乾式塗膜厚計の世界市場2026年、グローバル市場規模（デジタル式、機械式、破壊式）・分析レポートを発表
2026年1月28日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「乾式塗膜厚計の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、乾式塗膜厚計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の乾式塗膜厚計市場規模は2024年に約212百万米ドルと評価されています。今後も緩やかながら安定した成長が見込まれており、2031年には約254百万米ドル規模へと拡大すると予測されています。レビュー期間中の年平均成長率は約2.6%であり、品質管理需要に支えられた堅調な市場であるといえます。
本レポートでは、米国の関税制度を中心とした政策枠組みと、各国で進む国際的な政策対応を分析しています。これにより、競争構造の変化、地域経済への影響、ならびにサプライチェーンの安定性と強靭性について包括的に評価しています。
________________________________________
製品特性と重要性
乾式塗膜厚計は、塗膜厚さ、塗装厚さ、乾燥塗膜厚さを測定するための不可欠な計測機器です。これらの測定値は製品品質、工程管理、コスト効率に直結する重要な要素です。特に防食や保護を目的とした塗装分野では、メーカーが定める適正な塗膜厚さ範囲内で性能を最大限に発揮するため、正確な測定が不可欠です。
適切な測定機器を選定することにより、規格要件を満たし、塗膜本来の機能を確保しつつ製品性能を最大化することが可能となります。
________________________________________
調査内容と分析手法
本レポートは、世界市場を対象に、定量分析と定性分析の両面から詳細に検討しています。メーカー別、地域別および国別、タイプ別、用途別に市場を分析し、競争状況や需給動向、市場需要の変化要因を明らかにしています。
市場環境が継続的に変化する中で、競争関係、供給と需要のバランス、成長を左右する主要因についても掘り下げています。また、主要企業の企業概要、製品事例、2025年時点における一部リーディング企業の市場シェア推計も提示されています。
________________________________________
市場規模予測と指標
2020年から2031年までの期間について、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標とした市場規模と将来予測が示されています。これらの分析は世界全体に加え、地域別および国別にも整理されており、詳細な市場動向の把握が可能です。
さらに、タイプ別および用途別の市場規模と成長率についても数量と金額の両面から予測が行われており、将来的な市場構造を多角的に理解できる内容となっています。
________________________________________
調査目的と競争要因
本レポートの主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、乾式塗膜厚計市場の成長可能性を評価すること、製品別および最終用途別の将来成長を予測すること、そして市場競争に影響を及ぼす要因を把握することです。
競争分析では、価格、収益、利益率、製品構成、地域展開、最近の事業動向などを基に、各企業の市場での位置付けが整理されています。
________________________________________
主要企業と市場区分
本調査では、Elcometer、DeFelsko、TQC Sheen、Fischer Instrumentation、Biuged Precise Instruments、Automation Dr. Nix GmbH & Co. KG、Hitachi High-Tech、Extech、ElektroPhysik、Phase II、PCE Instruments、REED Instruments、Kettなどの主要企業が対象とされています。
