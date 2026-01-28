国鉄箱型DLの軌跡とメカニズムを写真と資料、証言で解説『国鉄ディーゼル機関車DD54・DF50』発刊

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、季刊鉄道趣味誌『Jトレイン』のアーカイブ・ムックとして『国鉄ディーゼル機関車DD54・DF50』を2026年1月28日に発売いたしました。

■詳説 DD54／DF50構造と概要

全国亜幹線の無煙化推進のため1957（昭和32）年に登場したDF50と1966（昭和41）年に登場したDD54。当時の資料や実車の細部写真などから電気式・液体式それぞれの構造やメカニズムなどを解き明かしていきます。

■DF50活躍のあゆみ

各地の非電化路線が電化されるまでの活躍から九州での寝台特急牽引、晩年の四国島内や山陰地区、紀伊半島での模様まで写真とともに振り返りました。

■国鉄OBインタビュー福知山機関区・高知機関区・浜田機関区

DD54の運転と検修に携わった福知山機関区OB、DF50で土讃本線石灰列車などの牽引にあたった高知機関区元機関士、そしてDF50・DD54両方に乗務経験を持つ浜田機関区OBにそれぞれ話をうかがい、当時の思い出やエピソードなどを語っていただきました。

■本誌は以下のような方におすすめです

・ディーゼル機関車ファン

・国鉄型ファン

・鉄道歴史ファン

・鉄道模型ファン

■誌面イメージ

■本誌の構成

詳説DD54／16気筒DOHC DMP86Z機関／福知山機関区OBに訊くDD54 検修編・機関士編／DD54異常時の対策～教科書より／封印されたあの日、あの時 追憶のDD54／浜田機関区OB 機関助士が見たDD54・DF50／DF50構造と概要／DF50活躍のあゆみ／高知機関区OBに訊くDF50の運転／DF50あの日、あの時

■書誌情報

誌名：国鉄ディーゼル機関車DD54・DF50

発売日：2026年1月28日

仕様：A4変形判 / 172ページ

定価：2,860円（本体2,600円＋税10％）

ISBNコード：978-4-8022-1701-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ ： https://books.ikaros.jp/book/b10152239.html

