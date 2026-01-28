イラストと言葉で紡ぐ、「なんかいいね」な世界観で注目を集めるクリエイター！「nankaiine studio」とエージェント契約を締結いたしました！
エイノバ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：安倍義人）は、SNSで活躍するクリエイター「nankaiine studio」と新たにエージェント契約を結んだことを2026年1月28日にお知らせします。nankaiine studioは「なんかいいね」な世界観をイラストや言葉で表現し、POPUPやグッズ製作、個展などの展開実績もあり！イベント開催時には行列ができるほど、多くのファンを魅了している。
■「nankaiine studio」について
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340187/images/bodyimage1】
nankaiine studioが手掛ける「なんかいいね」な世界観は、唯一無二。SNS総フォロワー数は約2万人で、若い女性を中心に人気を博しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340187/images/bodyimage2】
■公式SNS
▼TikTok
https://www.tiktok.com/@nankaiine
▼Instagram
https://www.instagram.com/nankaiine.official/
▼X
https://x.com/nankaiinestudio
上記クリエイター、及びキャラクター等で事業のお取組みをご希望の企業様はエイノバ株式会社HPからお問い合わせください。何卒よろしくお願い致します。
https://anova.co.jp/
■エイノバ(Anova,Inc.)について
エイノバ株式会社はX（旧Twitter）やInstagramやLINEなどの「SNSで活躍中のクリエイター」350名と契約をしているキャラクターライセンスのプロデュース企業です。キャラクターライセンスビジネスに興味があるクリエイター様や、自社のPR、商品化利用、デジタルコンテンツ利用などをご希望の企業様はお気軽にお問い合わせください。また、エイノバ選りすぐりの契約クリエイターのキャラクターグッズを販売している自社公式ECショップも運営しております。
エイノバ株式会社： https://anova.co.jp/
エイノバ公式キャラクターグッズECショップ： https://anovachara.com/
《本件に関するお問い合わせ先》
エイノバ株式会社 井上
電話番号：03-5210-5816
Email：contact@anova.co.jp
ホームページ：https://anova.co.jp/
配信元企業：エイノバ株式会社
プレスリリース詳細へ