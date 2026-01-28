ロレアル、1億ユーロ規模のサステナブル・イノベーション・プログラム「L’AcceleratOR」に選出された最初のイノベーター13社を発表

日本ロレアル株式会社



世界最大の化粧品メーカーであるロレアルグループは、現地時間1月14日、101カ国から寄せられた約1,000件の応募を精査した結果、同社の旗艦的なサステナブル・イノベーション・プログラムである「L’AcceleratOR（アクセラレーター）」に参加する最初のスタートアップおよび中小企業13社を発表しました。5年間で1億ユーロの予算を投じ、ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所（CISL）とのパートナーシップにより運営されるこのプログラムは、気候、自然、サーキュラリティ（循環性）における喫緊の課題を解決するため、将来的に汎用性があり持続可能なソリューションを促進する触媒となることを目指しています。

木材由来のパッケージから、廃棄物を再利用した原料に至るまで、今回選ばれた13社のパイオニアは、次世代パッケージング、自然由来の原料、循環性をさらに推進するソリューション、さらには予測インテリジェンス・ツールの分野において、極めて高いポテンシャルを示しています。

選出された13社のイノベーター

次世代パッケージング＆素材：

- Kelpi（イギリス）： 海藻を活用し、リサイクル可能で低炭素なパッケージを開発- Bioworks（日本）： サトウキビなどの植物由来原料から、革新的なバイオプラスチックを製造- Blue Ocean Closures（スウェーデン）： プラスチック製キャップの代替として、繊維ベースのキャップや蓋を開発- Pulpex（イギリス）： 次世代のリサイクル可能な紙製ボトルの開発- PULPAC（スウェーデン）： 低炭素な紙ベースのパッケージング・プロセスのイノベーション企業- RAIKU（エストニア）： 天然木材を、高級感のある衝撃吸収用保護パッケージに変換

自然由来原料：

- Biosynthis（フランス）： 再生可能で生分解性のある原材料を製造- P2 Science（アメリカ）： グリーンケミカルとバイオ由来の材料を市場に導入- Oberon Fuels（アメリカ）： 木材やパルプの廃棄物を、スプレー剤などのための再生可能な成分に変換

循環型（サーキュラー）ソリューション：

- Novobiom（ベルギー）： 菌類の自然な力を利用して、複雑な廃棄物を高付加価値製品に転換- REPLACE（フランス）： 複雑な多層構造の廃棄物を、一段階の技術で耐久性のある新しいアイテムに変換- Gas Verde（ブラジル）： 産業プロセスや輸送において化石燃料に代わるバイオメタンを製造

データ・インテリジェンス：

- Neutreeno（イギリス）： 企業がサプライチェーンにおける排出量を算定し、削減するためのデジタルシステム

これら13社のパートナーは、今後CISLのイノベーション・チームによる支援を受け、パイロットプロジェクトの準備に入ります。また、ロレアルのグローバルなリソースを活用し、6～9ヶ月間の実証実験の機会が与えられ、将来的にはロレアルグループの事業全体においてそのソリューションが導入し、実装される可能性があります。

ロレアルグループ、チーフ・コーポレート・レスポンシビリティ・オフィサーのエズギ・バルセナスは、次のように述べています;

「サステナブルなソリューションの市場投入を加速させるため、私たちは『L’AcceleratOR』を通じて、より明確な目的を持ち、包括的にパートナーシップを追求しています。ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所、そしてこれら13社のイノベーターと共に、美の未来を共にデザインできることに大きな期待を寄せています」

CISLのチーフ・イノベーション・オフィサーであるジェームス・コール氏は次のように述べています；

「ディスラプティブなイノベーションを世界規模で実現し続けてきた確かな実績を持つロレアルとパートナーシップを組めることを誇りに思います。人、自然、そして気候に利益をもたらす最も有望で拡張可能なソリューションを特定し、それを世界の舞台へと引き上げることで、私たちは持続可能な未来を単なる目標ではなく、現実へと変えていくのです」

これらイノベーターたちの進捗状況や、次回の応募受け付け開始に関する詳細については、

こちらをご覧ください https://www.loreal.com/en/commitments-and-responsibilities/for-the-planet/accelerator/

ロレアルについて

ロレアルは116年にわたり美容・化粧品業界のリーダーとして、世界の消費者の美への希求とニーズに応えることに専念してきました。当社のパーパス「世界をつき動かす美の創造」は、社会に対しても、環境に対しても、サステナブル、インクルーシブ、倫理的かつ寛大な形で美を通じて貢献してゆくという私たちの美への姿勢を包括的に表現するものです。37の国際ブランドを初めとする多様で幅広いブランドポートフォリオと、持続的発展と環境を守るための取り組みである「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムを通じ、美の無限の多様性を賛美し、世界のすべての人々に最高水準の品質、有効性、安全性、誠実さ、責任をお届けします。当社は、9万人を超える従業員を擁し、地理的にもバランスの取れた拠点展開と、すべての流通網（eコマース、マスマーケット、百貨店、薬局、美容室、ブランドおよび旅行小売）における販路を有しています。2024年のグループ売上高は434億8千万ユーロにのぼります。世界13ヵ国に21の研究開発と研究開発拠点を置き、4,000人以上の科学者と8,000人を超えるデジタル人財を擁するロレアルは、美の未来を創造し、ビューティーテクノロジーを推進してゆくことを重要視しています。

2025年、ロレアル グループは、フォーチュン誌が発表したヨーロッパの300社を対象とした革新的な企業ランキングで、ヨーロッパ21カ国、16の業界の中から「最も革新的な企業」に選ばれました。詳細については、https://www.loreal.com/en/mediaroom をご参照ください。

CISLについて

ケンブリッジ大学サステナビリティ・リーダーシップ研究所（CISL）は、人、自然、そして気候のために経済を転換させるべく、世界規模でリーダーシップを活性化させるインパクト重視の研究所です。ケンブリッジ、ケープタウン、ブリュッセルの拠点とグローバルなネットワークを通じて、ビジネス、金融、政府のリーダーやイノベーターと協力し、持続可能な未来に向けた行動を加速させています。CISLは過去5年間、アクセラレーター・プログラム、コミュニティ、ワークスペースを通じて500社以上のスタートアップを支援しており、フィナンシャル・タイムズ紙では3年連続でEUのトップ・スタートアップ・ハブとして評価されています。 https://www.cisl.cam.ac.uk/innovation(https://www.cisl.cam.ac.uk/innovation)