術である。
2025年におけるワイヤレス土壌センサーの世界市場規模は、489百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、2032年までに848百万米ドルに達すると予測されている。
２．ワイヤレス土壌センサーの市場区分
ワイヤレス土壌センサーの世界の主要企業：Spiio、 Soil Scout、 HOBOnet、 Verdmo、 Zynect、 LoRaWAN、 Moen、 RainPoint、 Monnit、 Holman、 SenseCAP、 AquaSentry
上記の企業情報には、ワイヤレス土壌センサーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ワイヤレス土壌センサー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Moisture Sensor、 Temperature Sensor、 Salinity Sensor、 Light Sensor、 Others
用途別：Residential、 Commercial、 Agriculture、 Others
また、地域別にワイヤレス土壌センサー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1699076/wireless-soil-sensor
【総目録】
第1章：ワイヤレス土壌センサーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：ワイヤレス土壌センサーメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ワイヤレス土壌センサーの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
第3章：製品別の分析を提供し、世界のワイヤレス土壌センサーの売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）
１．ワイヤレス土壌センサー市場概況
ワイヤレス土壌センサーは、土壌中の水分量、温度、電気伝導度などを無線通信で取得する測定装置である。農業、園芸、環境モニタリング分野で活用され、データの遠隔管理と精密な栽培制御を可能にする。スマート農業を支える基盤技術である。
2025年におけるワイヤレス土壌センサーの世界市場規模は、489百万米ドルと予測され、2026年から2032年の予測期間において、年間平均成長率（CAGR）8.3%で成長し、2032年までに848百万米ドルに達すると予測されている。
２．ワイヤレス土壌センサーの市場区分
ワイヤレス土壌センサーの世界の主要企業：Spiio、 Soil Scout、 HOBOnet、 Verdmo、 Zynect、 LoRaWAN、 Moen、 RainPoint、 Monnit、 Holman、 SenseCAP、 AquaSentry
上記の企業情報には、ワイヤレス土壌センサーの販売量、売上、市場シェアなどが含まれており、業界の最新動向を把握するために重要な指標となります。
ワイヤレス土壌センサー市場は、製品別と用途別に以下のように分類されます：
製品別：Moisture Sensor、 Temperature Sensor、 Salinity Sensor、 Light Sensor、 Others
用途別：Residential、 Commercial、 Agriculture、 Others
また、地域別にワイヤレス土壌センサー市場の概要を分析し、各地域の市場規模を詳細に把握できます。具体的には、以下の国・地域が対象となります：
北米：アメリカ、カナダ
ヨーロッパ：ドイツ、フランス、イギリス、イタリア、ロシア、その他のヨーロッパ地域
アジア太平洋地域：中国、日本、韓国、東南アジア、インド、オーストラリア、その他のアジア太平洋地域
ラテンアメリカ：メキシコ、ブラジル、その他のラテンアメリカ地域
中東とアフリカ：トルコ、サウジアラビア、アラブ首長国連邦、その他の中東及びアフリカ地域
【レポートの詳細内容・無料サンプルお申込みはこちら】
https://www.qyresearch.co.jp/reports/1699076/wireless-soil-sensor
【総目録】
第1章：ワイヤレス土壌センサーの製品概要、世界の市場規模予測、売上、販売量、価格について紹介する。また、最新の市場動向、推進力、機会、および業界メーカーが直面する課題とリスク、市場の制約を分析する。（2021～2032）
第2章：ワイヤレス土壌センサーメーカーの競合分析、トップ5社とトップ10社の売上ランキング、ワイヤレス土壌センサーの製造拠点と本社所在地、製品、価格、販売量および売上の市場シェア、最新の開発計画、合併および買収情報など、詳細な分析を提供する。（2021～2026）
第3章：製品別の分析を提供し、世界のワイヤレス土壌センサーの売上、売上市場シェア、販売量、販売量市場シェア、価格を含む。（2021～2032）