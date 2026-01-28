ゲノミクス市場は、精密医療・次世代シーケンシング・バイオインフォマティクス需要の拡大を背景に、2033年までに1,490億6,000万米ドル規模へ到達し、CAGR16.1％で高成長が期待される

ゲノミクス市場は、精密医療・次世代シーケンシング・バイオインフォマティクス需要の拡大を背景に、2033年までに1,490億6,000万米ドル規模へ到達し、CAGR16.1％で高成長が期待される