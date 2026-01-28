プリンセス・クルーズ、ダイヤモンド・プリンセスの新しいダイニング体験を発表

株式会社カーニバル・ジャパン

プリンセス・クルーズ(https://www.princesscruises.jp/)は、日本発着クルーズを運航するダイヤモンド・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess)の船上でのダイニング体験をさらに充実させるため、人気のスペシャリティ・レストラン「マコト・オーシャン」とステーキハウス「クラウン・グリル」を新たにオープンしたことを発表しました。現在、すべてのクルーズで両レストランのご予約を承っています。

日本人シェフ 大桑 誠氏 監修「マコト・オーシャン*」

サン・プリンセスとスター・プリンセスで好評のスペシャリティ・レストラン「マコト・オーシャン」がダイヤモンド・プリンセスに登場しました。マコト・オーシャンでは江戸前寿司を専門とする日本人シェフの大桑誠氏による、力強さと繊細さが調和した料理の数々をご堪能いただけます。また、プリンセス・クルーズで日本を旅する幅広いお客様にお楽しみいただけるよう、細部にまで工夫を凝らしています。

デッキ7に位置するこのスペシャリティ・レストランでは、トリュフサーモンやズワイガニの手巻き、トロのタルタルなど、大桑氏ならではの特別メニューをご提供します。さらに、日本の素材を用いた「玄米ネグローニ」や、ゆず果汁とどぶろくを使用したカクテル「古代の花」などアレンジを加えたオリジナルカクテルもお楽しみいただけます。マコト・オーシャンの登場は、洋上での比類なき美食体験の提供に尽力するプリンセス・クルーズの取り組みを体現するものです。

＊ダイヤモンド・プリンセスでの名称: 海（Kai）寿司・バイ・マコト

ステーキハウス「クラウン・グリル」

デッキ5には、「サボイ・ダイニング」が受賞歴のあるステーキハウス「クラウン・グリル」として新たに登場しました。長年にわたりプリンセス・クルーズで愛され続けてきたクラウン・グリルは、洗練され落ち着いた内装ときめ細やかなサービスにより、「船上で最高のステーキハウス（Best Cruise Ship Steakhouses at Sea）」のひとつとして高く評価されています。厳選された熟成牛やチョップ、鮮度の高いシーフードをご堪能ください。

料金はお1人様55米ドルで、料金プラン「プリンセス・プレミア(https://www.princesscruises.jp/campaign/cruisepackages)」をご予約のお客様は追加料金なしでご利用いただけます。

プリンセス・クルーズのフード＆ビバレッジ部門ヴァイス・プレジデントであるサミ・コーエンは次のように述べています。

「ダイヤモンド・プリンセスと姉妹船サファイア・プリンセスに、新たなスペシャリティ・レストラン『マコト・オーシャン』と『クラウン・グリル』が登場し、乗船されるお客様の心に残るクルーズ体験をご提供できることを大変嬉しく思います。プリンセス・クルーズで人気のレストランを、ぜひお楽しみください」。

ダイヤモンド・プリンセスの運航スケジュール

現在、タイやマレーシア、ベトナムなど多彩で没入感あふれるアジアの魅力的な寄港地を巡るシンガポール発着クルーズを運航中のダイヤモンド・プリンセスは、2026年2月に日本発着クルーズシーズンに向けて日本へと移動予定です。

2027年日本発着クルーズについて

プリンセス・クルーズの日本発着クルーズにおける初の試みとして、日本で建造された姉妹船「ダイヤモンド・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/diamond-princess)」と「サファイア・プリンセス(https://www.princesscruises.jp/ships/sapphire-princess)」が2隻就航するほか、新たにサファイア・プリンセスが東京を母港として日本発着クルーズの運航を開始します。2027年3月6日（土）～2027年11月13日（土）出発の期間で、全41出発日*を設定し、韓国と台湾を含む計3カ国35都市を訪れます。

*チャータークルーズを除く

2004年、姉妹船の「ダイヤモンド・プリンセス」と「サファイア・プリンセス」は三菱重工長崎造船所で建造された日本に縁のある客船です。2014年から日本発着クルーズの運航を続けるダイヤモンド・プリンセスは、プリンセス・クルーズの築き上げた日本発着クルーズにおける10年以上の実績と、日本とアジアとの深い結びつきを象徴する特別な存在です。

2027年日本発着クルーズは、横浜・東京を母港として、四季折々の風情や日本ならではの伝統と文化を感じながら、日本の魅力を再発見できる多彩なクルーズをご用意しています。3月から4月にかけては、桜の開花を楽しむ「春うらら 西日本周遊と韓国13日間」や「春風満帆！日本周遊と韓国14日間」をお楽しみいただけます。さらに、7月から8月には青森と函館で開催される夏祭りを堪能できる「夏休みクルーズ！お祭りに沸く日本周遊と韓国9日間」や日本を代表する夏祭りを一度に巡る大人気コース「日本の夏！ねぶた・よさこい・阿波おどりに沸く周遊クルーズ・韓国12日間」、「日本の夏！竿燈・花笠に沸く周遊クルーズと韓国」のほか、ダイヤモンド・プリンセスとサファイア・プリンセスの貴重なランデブーを体験できる「姉妹ランデブー！海上から臨む熊野大花火大会と西日本周遊11日間・14日間」などもご用意しています。

また、サファイア・プリンセスでは、クルーズ初心者や現役層でも参加しやすい週末発の「気軽にショートクルーズ！8日間A・B・C」を3出発日設定しています。そのほか、日本各地を巡り、各寄港地の魅力を存分にご堪能いただくことができる10日間前後を中心としたコース設定により、各寄港地における地元経済の活性化への貢献も目指します。

プリンセス・クルーズについて

米国ドラマにちなみ、「ラブ・ボート」の名で知られるプリンセス・クルーズは、世界で最も象徴的なクルーズ・ブランドとして、大型船ならではのサービスと共に、小型船ならではのお客様のご要望に合わせたきめ細かいサービスの提供により、年間数百万人ものお客様を最も人気のデスティネーションへお連れし、夢のバケーションをお届けしている。充実した客室、ワールドクラスのダイニング、壮大なパフォーマンス、受賞歴のあるカジノやエンターテイメント、ラグジュアリーなスパ、想像を掻き立てる体験、数々のアクティビティとメダリオン・クラスの融合により、カリブ海、アラスカ、パナマ運河、メキシカンリビエラ、ヨーロッパ、南米、オーストラリア/ニュージーランド、南太平洋、ハワイ、アジア、カナダ/ニューイングランド、南極、ワールドクルーズなどの世界中の素晴らしい環境での大切な方との忘れられないひとときを創造している。2025年10月に最新かつ革新的な客船「スター・プリンセス」がデビューし、姉妹船「サン・プリンセス」は2年連続で、米国大手のトラベル誌コンデナスト・トラベラーの「メガ客船部門第1位」に選出された。プリンセス・クルーズは、カーニバル・コーポレーション& plc (NYSE/LSE:CCL; NYSE:CUK)傘下の会社。