「Girls Meet STEM for School」成果報告会を開催

公益財団法人山田進太郎D&I財団（以下、当財団）は、富士見丘中学高等学校の協力を得て、中学校・高等学校の管理職および進路指導・キャリア教育・探究等を担当する教員を対象としたイベント「『Girls Meet STEM for School』成果報告会」を、2026年2月20日(金)に富士見丘中学高等学校（東京都渋谷区）にて開催します。

本イベントでは、中高生女子向け STEM(理系)領域のツアー型体験プログラム「Girls Meet STEM」において、2025年5月から学校単位で参加できる仕組みとして開始した「Girls Meet STEM for School」の成果を、データと学校現場の実践事例の両面から報告します。

参加お申し込みはこちらから：https://r8gla.share.hsforms.com/2Ecy4u8uBRBKipQ-6xNW_bw

学校現場では近年、探究学習やキャリア教育の重要性が高まる一方で、「外部の人材を招いたり、体験の機会を一から設計するのは現実的に難しい」「社会の変化が早く、教員自身が最新の仕事やキャリアの実情を十分に把握できていない」「取り組んでみても、生徒にどのような影響があったのか、成果が見えづらい」といった声も多く聞かれます。

「Girls Meet STEM for School」は、こうした学校現場の課題を背景に、外部連携や体験機会の調整を当財団が担い、学校単位で実施できる形として設計してきました。学校の希望に応じて当財団が企業や大学等と調整し、STEM体験やその領域の現場で活躍する女性との交流の機会を提供することで、学校現場の負担を抑えながら、生徒が社会や仕事に触れる機会をつくっています。

成果報告会では、これまで14の中学校・高等学校で実施してきた「Girls Meet STEM for School」の取り組みについて、生徒のSTEMに対する捉え方や意識にどのような変化が見られたのかを振り返ります。あわせて、「Girls Meet STEM for School」に参加した約1,500名の生徒アンケートデータをもとに行った分析結果を通じて、体験後にどのような意識変容が確認されたのか、その傾向を整理します。具体的な数値や分析の詳細については、当日発表します。

また、「Girls Meet STEM for School」を導入した学校の一つ、富士見丘中学高等学校からは、導入に至った背景や校内での位置づけ、実施にあたっての工夫について、実践事例と参加生徒による生の声をご紹介いただきます。

本成果報告会では、生徒が将来を考える過程で、社会にあるさまざまな選択肢に気づき、それを自分ごととして考えられるよう、学校としてどのような環境づくりができるのかについて、実践とデータの両面から得られた示唆を共有します。

■開催概要

タイトル：「Girls Meet STEM for School」成果報告会

日時：2026年2月20日（金）15:00～16:30

会場：富士見丘中学高等学校

東京都渋谷区笹塚3丁目19番9号（京王線笹塚駅から徒歩5分）

対象：

・中学校・高等学校の管理職

・進路指導／キャリア教育／探究等を担当する教員

・教育分野等を取材する報道関係者

定員：50名程度（予定）

参加費：無料

主催：公益財団法人山田進太郎D&I財団

参加方法：以下のフォームよりお申し込みください。

■イベント内容- 成果報告：「Girls Meet STEM for School」の取り組みと検証結果学校単位で実施してきた取り組みを中心に、アンケートデータをもとに成果の傾向を報告します。公益財団法人山田進太郎D&I財団 常務理事 COO 石倉 秀明- 事例紹介：富士見丘中学高等学校での実践事例導入背景や校内での位置づけ、実施にあたっての工夫を、教員および参加生徒の声とともに紹介します。富士見丘中学高等学校 広報副部長・中学2学年主任 田中 裕樹氏「Girls Meet STEM for School」参加生徒（数名登壇予定）- 質疑応答- 交流会参加者・登壇者による情報交換

■登壇者

田中 裕樹氏

富士見丘中学高等学校 広報副部長・中学2学年主任

民間企業勤務を経て、大学院で社会言語学を専攻。男子校で3年間の教職を経験した後、2010年より富士見丘中学高等学校に着任。昨年度まで英語科主任として英語4技能教育の拡充を推進し、英語資格取得実績の向上に大きく貢献した。本年度より広報副部長に加え、中学2年学年主任を兼務。「Girls Meet STEM」を含む多様な取り組みを通じて、生徒に学びと発信の機会を積極的に創出している。

石倉 秀明

公益財団法人山田進太郎D&I財団 常務理事 COO

2005年に株式会社リクルートHRマーケティングでキャリアをスタート。リブセンス、DeNA、起業などを経て2016年より株式会社キャスター取締役COOに就任（2021年より取締役CRO）。47都道府県、23か国で800名以上がフルリモートワークで働く企業規模にまで成長させ、2023年10月の東証グロース市場上場に貢献。2024年2月より現職。

■「Girls Meet STEM」について

「Girls Meet STEM」は、当財団が高専や大学、企業・研究機関と協力して実施する、中高生女子向けのSTEM(理系)領域のツアー型体験プログラムです。高専や大学のキャンパス・研究室や企業のオフィスを訪問し、実際のSTEM(理系)の現場を体験するとともに、大学生や大学院生、社会人女性との交流を通じて、進学やキャリアへの可能性を広げます。

「Girls Meet STEM」プログラム公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/gms

■「Girls Meet STEM」への参画について

「Girls Meet STEM」では、新たにご参画いただける企業・大学・高専を募集しています。

ご関心をお持ちの方は、以下までお問い合わせください。

参画に関するお問い合わせ（企業・大学・高専共通）：

https://share.hsforms.com/2mZnzIiyZQZWKpO8pp5Txlwr8gla

■公益財団法人山田進太郎D&I財団について

D&I（ダイバーシティ＆インクルージョン）の推進を通じて、誰もが能力を発揮できる社会を目指し、2021年7月にメルカリCEO山田進太郎によって設立された公益財団法人です。

特にSTEM（理系）のジェンダーギャップに注目し、中高生女子のSTEM分野への進学やキャリア選択を支援する事業を展開しています。

代表理事：山田 進太郎（株式会社メルカリ 代表執行役 CEO）

設立年月日：2021年7月1日(木)

公益財団法人山田進太郎D&I財団公式ウェブサイト：

https://shinfdn.org/

