[電通報] はdentsu Japanが運営する情報メディアサイトです。 社会課題・マーケティング・経営・事業開発などに関する電通グループの先進の知見・ソリューションを紹介し、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

電通報では、毎週の注目トピックスをお知らせしていくことにしました。1月19日から1月25日にアクセスが集まった、注目トピックスは下記のとおりとなります。

■日本アニメが世界中を駆け巡る！ 作品の魅力を全世界へ届ける「仕掛け」とは？

記事はこちら

#広告#メディア/コンテンツ#アニメ#海外消費者#漫画

日本のアニメやマンガなどのIPコンテンツが世界的に市場を拡大しています。その中で、アニメ「ガチアクタ」のグローバルコミュニケーションが、世界中で大きな反響を呼びました。本記事は、「ガチアクタ」という作品をいかに世界へ届けたかをテーマに、成功を収めたグローバルコミュニケーションについて担当者にお話をお聞きしました。

著者：天野 友里亜（ 講談社）×岩波 寿起（電通 出版ビジネス・プロデュース局）×廣畑 功志（電通 第１ＣＲプランニング局）

■障害者雇用の新しいモデル確立を！ 32社がワンチームで社会の意識変革に挑戦

記事はこちら

#経営/企業#社会課題#DEI

インクルーシブな社会の実現に向け、障害者雇用の推進は企業にとって非常に重要なテーマとなっています。「企業アクセシビリティ・コンソーシアム」は、この課題に取り組む有志企業のトップが集結して設立された団体です。ACE主催のパネルディスカッションで語られた、障害者雇用の現状と課題やACEの進むべき方向性についてご紹介します。

著者：飯沼 瑶子（電通 第8マーケティング局）

■熱量高く、創造的な組織へ―Human Capitalを高めるためのアプローチ―

記事はこちら

#経営/企業#HR

かつてはハードワークのイメージが強かった電通がいま、劇的な変貌を遂げている。オープンワークが発表した「働きがいのある企業ランキング2025」において、長年トップを独占していた外資系企業を抑え、1位を獲得したのだ。「全方位型」の組織改革はいかにして成し遂げられたのか。社内・社外双方の視点から「熱量高く、創造的な組織」を作るための実践知を語ります。

著者：谷本 美穂（電通グループ グローバルCHRO）×山原 新悟（電通 第2ビジネス・トランスフォーメーション局長）×大澤 陽樹（オープンワーク）

■日本コカ･コーラ社が成果を上げた、効果的なテレビCMプランニングとは？

記事はこちら

#マーケティング#広告#メディア/コンテンツ#テレビＣＭ

広告主のKPIや課題を踏まえて、どのようにテレビCMを活用していけば良いか。今回は、「リーチを予測し、広告枠のオンライン取引を行うサービス『スグリー』でCM枠を直前に買い足す」取り組みに挑戦して成果を収めた、日本コカ･コーラ社の事例を紹介します。

著者：池田 哲也（日本コカ･コーラ）×武井 裕亮（日本テレビ放送網）×瀧川 裕太（電通 ラジオテレビビジネスプロデュース局）

■フェイク情報とどう向き合う？調査から見えた生活者の情報空間の捉え方

記事はこちら

#デジタル/テクノロジー#社会課題#インサイト/調査#メディア#AI

多種多様な意見や感情が飛び交う現代の情報空間において、情報の正確性や信頼性をどのように担保すべきかは、私たち一人一人にとって喫緊の課題です。本記事では、2025年2月に実施した「情報インテグリティ調査」の調査結果をもとに、情報社会が抱える構造的な問題と、より良い情報環境のあり方について議論します。

著者：山口 真一（国際大学グローバル・コミュニケーション・センター）×山粼 聖子（電通総研 フェロー）×森下 真理子（電通 マーケティング統括センター）

他にもぞくぞく！

電通報とは：

「社会を良くするクリエイティビティとは。」電通報は、2013年の立ち上げ以降、社会課題・マーケティング・経営・事業開発・都市開発・スポーツ・エンターテインメントなど、さまざまな領域において「未来を構想するヒント」をお届けする、情報メディアサイトです。電通人ならではの「視点」を通して、生活者であり、ビジネスを突き動かす人々に、新たなクリエイティビティとの出会いをお届けします。

https://dentsu-ho.com/

※本コンテンツの著作権は株式会社電通に帰属します。無断での改変等はご遠慮ください。