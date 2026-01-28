【最大50%OFF】AIを活用したセルフトレーニングプラットフォーム「AmiVoice RolePlay」、新年度スタートキャンペーンを開催

株式会社アドバンスト・メディア

株式会社アドバンスト・メディア（本社：東京都豊島区、代表取締役会長兼社長：鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア）は、AIを活用したセルフトレーニングプラットフォーム「AmiVoice RolePlay(https://salesboost.advanced-media.co.jp/roleplay.html)（アミボイス ロールプレイ）」を、最大50%OFFでお得にご利用いただける新年度スタートキャンペーンを開催いたします。

お申込みはこちら :https://www.advanced-media.co.jp/contact/roleplay-campaign/



「AmiVoice RolePlay」はAIを活用し、商談のロールプレイングや会話内容のフィードバック・自動評価を行うことができるセルフトレーニングプラットフォームです。

新人教育や新たな施策実施に向けた従業員教育、優績者のノウハウ継承に必要なコンテンツ作成や評価項目策定にかかる工数を削減し、組織全体の接客・営業力向上を支援します。

本キャンペーンでは、「AmiVoice RolePlay」の基本利用料/ユーザー利用料と新入社員向けマナーコンテンツ、企業様ごとの評価パターン・コンテンツ作成代行を、まとめて最大50%OFFでご利用いただけます。

新年度の新人教育に向け、育成体制をスムーズに立ち上げたい企業様はぜひご活用ください。

キャンペーン内容

【お申込み期間】

本日～2026年2月28日（土）

【提供内容】

１. 基本利用料/ユーザー利用料を最大50％割引

新年度の人材育成時期に合わせ、最長24ヶ月分の月額基本利用料/ユーザー利用料を特別価格・一括でご提供します。

・12ヶ月契約：20％割引

・24ヶ月契約：50％割引（最大割引）

※24ヶ月目以降のご継続は、通常価格での月額提供となります。

※利用初月末にご利用期間分の費用を一括でご請求いたします。

※30ID以上でのご利用が前提となります。

２. 新入社員の即戦力化を実現するトレーニングコンテンツの作成

お客様独自トレーニングコンテンツとして、貴社トップセールスの話法を早期定着するオリジナルトレーニングコンテンツの作成に加え、新入社員の立ち上がりに必要な社会人マナー／顧客対応マナーのトレーニングコンテンツ（全23種）を提供します。

・評価パターン・コンテンツ作成代行

お客様独自のトレーニングコンテンツとして、トップセールスの話法を早期定着するオリジナルトレーニングコンテンツと、お客様の研修内容に沿った評価パターンを代行作成いたします。

【トレーニングコンテンツ作成の流れ】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20223/table/723_1_506c5114c6f4089c719e62e55b58cda8.jpg?v=202601281251 ]

※コンテンツの動画撮影は内容に応じて別途御見積※本キャンペーンにおけるオリジナルコンテンツの作成は、１コンテンツ（10分程度）までとなります。

・マナーコンテンツの詳細は下記をご覧ください。

https://www.advanced-media.co.jp/newsrelease/9287/

※本コンテンツは、キャンペーン適用期間以降も「AmiVoice RolePlay」を継続利用いただく場合に限りご利用可能です。

【お申込み方法】

下記フォームよりお申込みください。

お申込みはこちら :https://www.advanced-media.co.jp/contact/roleplay-campaign/

「AmiVoice RolePlay」について

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pn2pmSqc5pA ]

営業力強化ソリューション「AmiVoice SalesBoost（アミボイスセールスブースト）」にて提供している「AmiVoice RolePlay」は、営業力向上を目指すロールプレイングをサポートするクラウドサービスです。本サービスは、上司や先輩、トレーナーの時間を取らずに繰り返しロールプレイングができるセルフトレーニング機能を搭載しています。また、営業トークの内容や話速、表情などをもとに自動で定量評価を行う採点機能も備えており、効率的かつ効果的に営業メンバーの育成と営業力の向上を支援します。

https://salesboost.advanced-media.co.jp/roleplay.html

■資料ダウンロードはこちら

https://www.advanced-media.co.jp/products/download/2655/

「AmiVoice SalesBoost」について

接客・商談の会話を見える化・分析する「AmiVoice SF-CMS」とAIを活用して効率的な営業トレーニングを可能にする「AmiVoice RolePlay」を組み合わせて営業力強化の継続的サイクルを実現する音声認識ソリューションです。

https://salesboost.advanced-media.co.jp/

■資料ダウンロードはこちら

https://salesboost.advanced-media.co.jp/download.html

【本件のお問い合わせ】

株式会社アドバンスト・メディア

SDX事業部

MAIL：ami-salesboost@advanced-media.co.jp

https://www.advanced-media.co.jp/