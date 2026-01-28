ノルウェー発、サンプルコーヒーロースターの最高峰「ROEST L100 Plus」を2026年1月29日(木) から国内販売を開始！

合同会社Kurasu

合同会社Kurasu（本社：京都府京都市、代表社員：大槻洋三）は、ノルウェー発の焙煎機メーカーであるROEST（ロエスト）が提供するプロフェッショナル向けサンプルロースター「ROEST L100 Plus」を2026年1月29日(木)から国内で一般販売を開始します。

販売ページはこちら :https://jp.kurasu.kyoto/products/roest-sample-roaster-l100-plus

京都を拠点とするスペシャルティコーヒーブランドのKurasuでは、海外で高く評価されながらも日本ではまだ十分に紹介されていないプロフェッショナル向けプロダクトを、実際に自社で使用・検証した上で紹介することを大切にしています。

この度、Kurasuでは世界的に高く評価されているノルウェー初の焙煎機メーカーROESTを販売開始いたします。

◼︎「再現性」と「比較精度」を追求した最高峰のサンプルロースター

コーヒーにおけるサンプル焙煎は、コーヒー豆の個性を見極め、買い付けや焙煎方針を決定するための重要な工程とされています。一方で、属人的な理由や環境的要因によりバッチごとに条件が微妙に変わってしまうと、味わいの比較や評価にブレが生じてしまうことが課題とされてきました。

ROEST L100 Plusは、最大 5 つの温度センサーと独自のBBP（Between Batch Protocol）機能を搭載することにより、バッチ間でロースター内部の熱エネルギーを一定の状態に保つことに加え、焙煎中の熱の動きを多角的に捉えながら焙煎プロセスをより正確に把握することが可能に。

さらには、全自動ロースト機能も搭載することで、「誰がどんな環境でも毎回同じ条件で焙煎を行う」 ことを実現しました。

また、2024年に英国で開催されたCaffe Culture Show内の World Coffee Innovation Awards 2024にて、「Roasting Innovation Award」を受賞。ROESTの技術力と設計思想が、世界各国のロースタリー、商社、研究機関で評価されており、まさに「最高峰」のサンプルロースターです。

◼︎製品特長

◎複数の温度センサーによる高精度な焙煎データ

ROEST L100 Plusは、豆温度・エアー温度・インレット温度に加え、ドラム温度・排気温度を含む複数のセンサーを搭載。 焙煎中の熱の動きを多角的に捉えることで、焙煎プロセスをより正確に把握できます。

◎BBP（Between Batch Protocol）による高い再現性

BBP機能は、バッチ間でロースター内部の熱エネルギーを一定の状態に保つためのプロトコルです。

これにより、連続焙煎時でも毎回同じ条件から焙煎を開始でき、サンプル間の比較精度を大きく高めます。

◎自動化と柔軟性を両立した設計

あらかじめ作成したプロファイルに沿って自動で焙煎を行いながら、必要に応じて手動操作にも切り替え可能。 研究・検証から日常的なサンプル焙煎まで、高い再現性と判断精度が求められる用途にも対応します。

◼︎製品概要

商品名：ROEST Sample Roaster L100 Plus

焙煎量：50～100g（※条件により拡張可）

電源：100V 50/60Hz

消費電力：最大1600W サイズ：266 × 375 × 410 mm

重量：約14～16kg

原産国：ノルウェー

販売価格：1,650,000円（税込）

URL：https://jp.kurasu.kyoto/products/roest-sample-roaster-l100-plus

■ROESTについて

ROEST（ロエスト）は、ノルウェーで2014年に設立された焙煎機メーカーです。

設立当初から一貫して掲げてきたテーマは、焙煎の精度と判断の質を高めること。ROESTは単なる機材メーカーではなく、実際のロースターやバイヤー、研究者と密接に対話しながらプロダクトを進化させてきました。

ROESTは、世界的なレストランアワードで幾度も1位に選ばれてきたNomaで使用されるほか、World Barista Championを受賞し、現在はオスロで自身のロースタリーを運営する、スペシャルティコーヒー界を代表する存在であるTim Wendelboeとプロダクト設計をするなど、焙煎機を通じてスペシャルティコーヒーの未来を支えるブランドとして、世界中の現場から信頼を集め続けています。

◎焙煎の再現性を高めるためのサポートとコミュニティ

公式サイトでは、日常的なメンテナンス方法からトラブルシューティング、ソフトウェアのアップデート情報までを網羅したサポートページが公開されており、実運用に即した情報を常に取得することができます。また、ユーザー同士が知見を共有できるフォーラム（コミュニティ）では、焙煎プロファイルの考え方や検証結果の共有、運用上の工夫などが公開されており、再現可能な知識として蓄積・共有する仕組みも取り入れています。

Kurasuでは、こうしたROESTの公式サポートやコミュニティと連携しながら、国内導入時の相談や運用面でのサポートも行い、ROESTを長期的に使い続けられるツールとして活用できる環境づくりを支えています。

■販売について

販売開始：1月29日(木) 国内販売開始

販売元：Kurasu

販売方法：Kurasu公式オンラインストアほか

Kurasu公式オンラインストアURL：https://jp.kurasu.kyoto/(https://kurasu.kyoto/)

■会社概要

会社名 ：合同会社Kurasu

所在地 ：京都府京都市中京区仁王門町5

代表 ：大槻洋三

事業内容 ：スペシャルティコーヒーの製造・販売、コーヒー器具の輸入・販売

URL ：https://jp.kurasu.kyoto

Instagram ：https://www.instagram.com/kurasujp/



<取り扱いブランド※（正規輸入販売）>

April Coffee（デンマーク） / Fellow（アメリカ） / Morning（シンガポール） / OREA（イギリス） / Sibarist（スペイン） / Varia（香港） / Graycano（ドイツ） / ROEST（ノルウェー）

※：2026年1月現在 / 一部オリジナル商品の展開もございます。