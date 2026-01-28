ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ（コペルニカ）初のボディスクラブ２種が登場

イオン株式会社

イオンリテールは２月１７日（火）、「イオン」「イオンスタイル」等、４３２店舗※２）と「イオンスタイルオンライン」「イオンネットスーパー」にて、スキンケアブランド「ＣＯＰＥＲＮＩＣＡ（以下、コペルニカ）」から、初のボディスクラブ２種を発売します。

当社は、性別や年齢に関係なく重要な「角層バリア機能や皮膚表面環境」と、毛穴・黒ズミや乾燥、ニキビなど「Ｚ世代に多い肌悩み」に着目したスキンケアブランド「コペルニカ」を展開しています。

この度発売するボディスクラブは、オイルと肌あたりのやさしいシュガースクラブ※１）が配合されています。オイルイン処方でしっとりした洗い上がり、高い浸透力・吸水力・保湿力を持ったシュガースクラブ※１）でふんわりやわらか肌へ導きます。部分ケア用の中粒タイプと全体ケア用の小粒タイプの２種揃えています。

＜コペルニカ ボディスクラブの特長＞

◆オイルベースで洗い上がりしっとり

オイルを約４０％配合し、グリセリンベースや水ベースでは出せないしっとり感を実現しています。オイルを高配合することにより、オイル成分が肌を覆ってしっとり肌へと仕上げます。

◆肌あたりマイルドなシュガースクラブ※１）を配合

肌あたりマイルドで高保湿なお肌にやさしいスクラブ剤を配合しています。高い浸透力・吸水力・保湿力を持ったシュガースクラブ※１）で肌を洗うことで、肌がふんわりやわらかくなり、ボディミルクなどの保湿剤の浸透※３）アップをサポートします。

◆中粒タイプと小粒タイプの２種の品揃え

気になるゴワツキを部分的にケアする中粒タイプと全身つるんとなめらか肌に整える小粒タイプ

の２種品揃えしています。すっきりしたシトラスグリーンと心地よいミッドナイトアロマの香りです。

当社はこれからもコペルニカの商品を拡充し、シンプルで無駄のない、お客さまの生活に寄り添った必要十分なスキンケア・メイク商品を提案してまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年２月１７日（火）

展開店舗：「イオン」「イオンスタイル」等、４３２店舗※２

「おうちでイオン イオンネットスーパー」※４）https://shop.aeon.com/netsuper/nspr

WEB販売：「イオンスタイルオンライン」https://aeonretail.com/product/0/P-4548449535951/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_cope_202601_28(https://aeonretail.com/product/0/P-4548449535951/?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_cope_202601_28)

ブランドサイト：https://aeonretail.com/Page/g-copernica.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_cope_202601_28(https://aeonretail.com/Page/g-copernica.aspx?utm_source=prtime&utm_medium=ad_article&utm_campaign=b_cope_202601_28)

【商品一覧】

ボディスクラブ シトラスグリーンの香り

容量／価格：１５０ｇ／本体１,２００円（税込１,３２０円）

中粒スクラブで気になるゴワツキ部分をケアできます。

整肌チューニングコンプレックス※５）にプラスして、３種のビタミンＣ誘導体※６）を配合。しっとり潤う、明るい透明感※７）のある肌へと導きます。

すっきりしたシトラスグリーンの香りです。

ボディスクラブ ミッドナイトアロマの香り

容量／価格：１５０ｇ／本体１,２００円（税込１,３２０円）

小粒スクラブで全身をなめらか肌に整えます。

整肌チューニングコンプレックス※５）にプラスして、ナイアシンアミド、パンテノール、グルタチオン（すべて整肌成分）を配合。しっとり潤う、なめらかでツヤのある素肌へと導きます。

心地よいミッドナイトアロマの香りです。

■新商品の発売にあわせて、キャンペーンを実施します

「イオンお買物アプリ」にて、抽選で合計１,０００名さまに「ボディスクラブ 各種」の無料クーポンをプレゼントします※。応募期間は１月２９日（木）から２月４日（水）、商品との引き換え期間は２月１７日（火）から２月２３日（月・祝）です。

※お買物アプリへの会員登録が必要です。当選クーポンの利用店舗は本州・四国の「イオン」「イオンスタイル」の直営店舗が対象です。一部取り扱いのない店舗がございます。

※１：スクロース（角質柔軟成分）

※２：関東・北陸信越・東海・近畿・中四国エリアのほかに、北海道、東北、九州、沖縄の店舗も含みます。一部取り扱いのない店舗がございます。

※３：角質層まで

※４：ネットスーパーの取り扱い商品は発送店舗の品揃えに準じます。

※５：グリチルリチン酸２Ｋ、加水分解酵母、ゼニアオイ花エキス、アカモクエキス（すべて整肌保湿成分）

※６：テトラヘキシルデカン酸アスコルビル、リン酸アスコルビルMg、ビスグリセリルアスコルビン酸（すべて整肌成分）

※７：保湿効果による

以上