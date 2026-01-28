【新機能リリース】多機能型LMS「SmartSkill Campus」のコースウェア機能が進化！学びの重複を自動で防ぐ「類似講座 受講制御機能」をリリース

株式会社レビックグローバル

LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、教育コンテンツを活用し、企業の人財戦略課題を解決するソリューションを提供する株式会社レビックグローバル（本社：東京都港区、代表取締役社長：柏木 理、以下「レビックグローバル」）は、多機能型 LMS「SmartSkill Campus」の複数の講座を組み合わせて学習パスを設計する「コースウェア機能」を拡張し、類似講座の重複受講をシステムが自動で制御する「類似講座 受講制御機能」をリリースいたしました。





本機能の活用により、受講者が意図せず内容の重複する講座を申し込むことを未然に防ぎ、社員の貴重な学習時間を「今、最も必要なスキル習得」へ確実に振り向け、組織全体の教育効率を最大化します。本機能は、管理者の工数を劇的に削減する「運用オートメーション・シリーズ」の最新アップデートとして開発されました。シンプルな設定のみで、システムが自動的に受講制限と誘導を行い、企業の教育DXを強力に支援します。

開発の背景

企業の教育現場において、LMS上の学習コンテンツは増加・多様化の一途を辿っています。その一方で、年度ごとに更新される講座や内容が類似する講座が混在し、受講者が意図せず重複して受講してしまうケースが課題となっていました。



社員にとって、学習時間は通常業務の合間を縫って捻出する非常に貴重な資産です。内容の重複した受講は、個人の学習意欲を減退させるだけでなく、組織全体のスキルアップを停滞させる要因にもなり得ます。



本機能は、こうした「意図しない重複受講」を未然に防ぎ、受講者が「今、最も受けるべき講座」に迷わず集中できる環境を、システムによる自動制御（オートメーション）で提供するために開発されました。

戦略的な学びの導線を設計する「コースウェア機能」

SmartSkill Campusは、複数の講座を組み合わせて最適な学習シナリオを設計できる「コースウェア機能」を実装しています。



本機能は、指定した順序で学習を進める「順番」制御や、条件達成で次の学びを解放する「順不同」制御など、企業の教育戦略に合わせた柔軟なカリキュラム提供を可能にするものです。今回リリースされた「類似講座 受講制御機能」は、このコースウェア機能の新たなラインナップとして、受講者の迷いをなくし学習効率を最大化するために追加されました。

新機能「類似講座 受講制御機能」の特長

1. 戦略的な同時受講の制限

管理者は、類似する複数の講座を「競合」としてグループ化し、その中から「何講座まで申込可能か」を数値で指定できます。

例えば、3つの類似講座の中から「1つだけ選択して受講させる」といった柔軟な制御が可能です。

2. リアルタイムな自動ガイド

受講者が上限を超えて申し込もうとした際、画面上に「〇〇講座を受講しているため、本講座は受講登録できません」と明確な理由を表示します。

これにより、受講者の混乱を防ぎながら適切な学習誘導を自動で行います。

3. 効率的な一括管理機能

大量の講座データを扱う場合でも、CSVインポートによって一括で設定・変更が可能です。

また、管理画面上の検索条件にも「競合（最適化）」タイプが追加され、設定状況を瞬時に把握できます。

【公式HP】コースウェア機能

「コースウェア機能」及び「類似講座 受講制御機能」の詳細については、こちらをご覧ください。

https://www.revicglobal.com/function/courseware

SmartSkill Campusが目指す「運用のオートメーション化」

SmartSkill Campusは、管理者がオペレーションに追われることなく、データに基づいた戦略的な人財育成に集中できるよう、徹底した「運用の自動化」を推進しています。

今後も「管理者が動かなくても、学習が回り続けるプラットフォーム」への進化を続け、企業の教育DXを強力に支援してまいります。

SmartSkill Campusとは

SmartSkill Campusは、数万人規模の同時接続を可能にする大企業向けの多機能型LMSです。従業員のスキルアップを戦略的に支援するための多彩な機能を実装しており、専任のカスタマーサクセスが各企業の活用方法や仕組み化を共に考え実行します。他システムとの連携も可能で、学習履歴の一元管理によるデータドリブンの戦略人事を実現します。



導入企業は450社以上、会員サービスを含めたユーザーは200万名を超え、世界中で活用されています。



■公式HP：https://www.revicglobal.com/

株式会社レビックグローバルについて

レビックグローバルは、株式会社ウィザスのグループ会社で1977年設立。LMS（学習管理システム）、タレントマネジメントシステム、eラーニングコンテンツ、企業向け動画を提供しています。会社創立以来、蓄積した高度な技術力とノウハウをベースに最適なサービスを提供しています。

- 社名 ：株式会社レビックグローバル- 本 社 ：東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- 代表者 ：代表取締役社長 柏木 理- 事業内容 ：LMS（学習管理システム）・タレントマネジメントシステム・eラーニングコンテンツ・企業向け動画提供等のソリューション事業、アンガーマネジメントの個人向け資格取得並びに会員事業・企業法人向け研修事業- URL ：https://www.revicglobal.com

本件に関するお問い合わせ先

- 株式会社レビックグローバル- 担当：稲見/久内- 所在地：〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館4階- TEL：03（6824）9782 FAX: 03（6824）9785- email：po-accountsales@revicglobal.com- URL：https://www.revicglobal.com/