【イベントレポート】レピールまめ鉄、マラソン大会「beyond2025」に出展

株式会社feileB

株式会社feileB（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：瀬田 裕樹）が展開するオーガニックサプリメントブランド「レピール オーガニックス」は、2025年12月29日（月）に開催された、RUNNING SCIENCE LAB主催のbeyond2025（ビヨンド2025）」にスポンサーとして出展しました。

本大会は、自己ベスト更新を目指す競技志向ランナーが集うマラソン大会です。

レピールオーガニックスは、体内に蓄えられる鉄分“フェリチン鉄“を配合したサプリメント「レピールまめ鉄」の体験ブースを展開。ランナーと直接コミュニケーションを行い、日々のコンディションづくりにおける鉄分補給の考え方や、競技志向ランナーが抱える栄養面での関心や課題について理解を深める機会としました。

■イベント開催概要

名称 ：Beyond2025（ビヨンド2025）

日時 ：2025年12月29日（月）10:30～

会場 ：茨城県東茨城郡城里町小坂字高辺多1328-23

一般財団法人日本自動車研究所城里テストセンター 高速周回路

主催 ： RUNNING SCIENCE LAB

メインスポンサー：アンダーアーマー

■当日の様子

ブースには、レピールまめ鉄の公式アンバサダーであり、モデル・ランナーとしても活躍する志村美希さんが登場。

志村さんが来場者一人ひとりにサンプルを直接手渡し、ランナーと交流を行いました。

また当日は、寒空の中で走り終えたランナーに向けて、コーンポタージュやココアなどのホットドリンクを無料で提供。完走後の身体を労わるひとときとして、多くの来場者が立ち寄りました。

ブースではそのほか、「レピールまめ鉄」現品が当たる抽選企画も実施しました。出場ランナーに加え、ボランティアスタッフや応援に訪れた家族や友人の方々など、立場の異なる参加者も和気あいあいと楽しむ様子が見られました。

【現場で見えたランナーの「鉄分」への認識】

今回の出展およびブースでの対話を通じて、競技志向ランナーの栄養に対する意識の高さと、その一方で残る「知識の空白」が浮き彫りになりました。

・「鉄分」の重要性は認知されているが、「フェリチン鉄」の理解は途上

多くのランナーが、鉄分がパフォーマンスやコンディションに影響する栄養素であることを理解していました。しかし、体内に蓄えられる鉄分である「フェリチン鉄（貯蔵鉄）」まで意識しているランナーはまだ少なく、ヘモグロビン値だけでは把握しきれない「隠れ鉄不足」への対策が盲点となっている現状が見受けられました。

・鉄分摂取における「継続性」への理解不足

ランナーからは、「1日のうち、いつ摂取すればよいのか」「どのくらいの期間続ければ変化を感じられるのか」といった質問が多く寄せられました。中には、鉄分をレース直前の“ブースト”的な栄養補給として捉える声もあり、日々のトレーニングの質を支えるためには、鉄分を毎日こつこつと体内に蓄えていくという視点の浸透が必要であることが明らかになりました。

・男性ランナーにおける潜在的ニーズの高さ

女性ランナーの多くは自身の鉄分不足を実感し、すでに鉄剤やサプリメントを取り入れているケースが見られました。一方で男性ランナーの中にも、「疲れが抜けにくい」「後半の失速が気になる」といった悩みを抱える方が多く、今後さらに男性層への啓発の余地があることが確認されました。

レピールオーガニックスでは今後、鉄分を一時的に補う栄養素としてではなく、体内に蓄えられる鉄分「フェリチン鉄（貯蔵鉄）」を意識した継続的な鉄分補給の重要性を軸に、日々のコンディションづくりとの関係をより分かりやすく発信していきます。

■今後の展望

「レピールまめ鉄」を通じて、日々のトレーニングを支える継続的なコンディショニングという視点をランナーに届けていきます。

今後は、これまで中心としてきた女性ランナー層に加え、自己ベスト更新を目指す競技志向ランナーや男性ランナー層へも認知を広げ、走る毎日を栄養面から支えるサポートブランドとしての立ち位置をさらに強化してまいります。

■レピールオーガニックス「レピールまめ鉄」について

「レピールまめ鉄」は、“フェリチン鉄“素材を世界で初めて製品化した鉄分サプリメントです。フェリチン鉄は別名「貯蔵鉄」とも呼ばれ、体内で必要に応じて蓄え、活用できる点が特長です。特殊な吸収機構により、一般的な鉄サプリや鉄剤で起こりやすい胃部不快感が出にくく、やさしく効率的に鉄分を補給できます。

本製品は、生活スタイルや年代に応じた使い分けが可能なラインアップを展開しています。満1歳から使用できるパウダータイプは、すべてオーガニック原料を使用し、28品目アレルゲンフリー。飲み物や料理に混ぜて摂取できることから、特にお子様を中心に日常使いしやすい製品として支持されています。

また、持ち運びやすく手軽に摂取できる粒タイプは、忙しい成人女性やランナーなど、継続しやすさを重視する層に選ばれています。

家族全員で長く続けやすい鉄分補給アイテムとして、幅広い世代に支持されています。

レピールオーガニックスホームページ：https://lepeelorganics.jp/

■会社概要

D２C事業および臨床試験事業を通じ「ヘルスケアを通じてウェルネスな社会をつくる」という理念のもと事業を展開しています。主力事業の１つであるD２C事業においては、化学原料を一切使用しない自社サプリメントブランド「Lepeel Organics（レピールオーガニックス）」を展開し、食の安心・安全を求める女性に支持されています。今後は現代人にとって最も関心の高いテーマである「食の安全」を切り口に、自社メディアの運営やイベント開催等、オンラインでの商品販売にとどまらない新しい価値提供を目指します。

社名 ：株式会社feileB（フェルビー）

代表者 ：代表取締役 瀬田 裕樹

設立 ：2010年9月

事業内容：D2C事業/被験者募集支援事業システム開発