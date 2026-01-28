Digital Arrow Partners、2/17開催の「ナーチャリングサミット2026～受注を生むナーチャリングをすべて語る1日～」に登壇

株式会社TWOSTONE&Sons

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社である株式会社Digital Arrow Partners（所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：佐藤雅樹、以下 Digital Arrow Partners）は、2026年２月17日（火）に株式会社Owl Data（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村優太、以下Owl Data）が開催するオンラインカンファレンスに登壇することをお知らせいたします。

申し込みはこちら :https://appolink.jp/conference2602?utm_source=twostone



■ナーチャリングサミット2026～受注を生むナーチャリングをすべて語る1日～

BtoBマーケティングにおいて「リードは獲得できているものの、商談・受注に繋がらない」という課題が深刻化しています。意思決定が複雑化している今、顧客の検討フェーズに合わせた緻密な「ナーチャリング」の成否が事業成長の鍵を握ります。

本カンファレンスは、“受注が生まれるナーチャリング”をテーマに、戦略・コンテンツ・テクノロジー・運用の観点から最新の実践知を共有することを目的に開催されます。 マーケティング・インサイドセールス・営業を分断せず、一貫した顧客体験として成果につなげるための再現性あるアプローチを紐解きます。単なる事例紹介に留まらず、明日から自社で変えるべき具体的な打ち手を参加者が持ち帰ることができる、実務に即した構成となっております。

この度、本カンファレンスにDigital Arrow Partnersも登壇いたします。今回は「フルファネルナーチャリングのコンテンツ設計 認知から受注まで」をテーマに、各フェーズにおける最適なコミュニケーションと、商談の確度を高めるコンテンツの在り方についてお話しします。

「リード活用に課題を感じている」「部門間の連携を強化し、顧客体験を最大化させたい」と考えるマーケティング担当者や責任者の方へ、実務に直結する知見をお届けいたします。

＜このような方にオススメ＞

・リード獲得後の「商談化・受注率」を向上させたい方

・認知から受注まで、一貫した戦略設計を学びたい方

・マーケ・IS・営業の連携を強化し、成果を最大化したい方

・現場で即活用できる「受注を生む」実践知を得たい方

■カンファレンス概要

＜開催概要＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/15060/table/341_1_b2e7b3931a9f501bcf5eec1574da0190.jpg?v=202601281251 ]



■登壇概要

＜概要＞

・登壇日時：2026年２月17日（火） 11:50～12:30

・タイトル：フルファネルナーチャリングのコンテンツ設計 認知から受注まで

・登壇者：株式会社Digital Arrow Partners ASP事業部 部長 小畑 匡平

＜登壇者プロフィール＞

慶應義塾大学中退後、フリーランスにてWebサイト作成、集客改善からキャリアをスタート。

その後、2017年に株式会社TWOSTONE&Sonsへ入社。1600万PVを獲得したメディアの編集長、D2Cファッションブランド通販新規事業の責任者として初年度年商1億規模を達成。広告代理店事業では月2.5億の運用管理。

現在はフリーランスマーケターマッチングサービスと成果報酬の広告代理店事業の責任者を行う。

■Owl Dataについて

・社名：株式会社Owl Data

・本社：東京都渋谷区恵比寿3丁目9－29 シェビア恵比寿2F Relic SQUARE ZERO

・代表者：代表取締役 中村優太

・設立：2024年６月

・事業内容：デジタル営業資料SaaS『DigitalDeck』の開発 / システム開発支援事業

・URL：https://appolink.jp/

■Expert Partners Marketingについて

Expert Partners Marketingとは、企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決するサービスです。

独立を検討するマーケター・案件を探しているフリーランスマーケターと、フリーランスマーケター活用を検討する企業を、専門エージェントが直接双方にご提案しマッチングします。

▼案件を探す方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/

▼期待値を超える優秀なマーケターを登用したい方はこちら

https://expertpartners.jp/marketing/business/

■Digital Arrow Partnersについて

株式会社TWOSTONE&Sonsのグループ会社として、2023年６月１日に設立。

事業・組織のマーケティング課題を解決するマーケティングサービスを展開しております。詳しくは、Digital Arrow Partnersコーポレートサイト（https://darrow-p.com/）をご覧ください。

■TWOSTONE&Sonsについて

エンジニアプラットフォーム事業を中心に様々なソリューションサービスを提供するホールディングカンパニー。2013年株式会社Branding Engineerとして創業、2020年7月7日に東京証券取引所マザーズ市場（現：グロース市場、証券コード：7352）へ新規上場。2023年６月１日に、「株式会社TWOSTONE&Sons（ツーストーンアンドサンズ）」に社名変更し、ホールディングス体制へと移行。

グループ全体で幅広い事業を展開し、世の中の社会課題を解決する事業集団として社会に貢献してまいります。詳しくは、TWOSTONE&Sonsコーポレートサイト（https://twostone-s.com/）をご覧ください。

TWOSTONE&Sonsグループの主力サービス

フリーランスエンジニアと企業のマッチングサービス Midworks

https://mid-works.com/

ITエンジニア特化型転職支援サービス TechStars Agent

https://techstars.jp/lp/agent/

初心者から始められる、オンラインでも充実サポートの実践型プログラミングスクール tech boost

https://tech-boost.jp/

総合Webマーケティングソリューションサービス Digital Arrow Partners

https://b-engineer.co.jp/digital-arrow-partners/

全マーケ指標改善型クローズドASP SONOSAKI

https://sonosaki-ads.com/

企業のマーケティング課題をプロマーケターが解決する Expert Partners Marketing

https://expertpartners.jp/marketing/business/

TWOSTONE&Sonsのニュースリリースはこちらから

https://twostone-s.com/news/