Amazonジャンル別ランキング（柔道整復学）で１位獲得！！ デジタル戦略と治療院経営を統合した業界のリーダー笹木翔平の最新作『なぜ、にほん整体は「ありがとう」が集まるのか？』
ゴマブックス株式会社（所在地：東京都目黒区、代表取締役社長：赤井仁）は、デジタル戦略と治療院経営を統合した成功モデルを構築し、業界の未来を切り拓くリーダーとして高い評価を得ている笹木翔平の最新作『なぜ、にほん整体は「ありがとう」が集まるのか？』がAmazonのジャンル別ランキング（柔道整復学）で１位（2026年1月23日5時27分時点）を獲得しましたことを発表いたします。
なお、本書は、グローバルパートナーズ株式会社（所在地：東京都豊島区、代表取締役社長：山本康二）との共同事業「サブスク出版」の作品となります。
【POD書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/4814926979
（※）POD（プリント・オン・デマンド）書籍は、アマゾンのみでの販売となります。
【電子書籍】 https://www.amazon.co.jp/dp/B0G7BSN31W
『なぜ、にほん整体は「ありがとう」が集まるのか？』
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340234/images/bodyimage1】
【内容紹介】
「健康は技術、技術を広めるのが使命」
「痛い所を揉む」だけが整体？
発毛、巻き爪、ダイエットまで実現する「ヘルスケアモール」という新常識
業界トップ0.1％の秘密がここに。
【目次】
第1章 にほん整体が生まれるまで
第2章 にほん整体の魅力
第3章 未来への展望
【著者プロフィール】
笹木翔平（ささきしょうへい）
1994年、徳島県徳島市生まれ。「地域の健康寿命を伸ばし、人生の可能性を最大化する治療院づくり」を使命に、治療院業界の経営革新と組織づくりに取り組む経営者・講師。2020年、ミセスアースジャパン ビューティキャンプ講師を務め、同年グランドスラムセミナー、船井総研新規セミナーに登壇。整骨院イノベーション研究会「ブレイク大賞」受賞を起点に、2021年「仕組み化セミナー」、2022年「高生産性セミナー」で講師として全国の経営者を支援し、自費大賞を受賞。2023年には自費部門MVP、2024・2025年には2年連続でWEBブランド大賞を受賞。デジタル戦略と治療院経営を統合した新しい成功モデルを構築し、業界の未来を切り拓くリーダーとして高い評価を得ている。
会社HP ：https://tokushima-aizumi.com/
採用サイト ：https://nihonseitai-recruit.com/
かがわ整体院 ：https://kagawa-seitai.com
ひょうご整骨院・整体院 ：https://seitai-hyogo.com
【商品情報】
●タイトル：『なぜ、にほん整体は「ありがとう」が集まるのか？』
●発売日：2025年12月20日 ●発売場所：Amazon ●POD定価：1,430円(税込）、電子書籍定価1,287円（税込）
●POD判型：四六判
会社名:ゴマブックス株式会社
代表者:代表取締役 赤井仁
所在地: 東京都港区虎ノ門３丁目８番25号
近鉄虎ノ門ビル701
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
URL:http://www.goma-books.com/
Twitter:@gomabooks
facebookページ:http://bit.ly/2zvgZ6C
事業内容:出版業、書籍・雑誌・電子出版物・デジタルコンテンツの企画・編集・制作・販売、電子書籍コンテンツのアグリゲート事業、デジタルコンテンツのオーサリング事業
会社名:グローバルパートナーズ株式会社
代表者:代表取締役 山本康二
所在地:東京都豊島区池袋２－40－13
池袋デュープレックスビズ６Ｆ
TEL：03-6897-3684
FAX：03-6866-8566
URL：http://www.global-p.com/
事業内容：
◎デジタルマーケティング事業 YouTubeCM 動画 30,000 本／年
◎グローバルシフト事業 グローバル人材特化 職業紹介 1,000 人／年
◎海外進出支援事業 Japan Trade Centre Dubai
◎海外BPO 事業 Global Channel, Inc.
◎オンラインスクール事業、海外留学事業
◎出版事業（サブスク出版）
【本件に関するお問い合わせ】
ゴマブックス株式会社編集部宛
TEL:03-5468-8370
FAX:03-5468-8371
配信元企業：ゴマブックス株式会社
