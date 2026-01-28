【2026年版｜定点調査】大企業のコンプライアンス教育、実施率9割。eラーニング活用ともに2024年に続き高水準を維持。一方、7割超が課題を実感

株式会社イー・コミュニケーションズ

株式会社イー・コミュニケーションズ（本社：東京都港区、代表取締役：佐藤信也）は、大企業（従業員数1,000名以上）の経営者・役員108名を対象に、【2026年版】大企業のコンプライアンス教育に関する実態調査を実施しましたので、お知らせいたします。

尚、本調査は2024年に発表した同内容の調査（※1）の定点観測調査です。

● 01｜従業員1人あたりの教育時間、「3時間未満」が49.5%

● 02｜eラーニングのメリット、8割以上が「都合の良い時間・場所で受講できる」と回答

● 03｜コンプライアンス教育における課題、「毎年同じ内容の繰り返し」「教育内容が従業員に定着しない」「教育効果の測定・評価が難しい」が各31.4%

■調査概要

調査名称：【2026年版】大企業のコンプライアンス教育に関する実態調査

調査方法：IDEATECHが提供するリサーチマーケティング「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査

調査期間：2026年1月8日～同年1月13日

有効回答：大企業（従業員数1,000名以上）の経営者・役員108名

構成比は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計しても必ずしも100とはなりません。



※1｜大企業のコンプライアンス教育に関する実態調査｜https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000033.000026939.html

■「コンプライアンス教育」実施率、2026年では89.8%、2024年より0.9ポイント高い結果に

「Q1. あなたの会社では、コンプライアンス教育を実施していますか。」（n=108）と質問したところ、「実施している」が89.8%、「実施していない」が5.6%という回答となりました。

Q1. あなたの会社では、コンプライアンス教育を実施していますか。

＜2026年（n=108）＞

- 実施している：89.8%- 実施していない：5.6%- わからない/答えられない：4.6%

＜2024年（n=108）＞

- 実施している：88.9%- 実施していない：8.3%- わからない/答えられない：2.8%

■「コンプライアンス教育」実施頻度、4割弱が「年2～3回」実施、前回とほぼ同水準

「Q2. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、コンプライアンス教育を年間何回程度実施していますか。」（n=97）と質問したところ、「1回」が28.9%、「2～3回」が39.2%という回答となりました。

Q2. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、コンプライアンス教育を年間何回程度実施していますか。

＜2026年（n=97）＞

- 1回：28.9%- 2～3回：39.2%- 4回以上：24.7%- わからない/答えられない：7.2%

＜2024年（n=96）＞

- 1回：25.0%- 2～3回：39.6%- 4回以上：30.2%- わからない/答えられない：5.2%

■コンプライアンス教育、半数弱が「3時間未満」

「Q3. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、従業員1人あたり年間何時間程度のコンプライアンス教育を実施していますか。」（n=97）と質問したところ、「3時間未満」が49.5%、「3～5時間未満」が15.5%という回答となりました。

Q3. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、従業員1人あたり年間何時間程度のコンプライアンス教育を実施していますか。- 3時間未満：49.5%- 3～5時間未満：15.5%- 5～10時間未満：19.6%- 10～20時間未満：6.2%- 20時間以上：3.1%- わからない/答えられない：6.2%

■4割以上が、コンプライアンス教育費用を「把握していない」事実

「Q4. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、従業員1人あたりの年間コンプライアンス教育費用を把握していますか。」（n=97）と質問したところ、「把握している」が34.0%、「把握していない」が44.3%という回答となりました。

Q4. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社では、従業員1人あたりの年間コンプライアンス教育費用を把握していますか。- 把握している：34.0%- 把握していない：44.3%- わからない/答えられない：21.6%

■従業員1人あたりの年間コンプライアンス教育費、「5,000円以上」が7割強

「Q5. Q4で「把握している」と回答した方にお聞きします。従業員1人あたりの年間コンプライアンス教育費用として、最も近いものを教えてください。」（n=33）と質問したところ、「5,000～10,000円未満」が33.3%、「10,000～30,000円未満」が30.3%という回答となりました。

Q5. Q4で「把握している」と回答した方にお聞きします。従業員1人あたりの年間コンプライアンス教育費用として、最も近いものを教えてください。- 3,000円未満：15.2%- 3,000～5,000円未満：9.1%- 5,000～10,000円未満：33.3%- 10,000～30,000円未満：30.3%- 30,000円以上：9.1%- わからない/答えられない：3.0%

■「コンプライアンス教育」の形式、2024年同様「eラーニング」が1位

「Q6. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社のコンプライアンス教育は、どのような形式で実施していますか。（複数回答）」（n=97）と質問したところ、「eラーニング」が57.7%、「集団研修（対面）」が52.6%、「集団研修（オンライン）」が34.0%という回答となりました。

※2026年調査では選択肢を1項目追加

Q6. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。あなたの会社のコンプライアンス教育は、どのような形式で実施していますか。（複数回答）

＜2026年（n=97）＞

- eラーニング：57.7%- 集団研修（対面）：52.6%- 集団研修（オンライン）：34.0%- 自習形式（資料・冊子配布、動画視聴など）：26.8%- 外部セミナー・講演会への参加：13.4%- 個別指導・OJT：10.3%- その他：1.0%- 特に形式は決まっていない：7.2%- わからない/答えられない：1.0%

＜2024年（n=96）＞

- eラーニング：57.3%- 集団研修（対面）：57.3%- 集団研修（オンライン）：36.5%- 自習形式（資料・冊子配布、閲覧など）：22.9%- 個別指導：17.7%- その他：4.2%- 特に形式は決まっていない：4.2%

■コンプライアンス教育、2026年も「法令遵守」を最重要視

「Q7. 今後、コンプライアンス教育において最も重要だと思う内容を教えてください。」（n=108）と質問したところ、「法令遵守に関する基本知識」が40.7%、「ハラスメント防止」が29.6%という回答となりました。

Q7. 今後、コンプライアンス教育において最も重要だと思う内容を教えてください。

＜2026年（n=108）＞

- 法令遵守に関する基本知識：40.7%- ハラスメント防止：29.6%- 情報セキュリティ：11.1%- 倫理観や企業文化の理解：12.0%- ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する教育：0.9%- その他：0.0%- わからない/答えられない：5.6%

＜2024年（n=108）＞

- 法令遵守に関する基本知識：39.8%- ハラスメント防止：27.8%- 倫理観や企業文化の理解：17.6%- 情報セキュリティ：8.3%- ESG（環境・社会・ガバナンス）に関する教育：3.7%- その他：0.9%- ー63歳：なぜ順守しなければならないか- わからない/答えられない：1.9%

■7割超が、コンプライアンス教育に課題感

「Q8. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。現在のコンプライアンス教育に課題を感じていますか。」（n=97）と質問したところ、「非常に感じている」が16.5%、「やや感じている」が55.7%という回答となりました。

※2024年調査は『毎年同じ内容の繰り返し』に限定した課題感、2026年調査は課題全般への認識を調査

Q8. Q1で「実施している」と回答した方にお聞きします。現在のコンプライアンス教育に課題を感じていますか。

＜2026年（n=97）＞

- 非常に感じている：16.5%- やや感じている：55.7%- あまり感じていない：20.6%- 全く感じていない：3.1%- わからない/答えられない：4.1%

＜2024年（n=96）＞

- 非常に感じている：22.8%- やや感じている：50.0%- あまり感じていない：24.0%- 全く感じていない：1.0%- わからない/答えられない：2.1%

■コンプライアンス教育の課題、「毎年同じ内容の繰り返しになっている」、「教育内容が従業員に定着しない」、「教育効果の測定・評価が難しい」が同率首位

「Q9. Q8で「非常に感じている」「やや感じている」と回答した方にお聞きします。コンプライアンス教育において、具体的にどのような課題を感じていますか。（複数回答）」（n=70）と質問したところ、「毎年同じ内容の繰り返しになっている」が31.4%、「教育内容が従業員に定着しない」が31.4%、「教育効果の測定・評価が難しい」が31.4%という回答となりました。

Q9. Q8で「非常に感じている」「やや感じている」と回答した方にお聞きします。コンプライアンス教育において、具体的にどのような課題を感じていますか。（複数回答）- 毎年同じ内容の繰り返しになっている：31.4%- 教育内容が従業員に定着しない：31.4%- 教育効果の測定・評価が難しい：31.4%- 教育のための時間を確保しにくい：25.7%- 従業員のモチベーションが低い：21.4%- 適切な教育コンテンツ・プログラムが見つからない：10.0%- 教育のための予算が不足している：8.6%- 法改正や社会変化への対応が追いつかない：4.3%- 経営層の理解・協力が得られにくい：2.9%- その他：1.4%- わからない/答えられない：4.3%

■eラーニングの最大の利点、「従業員が都合の良い時間・場所で受講できる」が83.9%で最多

「Q10. Q6で「eラーニング」と回答した方にお聞きします。コンプライアンス教育をeラーニングで実施して良いと感じる点を教えてください。（複数回答）」（n=56）と質問したところ、「従業員が都合の良い時間・場所で受講できる」が83.9%、「受講状況・進捗を一元管理できる」が48.2%、「全従業員に均一な教育内容を提供できる」が39.3%という回答となりました。

Q10. Q6で「eラーニング」と回答した方にお聞きします。コンプライアンス教育をeラーニングで実施して良いと感じる点を教えてください。（複数回答）- 従業員が都合の良い時間・場所で受講できる：83.9%- 受講状況・進捗を一元管理できる：48.2%- 全従業員に均一な教育内容を提供できる：39.3%- 集合研修に比べてコストを抑えられる：28.6%- テスト機能で理解度を確認できる：28.6%- 繰り返し学習ができる：23.2%- 法改正などに合わせてコンテンツを更新しやすい：19.6%- 多言語対応など多様な従業員に対応しやすい：3.6%- その他：0.0%- 特にない：0.0%- わからない/答えられない：3.6%

■まとめ

今回は、大企業（従業員数1,000名以上）の経営者・役員108名を対象に、【2026年版】大企業のコンプライアンス教育に関する実態調査を実施しました。

まず、コンプライアンス教育の実施率は2026年89.8%で、2024年88.9%から0.9ポイント増とほぼ横ばいでした。実施頻度は「年2～3回」が39.2%で最多、従業員1人あたりの教育時間は「3時間未満」が49.5%でした。教育費用を「把握している」企業は34.0%にとどまり、把握している企業のうち「5,000円以上」は72.7%でした。教育形式は「eラーニング」が57.7%で最多、今後重要な教育内容は「法令遵守に関する基本知識」が40.7%で2024年に続き最多となりました。コンプライアンス教育に課題を感じている企業は72.2%にのぼり、具体的には「毎年同じ内容の繰り返し」「教育内容が従業員に定着しない」「教育効果の測定・評価が難しい」が各31.4%で同率1位でした。eラーニングのメリットとして「都合の良い時間・場所で受講できる」が83.9%で最多となっています。

今回の調査では、コンプライアンス教育の短時間化が進む一方で、教育内容のマンネリ化や定着不足といった課題が依然として残っていることが明らかになりました。柔軟な学習環境への評価が高まる中、限られた時間で従業員の行動変容につなげる質の高いコンテンツ開発と、効果測定の仕組みづくりが求められています。

