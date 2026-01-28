再生医療が世界的に勢いを増す中、幹細胞バンク市場は力強い拡大が見込まれる。
市場規模は2025年の77億5,000万米ドルから2035年には279億5,000万米ドルに急増
世界の幹細胞バンク市場展望（2026年～2035年）
世界の幹細胞バンク市場は、再生医療の急速な進歩、幹細胞療法への認識の高まり、個別化医療への投資増加を原動力として、加速的な拡大期に入っています。2025年に77億5,000万米ドルと評価されたこの市場は、2026年から2035年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）15.32%で成長し、2035年には279億5,000万米ドルに達すると予測されています。
幹細胞バンクは、ニッチな医療サービスから、世界中の治療イノベーション、臨床研究、長期的な疾患管理戦略を支える現代医療インフラの重要な構成要素へと進化しました。
再生医療および個別化医療への需要の高まり
幹細胞バンク市場の最も重要な成長要因の一つは、再生医療の応用範囲の拡大です。幹細胞は、血液疾患、自己免疫疾患、神経疾患、変性疾患など、慢性疾患や生命を脅かす疾患の治療において、研究および利用がますます進んでいます。
医療システムが個別化医療および精密医療へと移行するにつれ、幹細胞保存は家族や個人にとって将来の医療ニーズへの積極的なアプローチを提供します。自己幹細胞を将来の治療用途のために保存する能力は、特に先進国および新興国の医療市場において、広く受け入れられるようになっています。
臍帯血バンクへの認識と利用の拡大
この市場は、臍帯血および臍帯組織バンクに対する認識の高まりからも恩恵を受けています。妊婦は、高い治療可能性、免疫拒絶反応のリスクの低さ、そして臨床応用範囲の拡大を理由に、新生児の幹細胞を保存することを選択するケースが増えています。
医療の進歩と継続的な臨床試験は、幹細胞療法への信頼を高め、民間および公的バンクモデルの両方を促進しています。この傾向は、母子保健医療インフラが改善され、高度な医療サービスへのアクセスが拡大している地域で特に顕著です。
保管と生存率を向上させる技術進歩
凍結保存技術、保管システム、品質管理プロトコルの継続的な革新により、保存された幹細胞の長期的な生存率と安全性が大幅に向上しました。高度な凍結技術、自動化された保管ソリューション、厳格な規制基準により、サンプルの完全性が高まり、臨床での利用可能性が向上しています。これらの技術革新は、サービスの信頼性を向上させるだけでなく、長期保存のリスクも低減させており、幹細胞バンクは医療提供者と消費者の双方にとって、より魅力的な選択肢となっています。
臨床応用と研究投資の拡大
幹細胞の応用範囲は、生物医学研究と臨床開発への投資の増加に支えられ、急速に拡大しています。幹細胞は、腫瘍学、心臓病学、整形外科、免疫学など、複数の治療分野で研究されています。
官民連携、政府による資金提供イニシアチブ、バイオテクノロジー企業や製薬会社の参加拡大も、市場の成長をさらに加速させています。臨床的証拠が積み重なるにつれ、高品質の幹細胞保存サービスに対する需要は、予測期間を通じて着実に増加すると予想されます。
幹細胞バンク市場の主要企業
● Biocell
● CBR Systems, Inc.
● Cordlife
● Cryo-Cell International, Inc.
● CryoSave South Africa (Pty) Ltd.
● Cryoviva
● Future Health Biobank
● LifeCell International Pvt. Ltd.
