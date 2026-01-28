スタートバーン、岸和田市とアドベンチャーワールドによる「パンダバンブープロジェクト」にて「パンダバンブーNFT」の発行を技術面から支援

スタートバーン株式会社

スタートバーン株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：施井泰平、以下スタートバーン）は、岸和田市と株式会社アワーズ（アドベンチャーワールド）が連携して実施する「パンダバンブープロジェクト」の取り組みにおいて、「FUN FAN NFT」を提供し「パンダバンブーNFT」の発行および配布に関する技術支援を行います。

本取り組みは、ジャイアントパンダが食べる竹を有効活用する活動の一環として実施されるもので、NFTを活用した新たな関係人口の創出および地域と来訪者の継続的な接点づくりを目的としています。

■ 「パンダバンブープロジェクト」とNFT活用の背景

岸和田市とアドベンチャーワールドは2020年に「SDGsパートナーシップ協定」を締結し、ジャイアントパンダが食べる竹を有効活用する「パンダバンブープロジェクト」を進めてきました。

パンダは2025年6月末に中国へ帰りましたが、プロジェクトは継続し、その一環として岸和田市とアドベンチャーワールドの新たな関係人口創出を目指し、「パンダバンブーＮＦＴ」を発行します。

スタートバーンは、リアル体験とデジタル体験を結びつけるNFT活用の仕組みを提供し、地域資源の価値を拡張する取り組みを技術面から支援します。

■ 「パンダバンブーNFT」無料配布および連動施策の概要

2026年2月1日（日）から3月29日（日）までの期間、複数の拠点にて「パンダバンブーNFT」が無料配布されます。NFT取得者は、指定場所を訪問することで、追加のNFTや竹製グッズなどの特典を受け取ることができます。

● NFT無料配布期間

2026年2月1日（日）～3月29日（日）

配布場所：

岸和田市役所 正面玄関

アドベンチャーワールド 竹アート前

桃山学院大学

和歌山大学

※アドベンチャーワールドでの「良浜（らうひん）」NFTの無料配布は2月28日（土）まで。

3月1日（日）以降は「パンダバンブーアート」のNFTが取得可能です。

※アドベンチャーワールドでの取得には別途入園券が必要です。

● NFT取得者向け連動企画

１. アドベンチャーワールド連動企画

期間：3月1日（日）～3月29日（日）

「パンダバンブーNFT」を取得したうえで、アドベンチャーワールド竹アート前を訪問すると、新たなパンダバンブーアートNFTおよび竹グッズ等の特典を受け取ることができます。

※別途入園券が必要です。

２. 五風茶会連動企画

日程：3月14日（土）

「パンダバンブーNFT」を取得したうえで、岸和田市五風荘で開催される「五風茶会」の見学に来場すると、新たなNFTおよび竹グッズ等の特典を受け取ることができます。

※見学は無料ですが、竹茶室でのお茶会への参加は事前申込が必要です（2月中旬頃に別途案内予定）。

「パンダバンブーNFT」イメージ特典の一部（竹製コースターイメージ）

■ スタートバーンの役割

本施策においてスタートバーンは、NFTの発行基盤の提供および取得体験の設計を担当しています。来場者は、現地で提示されるQRコードを通じてNFTを取得でき、ブロックチェーンやNFTに関する知識がなくても簡単に参加できる体験設計がなされています。

これにより、地域でのリアルな行動や体験がデジタル上に記録され、来訪者と地域との継続的な関係構築につながる仕組みを実現しています。

■ スタートバーン株式会社について

スタートバーンは世界中の芸術・文化に関わる全ての人が必要とする技術を提供し、より豊かな社会の実現を目指す企業です。作品の真正性担保および価値継承を支えるブロックチェーンインフラ「Startrail」、物理作品とブロックチェーンを紐づけるICチップ「Startrail TAG」、管理ダッシュボード「Startrail Port」、そしてStartrailのカスタマイズ利用を可能にする「Startrail API」などを構築しています。

【公式サイト】https://startbahn.io

■ Startrailについて

スタートバーンが構築を先導する、文化芸術のためのブロックチェーンインフラです。作品の信頼性と真正性の担保、ひいては価値継承を支えることを目的としています。

Startrail上に発行されたNFTでは、発行事業者情報に加え、展示・取引・修復・鑑定など作品の価値に関わるさまざまな情報を記録できます。ブロックチェーンの性質上、これらの情報の削除・改ざん・複製はできません。

【公式サイト】https://startbahn.io/startrail

■ 「FUN FAN NFT」について

リアルワールドとデジタルをQRコードで繋ぐNFTマーケティングソリューションです。ユーザーは複雑なNFT特有の手順を経ることなく、QRコードをスキャンするだけでNFTを取得できます。アート、エンターテインメント、観光分野などにおいて、イベント主催者とファンとの継続的な関係構築を支援します。

【公式サイト】https://funfan-nft.com/lp

■ 本ニュースに関するお問い合わせ先スタートバーン株式会社

広報担当

pr@startbahn.jp