書籍『必殺シリーズ全話秘蔵資料集 1972-1974』（高鳥都 編）が発売に　幻の一次資料を大発掘！　リアルタイムの息吹がここによみがえる！

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで音楽関連のメディア事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松本大輔）で文芸・カルチャー関連を扱う出版レーベル立東舎は、『必殺シリーズ全話秘蔵資料集1972-1974』（高鳥都 編）を、2026年1月21日に発売しました。

アニメや特撮の分野では人気の設定資料集ですが、今回はテレビ時代劇「必殺シリーズ」初期4作の一次資料を大発掘、公開されることになりました。編者は『必殺シリーズ秘史 50年目の告白録』など4冊のインタビュー集を矢継ぎ早に繰り出し、令和の必殺ブームを牽引する高鳥都氏。しかも、これまでの取材内容を生かした氏による解説文も付されているので、資料を読み進める楽しさもまたひとしおです。

なお、本書の発売を記念したトークイベント「とことんディープな「必殺」の話をしよう！」が西荻窪・今野書店主催で2026年1月31日（土）に開催されます。会場参加チケットはすでに売り切れですが、配信参加チケット（特典付き）はまだまだ販売中。編者の高鳥氏と漫画家・近藤ゆたか氏、脚本家・會川昇氏という必殺マニア三傑による深掘りトーク、お見逃しなきように！

■書誌情報

書名：必殺シリーズ全話秘蔵資料集1972-1974

著者：高鳥都（編）

定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）

発売：2026年1月21日

発行：立東舎／発売：リットーミュージック

商品情報ページ https://rittorsha.jp/items/25317422.html

CONTENTS

必殺仕掛人 ニュース、ハイライト、ズーマー、ズーマー補遺、企画書、CM進行表

必殺仕置人 ニュース、ハイライト、ズーマー、ズーマー補遺

助け人走る ニュース、ハイライト、ズーマー、ズーマー補遺、企画書

暗闇仕留人 ニュース、ハイライト、ズーマー、ズーマー補遺、企画書

PROFILE

高鳥都（たかとり・みやこ）

1980年生まれ。2010年よりライターとしての活動をスタート。著書に『京都撮影所案内』『あぶない刑事インタビューズ「核心」』『必殺シリーズ秘史 50年目の告白録』『必殺シリーズ異聞 27人の回想録』『必殺シリーズ始末 最後の大仕事』『必殺シリーズ談義 仕掛けて仕損じなし』、編著に『別冊映画秘宝 90年代狂い咲きVシネマ地獄』『必殺仕置人大全』があり、『漫画＋映画！』ほか共著多数。

EVENT

『必殺シリーズ全話秘蔵資料集1972-1974』発売記念トークイベント 高鳥都（編者）×近藤ゆたか（漫画家）×會川昇（脚本家）とことんディープな「必殺」の話をしよう！

日時：2026年1月31日（土）

主催：今野書店

参加費：1,650円（配信）

詳細：https://peatix.com/event/4772545/view

【立東舎】 https://rittorsha.jp/

立東舎は文芸、マンガほか、さまざまな分野のポップカルチャーを紹介する出版活動を展開中。「乙女の本棚」などの好評シリーズのほか、手塚治虫、谷ゆき子らの幻のマンガの復刻などで感度の高い読者の話題を集めている出版ブランドです。

【株式会社リットーミュージック】https://www.rittor-music.co.jp/

『ギター・マガジン』『サウンド＆レコーディング・マガジン』等の楽器演奏や音楽制作を行うプレイヤー＆クリエイター向け専門雑誌、楽器教則本等の出版に加え、電子出版、映像・音源の配信等、音楽関連のメディア＆コンテンツ事業を展開しています。新しく誕生した多目的スペース「御茶ノ水RITTOR BASE」の運営のほか、国内最大級の楽器マーケットプレイス『デジマート』やTシャツのオンデマンド販売サイト『T-OD』等のWebサービスも人気です。

【インプレスグループ】https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社リットーミュージック 広報担当

E-mail: pr@rittor-music.co.jp

https://prtimes.jp/a/?f=d5875-7131-3fe2aefb244eb9b0da9f5fbebef8472f.pdf