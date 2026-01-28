【価格破壊にもほどがある!!】あの生牡蠣100円神企画再び！『庄や』など162店舗で2月限定！100万個突破か!?

株式会社大庄

株式会社大庄（東京都大田区、代表取締役社長：平了壽）は、板前がいる町の酒場『庄や』・元祖低価格『満天酒場』・浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』などの合計162店（一部FC店舗除く）にて、兵庫県産の生牡蠣を何個食べても１個100円（税込）で提供する『生牡蠣破格値』イベントを開催します。期間は、2026年２月１日（日）～２月28日（土）の１ヶ月間限定です。本企画は、2025年２月・６月・11月に開催し、SNSで「価格破壊にもほどがある」と大きな話題を呼び、累計82万個を販売した大人気企画。終了後も多くのお客様から寄せられた「あの神イベントを、もう一度開催してほしい！」という熱い要望に応え、“大衆の味方”の『庄や』は物価上昇が続くなかでも、鮮度抜群の生牡蠣を今回も“税込100円”という破格値で提供します。

この度の開催で、ついに累計100万個突破なるか!?

『生牡蠣破格値』イベント実施概要

【実施内容】「兵庫県産 生牡蠣」を何個でも１個100円（税込）で提供

※17時以降に実施

【実施店舗】『庄や』『満天酒場』『大庄水産』『呑兵衛』『やる気酒場』の合計162店舗

《実施店舗一覧》https://www.daisyo.co.jp/whatsnew/fest_shop.php?fest_id=14886

※一部FC店舗を除く

【実施期間】2026年２月１日（日）～２月28日（土）

提供する牡蠣は、兵庫県・室津（むろつ）湾産の真牡蠣です。千種川と揖保川の恵みを受ける豊かな海で、山からのミネラルをたっぷり吸収して育った若い牡蠣は、小ぶりながらすっきりとした甘みとクリーミーな口当たりが特徴です。自社研究機関で、しっかりと検査した安全・安心な牡蠣を、板前が心を込めて一つひとつ殻から手剥きをし、食べやすくして提供するため、パクパクと何個でもいけちゃいます。

『庄や』スタッフ100人が選ぶ！生牡蠣に絶対合う日本酒3選

１位：【高知県】土佐鶴 辛口 純米吟醸酒 銘鶴（土佐鶴酒造）

スッキリ辛口で、牡蠣が止まらなくなる！

洗練されたキレ味の純米吟醸。クリーミーな牡蠣の旨味を、心地よい清涼感が洗い流す「互いの長所を高め合う」組み合わせで、何個でも牡蠣を食べ進められます。

２位：【長野県】真澄 純米吟醸 辛口生一本（宮坂醸造）

フルーティーな香りが、牡蠣のフレッシュさを引き立てる！

リンゴや白桃を思わせるフルーティーな香りが特徴。辛口ながら柔らかな甘みをそなえたバランスのとれた味わいで、牡蠣のフレッシュさを軽やかに引き立てます。

３位：【秋田県】高清水 純米吟醸 地蔵田（秋田酒類製造）

クリーミーな「海のミルク」に寄り添う米の旨味！

酒米「秋田酒こまち」を丹念に磨き手間暇かけて醸された一本。米の甘みとコクが、牡蠣のクリーミーな旨味に重なり合います。秋田の蔵元でしか買えない限定酒。

■板前がいる町の酒場『庄や』とは

■浜焼き海鮮居酒屋『大庄水産』とは

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=5pxtRlOnlEE ][動画2: https://www.youtube.com/watch?v=JT471WSSmmM ]