学生のソフトテニス上達にエール 創業50周年の明日香野、ルーセントの「スキルアップセミナー」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は「学生向けスキルアップセミナー」 （1/16・東京体育館）に参加。ソフトテニスの技術を磨く学生たちに、和菓子でエールを送る応援団として、「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
スキルアップセミナーは、明日香野のグループ会社である「ルーセント」が開催。ソフトテニス界の次代を担う若手育成を目的に、1月19日に東京体育館で行われる「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」のお楽しみ企画として実施されました。毎年好評を博しており、今回も70名の定員は募集開始からすぐに満員となり、小学生から高校生までの参加者が集まりました。
清明学園中学校のソフトテニス部顧問であり、全日本U-17女子監督の高橋茂氏が講師を務め、東京インドアに出場する明治大学の前田梨緒選手、中谷さくら選手がスペシャルゲストに加わりました。また、補助員として清明学園中学校のソフトテニス部の皆さまにもお手伝いいただきました。
セミナーでは、ラリーの中で体の使い方をメインに、ショート乱打、サービスラインとベースライン乱打、ボレーボレーなどの各種練習を行ないました。講習会のラストでは前田・中谷ペアからのカットサービスを全員が受け、とても盛り上がりました。
明日香野はどこでも、色々なシチュエーションで＝「毎日」皆様に『「ちょっと食べる」喜び』をお届けするため様々な活動を行なっています。
また、明日香野は2023年に中期経営計画を策定し、その中で「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げております。今後もスポーツ、地域、アウトドアなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、“ちょっと食べる喜び”を届けてまいります。
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
プレスリリース詳細へ