特別な瞳を持つ、あの3人との夢のコラボ！目薬『ロートジー(R) 』と『NARUTO-ナルト- 疾風伝』のコラボ商品を数量限定発売！

ロート製薬株式会社

ロート製薬株式会社（本社：大阪市、社長：瀬木英俊）は、幅広い世代・国で支持される大人気 TVアニメ『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とコラボレーションした爽快系目薬「ロートジーb NARUTO(うちはサスケ)」「ロートジー コンタクトb NARUTO(はたけカカシ)」「ロートジープロd NARUTO(うちはイタチ)」を数量限定で発売します。本品は1月29日（木）より順次、全国のドラッグストア、ECサイト等にて発売します。

■コラボレーションの背景

現代のデジタル社会において、酷使しがちな「瞳」。その「疲れ」などの症状に対するケアを、もっと身近に楽しんでもらいたい。そんな想いから、作中で「瞳」に関連した術を操るキャラクターたちが登場する『NARUTO-ナルト- 疾風伝』とのコラボレーションが実現しました。皆様の瞳も大切に守りたいという願いを込め、国境を越えて愛されるこの作品と共に、前向きなアイケア習慣を提案します。

■商品概要

●「目覚めるような清涼感」を表現した迫力のパッケージ

「ロートジー」ブランドの特徴である、「目覚めるような清涼感（ロート内最大の清涼感※1）」を、各キャラクターが目を見開いているようなデザインで表現しました。

※1.「ロートジーコンタクトｂ」、「ロートジープロｄ」は当社製品内で最も高い清涼感レベル

商品パッケージ画像イメージ

（画像左から）ロートジーb「NARUTO(うちはサスケ)」、ロートジーコンタクトｂ「NARUTO(はたけカカシ)」、ロートジープロd「NARUTO(うちはイタチ)」

※商品の詳細は下記URLをご参照ください。

https://jp.rohto.com/zi/

●各キャラクターを体現したカラーリングボトル！

各キャラクターの瞳をモチーフにした特別デザインのボトル。

商品ボトル画像イメージ

（画像左から）ロートジーb「NARUTO(うちはサスケ)」、ロートジーコンタクトｂ「NARUTO(はたけカカシ)」、ロートジープロd「NARUTO(うちはイタチ)」

●パッケージの裏面も『NARUTO-ナルト- 疾風伝』らしいデザインに！

パッケージの裏面や添付文書にも『NARUTO-ナルト- 疾風伝』の世界観を表現。添付文書にもアニメの場面写真を採用しています。

商品パッケージ裏面イメージ

（画像左から）ロートジーb「NARUTO(うちはサスケ)」、ロートジーコンタクトｂ「NARUTO(はたけカカシ)」、ロートジープロd「NARUTO(うちはイタチ)」

添付文書イメージ

（写真左から）ロートジーb「NARUTO(うちはサスケ)」、ロートジーコンタクトｂ「NARUTO(はたけカカシ)」、ロートジープロd「NARUTO(うちはイタチ)」

●パッケージの中面には、あの名シーンが！

中面には各キャラクターの大切な人との名シーンが印刷されています。

パッケージ中面イメージ

（画像左から）ロートジーb「NARUTO(うちはサスケ)」、ロートジーコンタクトｂ「NARUTO(はたけカカシ)」、ロートジープロd「NARUTO(うちはイタチ)」

■『NARUTO-ナルト-』とは

「週刊少年ジャンプ」にて連載していた、岸本斉史による少年漫画。1999年の連載開始からまたたく間に人気を博し、2014年に700回をもって連載終了。

主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて木ノ葉隠れの里の長・火影(ほかげ)を目指す姿が世界中で人気を博し、60以上の国と地域で展開する単行本の累計発行部数は2億5000万部を突破。

2002年からテレ東系列にてTVアニメが放送され、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。2022年10月にはテレビ放送20周年を迎えた。劇場版アニメも11作を公開。TVアニメは現在世界145以上の国と地域で展開され、世界中から愛されている国民的作品である。

アプリ、ゲーム、グッズなどの数々の展開のほか、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎などその展開は多岐にわたる。

■商品概要

★「ロートジーコンタクトｂ」、「ロートジープロｄ」 は当社製品内で最も高い清涼感レベル

■「ロートジー(R)」について

「ロートジー」は1987年の発売以降、確かな効き目だけではなく、目が覚めるような清涼感、独自開発のワンタッチで開閉できるスクエア容器も備えた、従来にない斬新な目薬として、若者の心を捉え、若者目薬市場を創造しリードしてきました。はじまりは柔らかく、ひんやり冷たいさし心地。その後、一気に目に強い清涼感が広がり、長く持続するのが「ロートジー」ブランドならではの特徴です。

■【著作権表記】

(C)岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ