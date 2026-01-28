ブロードバンドアワード2025 結果発表について、最も支持される10Gサービスは「@nifty光」に！ プロバイダは「ASAHIネット」が最優秀獲得

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋、以下 イード）は、満足度の高い通信事業者のベストサービスを選ぶ「RBB TODAY ブロードバンドアワード2025」の結果を発表いたします。

地域別では電力系事業者のサービスが高い支持を得ていますが、東海地域では「キャッチネットワーク」が最優秀を獲得しました。また各社がしのぎを削る10Gサービスですが、昨年の「eo光」にかわり「@nifty光（ニフティ）」が最も満足度の高いサービスとなりました。なおプロバイダ部門では、今年も「ASAHIネット（朝日ネット）」が1位を獲得しました。

無線LANルータ部門では「ティーピーリンクジャパン」が最優秀となりました。

結果は以下のとおりです。

■キャリア部門（エリア別総合）

最優秀

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_1_50eeb125d2632f0326cfa9a687bcd1ff.jpg?v=202601281251 ]■キャリア部門（エリア別総合）戸建てサービスの部

最優秀

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_2_207718dfdb989448f6a1df576771c1e5.jpg?v=202601281251 ]■キャリア部門（エリア別総合）集合住宅サービスの部

最優秀

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_3_7becf1a34e8c2fd14adc01557b6284e6.jpg?v=202601281251 ]

※他の地域は該当なし

■キャリア部門 10ギガサービスの部[表4: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_4_8490a08295c78d3af777b1d5361b456f.jpg?v=202601281251 ]■キャリア部門 IPv6利用の部[表5: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_5_31fb62eec8d854469027432805a2f050.jpg?v=202601281251 ]■キャリア部門 ゲーム利用の部[表6: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_6_88d7543e267e9988ba918bde210717c2.jpg?v=202601281251 ]■キャリア部門 セキュリティサービスの部[表7: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_7_0d6902eaba646798c7cfa3265c8dca30.jpg?v=202601281251 ]■プロバイダ部門

最優秀

[表8: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_8_2ce8a70f02721504835b941ba399c192.jpg?v=202601281251 ]■無線LANルータ部門

最優秀

[表9: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_9_7966c6e4a60de9188b9a14e499dc2bc4.jpg?v=202601281251 ]■有料動画サービス部門

最優秀

[表10: https://prtimes.jp/data/corp/4642/table/490_10_7cf864d47f0768ade6f165edf30af79d.jpg?v=202601281251 ]

【調査概要】

調査期間：2026年1月5日（月）～1月16日（金）

調査対象者：以下の条件を満たす方

・現在、自宅で固定回線サービスを利用している方

・回線導入の際に、選定にあたり自分自身が何らかの形で関与している方

※「自分は何も関与していない」と回答した方は対象外

・有料動画配信サービス部門については、上記条件に関わらず、有料動画配信サービスを利用している方を調査対象としています。

対象エリア：全国

対象年齢：20歳～69歳

有効回答数：

固定回線利用者：11,038票

有料動画配信サービス利用者：8,956票

※各部門の調査対象条件を満たす回答者

調査方法：株式会社イードが運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査

集計・評価について：

本調査では、部門ごとに該当する条件を満たした回答者のみを対象として集計・評価を行っています。

・「戸建てサービスの部」「集合住宅サービスの部」は、各居住形態に該当すると回答した方を対象に評価しています。

・「10ギガサービスの部」は、10ギガプランを利用していると回答した方を対象に評価しています。

・「IPv6利用の部」「ゲーム利用の部」「セキュリティサービスの部」は、各用途・機能を実際に利用していると回答した方を対象に評価しています。

