【2026年2月開催情報】全国各地のご当地パンが集結するイベント『全国パン博覧会』を福島・福岡・千葉・栃木のTSUTAYA等で開催！

カルチュア・エクスペリエンス株式会社

カルチュア・エクスペリエンス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：鎌浦 慎一郎）は、全国のご当地パンを集めたイベント『全国パン博覧会』を各地で開催しています。2026年2月は、「TSUTAYA 桑野店」（福島県郡山市）、「フタバ図書 TSUTAYA TERA イオンモール福岡店」（福岡県糟屋郡）、「蔦屋書店 茂原店」（千葉県茂原市）、「TSUTAYA BOOK STORE AIZU」（福島県会津若松市）、「TSUTAYA BOOK STORE 福島南」（福島県福島市）、「TSUTAYA 宇都宮南店」（栃木県宇都宮市）で、2月4日（水）より順次開催いたします。

■『全国パン博覧会』

『全国パン博覧会』は、北海道から九州・沖縄まで全国の人気のご当地パンが集結するイベントです。地元の名産品を使ったパンやレトロなパッケージに心が躍るパンなど、その土地でしか手に入らない地元民に長年愛され続けるローカルパン120種類以上が一堂に会します。

これまで、全国各地の蔦屋書店・TSUTAYA店舗で順次開催し、各店舗とも連日完売の大盛況となり、多くのお客様からご好評をいただいています。今回は、初開催となる「蔦屋書店 茂原店」を含む全6店舗での開催となります。是非、この機会に、各地の開催店舗にお越しくださいませ。

【おすすめのパンの一例】 ※開催エリアにより一部取り扱いのない商品もございます

□あん食 トミーズ（兵庫県）

これぞ元祖ご当地パン。餡の甘さとバターの塩加減がマッチして、とにかく甘くずっしり重たいのが美味しさの最大の特徴。

□牛乳ぱん パン屋です（長野県）

長野県のソウルフード。柔らかくてほんのり甘い生地にミルククリームを挟んでいます。軽い口当たりなので、大きさの割にペロッといただけちゃいます。

□ジャリパン ミカエル堂（宮崎県）

後継者不足による廃業から復刻販売した宮崎市民が愛する地元パン。バタークリームにサクッと混ぜた上白糖が「ジャリジャリ」の食感を生みます。

□スイカパン 東北ライフ企画（宮城県）

SNS映えで人気の元祖「スイカパン」。ほんのりいちご風味、タネがチョコチップのスイカ食パンです。

□青い富士山カレーパン ゆあーずあんどゆうず（山梨県）

青い富士山の形をしたカレーパン生地の中には、青い色をしたマイルドなカレーが入っています。かわいい見た目と味をぜひお楽しみください。

□ゼブラパン オキコ（沖縄県）

沖縄から航空便で届く“空飛ぶご当地パン”ピーナツクリームをサンドしたボリュームのあるパンです。

『全国パン博覧会』とは

皆が大好きなパン。なかでも、全国に様々な個性のあるご当地パンがあることをご存じでしょうか？

地元の名産品を使ったパンやレトロなパッケージに心が躍るパンなど、その土地でしか手に入らない地元民に長年愛され続けるローカルパンを全国の皆さまにも味わっていただきたい。そんな想いからこの企画がスタートしました。パンを味わいながら、その背景にあるストーリーや地域性にも想いを馳せていただく機会になれば幸いです。

＜『全国パン博覧会』開催概要＞

１. TSUTAYA桑野店

店舗住所：福島県郡山市下亀田16-16

開催期間：2026年2月4日（水）～8日（日）

開催時間：10時～23時（店舗営業時間：9時～23時）

問合わせ先：024-939-0005

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=0908

２. フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール福岡店

会 場：イオンモール福岡 1階ノースコート

店舗住所：福岡県糟屋郡粕屋町大字酒殿老ノ木192-1

イオンモール福岡 2階

※「フタバ図書 TSUTAYA TERAイオンモール

福岡店」店内での開催ではありません。

開催期間：2026年2月7日（土）～11日（水・祝）

開催時間：10時～18時（店舗営業時間は10～21時）

問合わせ先：092-939-7200

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=7653

３. 蔦屋書店 茂原店

店舗住所：千葉県茂原市六ツ野八貫野2785番1

ライフガーデン茂原SC

開催期間：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）

開催時間：9時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：0475-27-2332

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1682

４. TSUTAYA BOOKSTORE AIZU

店舗住所：福島県会津若松市門田町大字黒岩大坪21 番地

開催期間：2026年2月11日（水・祝）～15日（日）

開催時間：9時～23時（店舗営業時間：8時～23時）

問合わせ先：0242-85-8177

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/info?storeId=0949

５. TSUTAYA BOOKSTORE 福島南

店舗住所：福島県福島市黒岩浜井場24-1

開催期間：2026年2月19日（木）～23日（月・祝）

開催時間：9時～23時（店舗営業時間：8時～23時）

問合わせ先：024-544-0373

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=0946

６. TSUTAYA 宇都宮南店

店舗住所：栃木県宇都宮市針ヶ谷町472番地7

開催期間：2026年2月19日（木）～23日（月・祝）

開催時間：9時～22時（店舗営業時間に準ずる）

問合わせ先：028-655-2300

https://store-tsutaya.tsite.jp/store/detail?storeId=1149

※上記１.～６.のいずれの開催も販売商品数に限りがございます。

※当日販売商品完売時は営業終了となります。予めご了承くださいませ。