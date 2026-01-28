これ一冊で通訳・翻訳・通訳ガイドの仕事が分かる！ 『通訳者・翻訳者になる本2027』2026年1月28日発売

株式会社インプレスホールディングス

インプレスグループで航空・鉄道分野などのメディア事業を手掛けるイカロス出版株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山手章弘）は、『通訳者・翻訳者になる本2027』を2026年1月28日に発売いたしました。

■初心者がプロになるまでの道のりを段階的に解説した入門書

通訳・翻訳の仕事は、語学力をいかしながら知的好奇心を満たせる、非常に魅力的な職業です。言葉を介して人と人をつなぎ、相手に喜んでもらえたときの達成感は大きく、ライフイベントがあっても長く続けられる仕事でもあります。

近年、語学を学ぶ人は年々減少傾向にありますが、自身の語学力をいかして将来の仕事につなげたいと考える人は、いつの時代にも存在します。本書は、そうした方々の第一歩を支え、1998年の初版発行以来、28年にわたり多くのプロの通訳者・翻訳者のデビューを後押ししてきました。

初心者がプロの通訳者・翻訳者になるまでの道のりを、段階的にわかりやすく解説した入門書です。

■現場の最新情報と確かなノウハウを凝縮

本誌では、第一線で活躍する通訳者・翻訳者11名へのインタビューを通じて、実際に選ばれるプロに共通する思考や姿勢を明らかにします。さらに、通訳・翻訳を始めたい人が最初に知るべきスキルや学習方法を具体的に解説し、未経験者でもどの能力から伸ばせばよいかが明確になる構成です。また巻頭特集として、第一線で活躍する同時通訳者、田中慶子さんのある1日の仕事や、66万部のヒット書籍を生み出した編集者が語る「翻訳者に求められる力」と翻訳者の仕事術を紹介しています。

■本誌は以下のような方におすすめです

・通訳者・翻訳者をめざす方

・外国語力を活かす仕事に就きたい方

・大学生、20代、30代の若年層の方

・駆け出しの通訳者・翻訳者の方

■誌面イメージ第一線で活躍する通訳者、田中慶子さんのある1日の仕事と、インタビューを掲載しています。

66万部のヒット書籍を生み出す編集者が語る「翻訳者に求められる力」と翻訳者の仕事術を紹介。

ゲーム翻訳者をはじめとする通訳・翻訳業界のプロフェッショナル11名を紹介。

■本誌の構成

・第一線で活躍するプロのインタビュー

・通訳・翻訳の仕事と魅力

・プロになるためのスキルと学習法

・知っておきたい分野別通訳・翻訳の仕事ガイド

・全国スクール・エージェントデータ集

■著者プロフィール

ジャーナル編集部 編

通訳者・翻訳者を目指す人や現役のプロ向けに、語学学習法、仕事の獲得法、業界の最新動向、プロのインタビュー、スクール情報、ツール紹介など、通訳・翻訳に関わる実践的な情報を提供する日本唯一の専門季刊誌を発行する編集部です。

◆季刊『通訳翻訳ジャーナル』とは _https://tsuhon.jp/

1993年創刊。2・5・8・11月の21日発売。通訳・翻訳・通訳ガイドに関する情報を扱う、国内唯一の定期媒体。現役通訳者・翻訳者・通訳ガイド、また志望者や業界関係者に役立つ情報を届けています。

■書誌情報

誌名：通訳者・翻訳者になる本2027

発売日：2026年1月28日（水）

仕様：AB版 / 208ページ

定価：2,200円（本体2,000円＋税10％）

ISBN：978-4-8022-1699-9

◇イカロス出版の書籍情報ページ： https://books.ikaros.jp/book/b10152140.html

【イカロス出版株式会社】

『月刊エアライン』を中心に航空、鉄道、ミリタリー、レスキュー分野で出版活動を展開。

さらに旅行、通訳・翻訳、ライフスタイルなどの分野でも多くの出版物を展開しています。

https://www.ikaros.jp/

【インプレスグループ】 https://www.impressholdings.com/

株式会社インプレスホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役：塚本由紀）を持株会社とするメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「航空・鉄道」「モバイルサービス」「学術・理工学」を主要テーマに専門性の高いメディア&サービスおよびソリューション事業を展開しています。さらに、コンテンツビジネスのプラットフォーム開発・運営も手がけています。

【本件に関するお問合せ先】

イカロス出版株式会社 担当：石井、川本

tsuhon-j@ikaros.co.jp