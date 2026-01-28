【南紀白浜マリオットホテル】白浜温泉と美食、温泉アドバイザーが監修した春の宿泊プラン「Premium Shirahama Onsen Stay」を発売

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社宿泊プラン イメージ

南紀白浜マリオットホテル(和歌山県西牟婁郡白浜町、総支配人:笹川 昭一)は、2026年3月1日(日)～5月31日(日)の期間、温泉付き客室と旬の美食を楽しむ「Premium Shirahama Onsen Stay」を発売します。ホテル専属の"温泉アドバイザー"が監修した、白浜温泉の魅力を満喫できる特別プランです。

本プランでは日本三古泉のひとつ「白浜温泉」の湯を、太平洋一望の温泉付き客室とホテル最上階の大浴場から心ゆくまでご堪能いただけます。お部屋ではうめ豚やキハダマグロなど和歌山の山海の幸を活かしたホテルメイドのおつまみに合わせ、有田みかんジュースと和歌山県産の生姜丸絞りジンジャーエールで合わせるセルフモクテルをご用意。和歌山食材の旨みが調和する逸品に、爽やかな酸味と優しい甘さが湯上りの身体に癒しを与えます。夕食は、海鮮や胡麻・味噌などの発酵素材を取り入れた鯛の川添茶味噌焼きや濃厚な胡麻豆腐などの和御膳をご提供。海鮮を中心にあしらったお料理で夕景を望みながらゆったりとお召し上がりいただけます。朝食は、和歌山の恵みを取り揃えたブッフェで一日の始まりを彩ります。さらに、白浜の足湯スポットが紹介された街歩きに便利な湯めぐりマップや、当ホテルの源泉の一つである白浜温泉「藤乃湯」のシートマスクもご用意。温泉文化と美食を五感で味わう、春ならではの贅沢な時間をお過ごしいただけます。

白浜の湯と春の陽気に包まれた心満たされる温泉旅をお楽しみください。

■宿泊プラン「Premium Shirahama Onsen Stay」について

宿泊プラン イメージ

豊富な温泉の知識を持つホテルの温泉アドバイザーが監修した、白浜温泉の湯と美食を存分にお楽しみいただける宿泊プランです。温泉付き客室のお部屋では地産の食材を活かしたおつまみと湯上りに楽しむセルフモクテルをご用意。夕食は温泉との相性を考え厳選した食材を取り入れた和御膳、翌朝は和歌山の恵みが並ぶ種類豊富なブッフェをご堪能いただけます。ホテル近隣の足湯マップや源泉配合のシートマスク付きで、温泉文化と美食を五感で楽しむ贅沢な旅をお届けします。

【ホテル特製おつまみとモクテル】

紀州梅まだいのエスカベッシュやうめ豚のコンフィなど、地元食材を活かしたホテル特製おつまみと、優しい甘さが特徴の有田みかんジュースと和歌山県産の生姜を使用したジンジャーエールで作るセルフモクテルを、客室にてお楽しみいただけます。爽やかな酸味と食材の旨みが調和する一杯とともに、春のひとときを心ゆくまでお過ごしください。

おつまみのメニュー：

・紀州梅まだいのエスカベッシュ

・うめ豚のコンフィ 金山寺味噌風味

・和歌山県産 クエのブランダード 梅チップでスモークしたチーズと共に

・和歌山県産キハダマグロのレアカツ 梅のタルタルソース

ホテル特製おつまみ＆モクテル イメージ

【紀州湯の恵み 海鮮和御膳】

温泉と相性が良いとされる魚介をはじめ、胡麻や味噌を取り入れた和御膳。香り豊かな鯛の川添茶味噌焼き、なめらかな胡麻豆腐などをご用意しました。サバの竜田揚げとサーモンの胡麻味噌グリルでほどよい満足感を添え、締めにはフルーツゼリーでさっぱりと。

旅のひとときを彩る滋味深い味わいで温泉後の身体もやさしく整えます。

「紀州湯の恵み 海鮮和御膳」 イメージ

【白浜温泉湯めぐりマップと藤乃湯シートマスク】

白浜温泉の魅力をより知っていただくため、当ホテルオリジナルのマップをご用意。白浜の町を散策しながら足湯スポット巡りをお楽しみいただけます。また、日本有数の名湯として美人の湯とも称される「南紀白浜温泉」の温泉水を75%使用した藤乃湯シートマスクをお一人につき1枚ご用意いたします。

湯めぐりマップと藤乃湯シートマスク イメージ

■宿泊プラン「Premium Shirahama Onsen Stay」概要

温泉ビューバス付プレミアルーム イメージ

期間：2026年3月1日(日)～5月31日(日)

内容：・温泉ビューバス付プレミアルーム（42平方メートル )でのご宿泊

・ホテルメイドのおつまみとモクテルを客室までお届け

・ホテルレストランでのご夕食「紀州湯の恵み 海鮮和御膳」

・「CIRARA」藤乃湯シートマスク（お一人につき1枚）

・ホテルオリジナル「白浜温泉湯めぐりマップ」

・ホテルレストランでのご朝食

料金：1名様 大人 （2名様1室ご利用時） 30,770円 ～

※前日15時までの事前予約制となります。

※表記はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。

※料金はご利用日やお部屋により異なります。詳しくはお問い合わせください。

※仕入れの状況により、メニューを変更させていただく場合がございます。





■人財育成プログラム「温泉アドバイザー制度」について

イメージ

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツが運営するリゾートホテルのうち温泉施設を有する全国 13施設において、温泉の知識を生かしたプランの造成・監修のほか、温泉を通じてお客様の身体と心を健やかな状態に導く提案を行う事の出来るプロフェッショナルを育成する制度。「温泉アドバイザー」は、温泉の基礎知識を学ぶ“アドバンスコース”と、理論と実践の両面から温泉の知識を深め提案技術を磨く“プロフェッショナルコース”の2 段階のプログラムを経て認定。その土地の温泉が持つ泉質や効能を最大限に引き出し、温泉入浴の効果を高める最適なリゾートホテルでの滞在をご提案することで、滞在される皆様の心身を豊かにするお手伝いをしてまいります。

【南紀白浜マリオットホテルの温泉アドバイザー：海谷 真生子のコメント】

温泉アドバイザー 海谷 真生子

日本三古湯とされる白浜温泉の知恵と和歌山の美食が調和した、心と身体をほどく特別な宿泊プランをご用意いたしました。温泉アドバイザーが湯、食、土地のそれぞれの魅力を丁寧に紡ぎ、心地よいご滞在をお届けいたします。

マリオット・ホテルについて

世界70以上の国と地域において、およそ600軒のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ホスピタリティの芸術を高め続け、お客様を第一に考えることはブランドの生きた遺産です。マリオットホテルは、モダンで快適な空間と心のこもったサービスを一貫して提供し、日常を超えた体験を提供することで、その水準を高めています。世界中の旅行者のニーズと期待が進化するにつれ、マリオットホテルも進化を遂げ、スタイル、デザイン、テクノロジーを取り入れたグレートルームロビーやモバイルゲストサービスなどの革新的なサービスで業界をリードしています。詳しい情報はwww.MarriottHotels.comをご覧ください。また、FacebookやX（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムであるMarriott Bonvoy(TM)（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 marriottbonvoy.comをご覧ください。